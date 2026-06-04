Mezinárodní soutěž vín Oenoforum 2026 zná své vítěze
Brno, 28. června 2026 – Jubilejní 20. ročník prestižní mezinárodní soutěže vín Oenoforum – Czech International Wine Competition 2026, kterou tradičně pořádá Svaz vinařů ČR, vyvrcholil vyhlášením svých vítězů. Ve dnech 17. až 19. června se v nově zrekonstruovaných reprezentativních prostorách multifunkčního centra Jízdárna ve Znojmě sešla elitní mezinárodní porota, aby ohodnotila stovky špičkových vzorků. Tuzemská vína vybojovala dva tituly šampionů i ocenění za nejlepší kolekci soutěže, kterou si odváží Vinařství Volařík.
Oenoforum je jedinou mezinárodní soutěží vín na území České republiky, která se koná pod přímou patronací Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví (OIV), což garantuje nejvyšší světové standardy hodnocení. Letošní jubilejní ročník přinesl skvělé srovnání domácí a zahraniční produkce, přičemž domácí vinaři potvrdili svou dominanci v bílých vínech.
Championem bílých vín se stal Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2024 z moravského vinařství Elišky Beckové, No.44 z Dolních Dunajovic. Prestižní titul Champion Reisling, kterému byla věnována letošní konference, si odváží společnost Habánské sklepy za svůj vyzrálý Ryzlink rýnský, výběr z bobulí 2021.
„Jubilejní dvacátý ročník potvrdil, že Oenoforum má na mezinárodní scéně pevnou pozici. Letošní zaměření na Ryzlinky ukázalo obrovský potenciál této odrůdy v našem středoevropském regionu. Kvalita přihlášených vzorků byla mimořádná a mě těší, že domácí vinaři dokázali v této prestižní konkurenci vybojovat dva prestižní šampiony, získat nejlepší kolekci a dokázat, že naše bílá vína patří ke světové špičce, vysvětlil Martin Půček, ředitel soutěže a dodal: „Na druhé straně narážíme na přísný třicetiprocentní limit OIV pro udělování medailí. V letošním roce jsme měli v soutěži skvělá vína, která získala fantastických 89 bodů, ale medaili kvůli tomuto pravidlu dostat nemohla. Jako Svaz vinařů s touto striktní hranicí nesouhlasíme, protože poškozuje vinaře, jejichž špičková práce tak zůstává formálně neoceněna.“
Zatímco bílé odrůdy ovládli moravští vinaři, v červených a mladých vínech excelovali sousedé ze Slovenska. Titul Champion červených vín putuje slovenskému vinařství VINKOR WINERY za jejich Cabernet Sauvignon, jakostní odrůdové víno 2022. Slovensko si připsalo také vítězství v kategorii mladých vín, kde uspělo renomované vinařství Víno Mrva & Stanko se Sauvignonem (víno s CHOP, 2025). Cenu za Nejlepší cuvée pak získalo vinařství Mirko Fondrk – Best Wines Slovakia za komplexní víno El&FI V. ročník 2019.
Tuzemští vinaři nenechali nikoho na pochybách ani v dalších tradičních kategoriích. V silně obsazené soutěži o Nejlepší Ryzlink vlašský zvítězilo Zámecké vinařství Bzenec se svým prémiovým produktem EGO No.69 Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2025. V kategorii aromatických vín pak zazářilo Vinařství Fučík, jehož Pálava 2024, pozdní sběr se stala Nejlepší Pálavou soutěže.
Tradiční součástí Oenofora byla i mezinárodní vinařská konference letos zaměřená na jednu z nejvýznamnějších bílých odrůd světa – Ryzlink rýnský. V rámci ní se představili přední evropští odborníci Monika Christmann z univerzity v Geisenheimu, Christian Cavallo z legendárního německého vinařství Schloss Vollrads, vědecká novinářka a uznávaná expertka Alexandra Wrann, rakouský vinař Franz Hofbauer z vinařství Grabenwerkstatt, historik a vinař Martin Markel z Masarykovy univerzity, Miloš Vidlář ze společnosti BS vinařské potřeby, Robert Výhoda ze společnosti Vinolok.
Přítomní hodnotitelé z tuzemska i zahraničí ocenili vysokou úroveň i vřelou atmosféru soutěže. Během dvou dnů degustovali 409 vzorků přihlášených moravských a českých vín, ale také vín ze Slovenska, Německa, Itálie, Bulharska, Rakouska, Maďarska, Španělska, Chile a Francie.
Organizátorem a pořadatelem soutěže i konference je Svaz vinařů ČR a Národní vinařské centrum. Soutěž podporuje Vinařský fond České republiky a další organizace. Nad soutěží převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a starosta města Znojma František Koudela.
Zdroj a foto: Svaz vinařů ČR
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