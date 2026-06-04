Mezinárodní soutěž vín Oenoforum 2026 zná své vítěze

Brno, 28. června 2026 – Jubilejní 20. ročník prestižní mezinárodní soutěže vín Oenoforum – Czech International Wine Competition 2026, kterou tradičně pořádá Svaz vinařů ČR, vyvrcholil vyhlášením svých vítězů. Ve dnech 17. až 19. června se v nově zrekonstruovaných reprezentativních prostorách multifunkčního centra Jízdárna ve Znojmě sešla elitní mezinárodní porota, aby ohodnotila stovky špičkových vzorků. Tuzemská vína vybojovala dva tituly šampionů i ocenění za nejlepší kolekci soutěže, kterou si odváží Vinařství Volařík.

oenoforum

Oenoforum je jedinou mezinárodní soutěží vín na území České republiky, která se koná pod přímou patronací Mezinárodní organizace pro víno a vinohradnictví (OIV), což garantuje nejvyšší světové standardy hodnocení. Letošní jubilejní ročník přinesl skvělé srovnání domácí a zahraniční produkce, přičemž domácí vinaři potvrdili svou dominanci v bílých vínech.

Championem bílých vín se stal Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2024 z moravského vinařství Elišky Beckové, No.44 z Dolních Dunajovic. Prestižní titul Champion Reisling, kterému byla věnována letošní konference, si odváží společnost Habánské sklepy za svůj vyzrálý Ryzlink rýnský, výběr z bobulí 2021.

„Jubilejní dvacátý ročník potvrdil, že Oenoforum má na mezinárodní scéně pevnou pozici. Letošní zaměření na Ryzlinky ukázalo obrovský potenciál této odrůdy v našem středoevropském regionu. Kvalita přihlášených vzorků byla mimořádná a mě těší, že domácí vinaři dokázali v této prestižní konkurenci vybojovat dva prestižní šampiony, získat nejlepší kolekci a dokázat, že naše bílá vína patří ke světové špičce, vysvětlil Martin Půček, ředitel soutěže a dodal: „Na druhé straně narážíme na přísný třicetiprocentní limit OIV pro udělování medailí. V letošním roce jsme měli v soutěži skvělá vína, která získala fantastických 89 bodů, ale medaili kvůli tomuto pravidlu dostat nemohla. Jako Svaz vinařů s touto striktní hranicí nesouhlasíme, protože poškozuje vinaře, jejichž špičková práce tak zůstává formálně neoceněna.“

Zatímco bílé odrůdy ovládli moravští vinaři, v červených a mladých vínech excelovali sousedé ze Slovenska. Titul Champion červených vín putuje slovenskému vinařství VINKOR WINERY za jejich Cabernet Sauvignon, jakostní odrůdové víno 2022. Slovensko si připsalo také vítězství v kategorii mladých vín, kde uspělo renomované vinařství Víno Mrva & Stanko se Sauvignonem (víno s CHOP, 2025). Cenu za Nejlepší cuvée pak získalo vinařství Mirko Fondrk – Best Wines Slovakia za komplexní víno El&FI V. ročník 2019.

Tuzemští vinaři nenechali nikoho na pochybách ani v dalších tradičních kategoriích. V silně obsazené soutěži o Nejlepší Ryzlink vlašský zvítězilo Zámecké vinařství Bzenec se svým prémiovým produktem EGO No.69 Ryzlink vlašský, pozdní sběr 2025. V kategorii aromatických vín pak zazářilo Vinařství Fučík, jehož Pálava 2024, pozdní sběr se stala Nejlepší Pálavou soutěže.

Tradiční součástí Oenofora byla i mezinárodní vinařská konference letos zaměřená na jednu z nejvýznamnějších bílých odrůd světa – Ryzlink rýnský. V rámci ní se představili přední evropští odborníci Monika Christmann z univerzity v Geisenheimu, Christian Cavallo z legendárního německého vinařství Schloss Vollrads, vědecká novinářka a uznávaná expertka Alexandra Wrann, rakouský vinař Franz Hofbauer z vinařství Grabenwerkstatt, historik a vinař Martin Markel z Masarykovy univerzity, Miloš Vidlář ze společnosti BS vinařské potřeby, Robert Výhoda ze společnosti Vinolok.

Přítomní hodnotitelé z tuzemska i zahraničí ocenili vysokou úroveň i vřelou atmosféru soutěže. Během dvou dnů degustovali 409 vzorků přihlášených moravských a českých vín, ale také vín ze Slovenska, Německa, Itálie, Bulharska, Rakouska, Maďarska, Španělska, Chile a Francie.

Organizátorem a pořadatelem soutěže i konference je Svaz vinařů ČR a Národní vinařské centrum. Soutěž podporuje Vinařský fond České republiky a další organizace. Nad soutěží převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a starosta města Znojma František Koudela.

Zdroj a foto: Svaz vinařů ČR


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