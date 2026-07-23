Naši vinaři získali čtyři velké zlaté medaile na PIWI International Wine Challenge 2026
Brno, 28. července 2026 – Jihomoravské Valtice hostily prestižní mezinárodní soutěž PIWI International Wine Challenge 2026. Tuzemští vinaři v silné evropské konkurenci zaznamenali mimořádný úspěch. Získali celkem čtyři velké zlaté medaile, 29 zlatých a 29 stříbrných medailí, což potvrzuje, že i moravská a česká vína z odolných odrůd snesou srovnání s evropskou špičkou.
Letošní, v pořadí již 5. ročník této mezinárodní soutěže, který se pod patronací organizace PIWI International konal v Národním vinařském centru ve Valticích, přinesl rekordní čísla. Odborná porota hodnotila celkem 359 vzorků vín (meziroční nárůst o 84 %) od 128 evropských vinařů (+75 %). Vzorky pocházely z deseti evropských zemí, přičemž největší zastoupení mělo Německo (105 vzorků), následované Rakouskem (69 vzorků) a Českou republikou se 68 vzorky.
Vzorky posuzovala mezinárodní odborná porota složená ze zástupců z Česka, Rakouska, Švýcarska, Itálie, Německa, Číny a Slovenska za využití specializovaného hodnoticího softwaru ELWIS.
„Letošní ročník potvrdil, že PIWI odrůdy už nejsou okrajovou záležitostí. Rekordní počet přihlášených vín i vinařů z celé Evropy ukazuje, že zájem o odolné odrůdy dlouhodobě roste a že kvalita vín z těchto odrůd je dnes plně srovnatelná s víny z tradičních odrůd révy vinné. Těší nás také silná účast českých vinařů a jejich mimořádné úspěchy v mezinárodní konkurenci,“ uvedl Petr Gondáš, ředitel soutěže PIWI International Wine Challenge 2026.
Medailemi bylo celkem oceněno 260 vín, z čehož pouhých 14 vzorků (4 %) dosáhlo na nejvyšší ocenění – velkou zlatou medaili. Hned čtyři z těchto prestižních ocenění získali producenti z České republiky.
Absolutně nejlépe si z našich zástupců vedl vinař Oldřich Drápal z Brna, jehož slámové víno Souvignier gris (ročník 2021) získalo fantastických 95,33 bodu, čímž si odneslo velkou zlatou medaili a zároveň se stalo vítězem kategorie D (přírodně sladká vína se zbytkovým cukrem nad 45 g/l). Stejný vinař slavil úspěch také se svým slámovým vínem Hibernal (ročník 2020), které s hodnocením 95,00 bodu bylo rovněž oceněno velkou zlatou medailí.
„Na soutěž jsem poslal 5 vín a všechna získala vysoké hodnocení. Polovina z nich byla na soutěži úplně poprvé. Při tak malých bodových rozdílech se mi jen těžko určuje, které z nich je nejlepší. Velmi mě ale těší, že jsou moje vína trvale hodnocena na tak vysoké úrovni,“ uvedl Oldřich Drápal a dodal, že pomyslné medaile posílá do vinařského nebe panu profesoru Vilému Krausovi, protože má na tomto úspěchu obrovský podíl.
Skvělého výsledku dosáhl také Josef Hudeček z Petrova. Jeho Souvignier gris (pozdní sběr, ročník 2025) získal rovných 95,00 bodu, což mu vyneslo nejen velkou zlatou medaili, ale také celkové prvenství v kategorii A3 (bílá vína se zbytkovým cukrem nad 9 g/l). Čtveřici českých držitelů velké zlaté medaile uzavírá Vinařství U Kapličky ze Zaječí se svým výběrem z hroznů odrůdy Solaris (ročník 2025), který v kategorii D obdržel 95,00 bodu.
Soutěž se v Národním vinařském centru konala pod záštitou mezinárodní organizace PIWI International již potřetí, což dokládá vysokou prestiž českého pořadatele na evropské scéně.
„Čtyři velké zlaté medaile potvrzují, že vína z českých PIWI odrůd dosahují špičkové evropské úrovně. Jsme hrdí, že můžeme být pořadateli soutěže PIWI International Wine Challenge právě ve Valticích. Je to ocenění dlouholeté odborné práce Národního vinařského centra a důkaz důvěry, kterou nám pro organizaci této prestižní soutěže opakovaně projevují kolegové z organizace PIWI International se sídlem ve Švýcarsku,“ doplnil Lubomír Maťák, ředitel Národního vinařského centra.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum, o.p.s.
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