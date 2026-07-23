Tipy, jak správně vychladit víno během několika minut
Brno, 22. července 2026 - Léto je obdobím zahradních posezení, grilování, pikniků i nečekaných návštěv. Málokdo ale několik hodin dopředu plánuje, jakou láhev vína večer otevře. Často tak nastává známá situace, bílé nebo růžové víno má pokojovou teplotu přes 25 °C, červené stálo celý den v rozpáleném bytě a hosté už zvoní u dveří. Řešením pak bývá mrazák nebo několik kostek ledu. Jenže právě způsob chlazení často rozhoduje o tom, zda víno nabídne svou plnou vůni a chuť, nebo naopak ztratí část svého charakteru.
Servisní teplota patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující výsledný projev vína. Ovlivňuje intenzitu aromatiky, vnímání kyselin, tříslovin i alkoholu. Přitom jde o jeden z mála parametrů, který může doma snadno ovlivnit každý. I kvalitní víno totiž může při nevhodné teplotě působit ploše nebo nevyváženě, zatímco správně vychlazená láhev často nabídne výrazně lepší zážitek.
Neexistuje jedna správná teplota pro všechna vína
„Jedním z nejrozšířenějších mýtů je, že bílé víno má být ledově studené a červené se podává při pokojové teplotě. Ve skutečnosti ani jedno neplatí úplně. Doporučení pro podávání červeného vína při pokojové teplotě vzniklo v době, kdy se v evropských domácnostech běžně pohybovala kolem 18 °C. Dnešní letní interiéry však často dosahují 25 až 28 °C, což je pro většinu červených vín příliš. Vyšší teplota zvýrazňuje alkohol, potlačuje svěžest a může narušit celkovou rovnováhu vína,“ říká Miroslav Majer z vinařství ZNOVÍN ZNOJMO.
Stejně tak příliš nízká teplota není ideální ani pro většinu bílých vín. Chlad sice zvýrazňuje pocit svěžesti, zároveň ale omezuje uvolňování aromatických látek. Víno pak působí uzavřeněji, méně ovocně a jeho chuť bývá plošší. Obecně lze říci, že šumivým vínům nejlépe svědčí teplota kolem 6 až 8 °C, lehkým bílým vínům přibližně 8 až 10 °C a plnějším bílým vínům 10 až 12 °C. Rosé se obvykle podává mezi 8 a 10 °C. Lehčí červená vína vyniknou při teplotě okolo 14 až 16 °C, zatímco strukturovanější červená vína se nejlépe rozvíjejí mezi 16 a 18 °C.
„Ještě přesnější je orientovat se podle stylu vína. Odrůdy, jako jsou Sauvignon Blanc, Müller Thurgau nebo Veltlínské zelené, nejlépe vyniknou kolem 8 až 10 °C. Ryzlink rýnský, Pálava nebo plnější Chardonnay potřebují zpravidla o něco vyšší teplotu, přibližně 10 až 12 °C, zatímco Chardonnay zrající v dubových sudech může být klidně servírováno při 12 až 14 °C. U červených vín se lehčí Pinot Noir nebo mladší Svatovavřinecké příjemně pijí při 14 až 16 °C, zatímco Frankovka, Merlot nebo Cabernet Sauvignon nejlépe rozvinou své aroma kolem 16 až 18 °C,“ doporučuje Petr Chaloupecký z Vinařství LAHOFER.
Lednice ano, ale chce to čas
Pokud má láhev pokojovou teplotu, samotná lednice není nejrychlejší cestou. Ochlazování probíhá poměrně pomalu a podle výchozí teploty může trvat jednu až dvě hodiny, než víno dosáhne ideální servisní teploty. Pro plánovanou večeři je to ideální řešení, pro spontánní posezení už méně. Mnoho lidí proto sahá po mrazáku. Existuje však způsob, který je nejen rychlejší, ale také šetrnější.
Nejrychlejší metoda? Ledová lázeň
„Nejúčinnější domácí metodou je nádoba naplněná ledem, studenou vodou a hrstí kuchyňské soli. Překvapivě není rozhodující samotný led. Ten totiž ochlazuje pouze místa, kterých se přímo dotýká. Voda naopak obklopí celý povrch lahve a výrazně urychlí přenos tepla ze skla. Přidáním soli se navíc sníží bod tuhnutí vody, takže ledová lázeň dosáhne ještě nižší teploty a chlazení je účinnější. Pokud se láhev během chlazení několikrát otočí, lze během deseti až patnácti minut snížit její teplotu o více než deset stupňů. Stejný princip využívají také restaurace nebo vinařství, když potřebují rychle připravit víno k servírování,“ dodává Miroslav Majer ze ZNOVÍN ZNOJMO.
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31