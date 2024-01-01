Mladší generace častěji sahá po plechovkách a menších lahvích vína
Brno, 3. června 2026 - Ještě před několika lety bylo víno v plechovce pro většinu konzervativních vinařů téměř nepředstavitelné. Dnes se ale situace rychle mění. Menší lahve, jednorázové formáty a právě plechovky začínají být běžnou součástí nabídky obchodů, festivalů i pikniků.
„Například Wine Market Council ve své studii upozorňuje, že generace Z a mileniálové stále více řeší zdraví, energii, kvalitu spánku i celkové množství vypitého alkoholu. Až 24 procent mladých respondentů uvedlo, že změnili množství nebo typ konzumovaného alkoholu právě kvůli zdraví a životnímu stylu. Víno se tak postupně přizpůsobuje novému způsobu trávení volného času i modernějším návykům spotřebitelů,“ říká Miroslav Majer ze ZWG.WINE.
Studie zároveň ukazuje ještě jeden důležitý posun. Mladší zákazníci dnes častěji nehledají alkohol pro „velké večery“, ale spíše nápoj, který přirozeně zapadne do běžného dne a konkrétní situace. Důležitější než objem vypitého alkoholu je pro ně pohodlí, chuť, možnost sdílení a celkový zážitek. Právě proto rostou formáty určené pro spontánní konzumaci venku, na cestách nebo při kratších setkáních s přáteli. Víno se tak čím dál více posouvá od formálního stolování k běžné součásti moderního městského životního stylu.
„Zatímco dříve bylo běžné otevřít doma klasickou sedmičku a vypít ji během večera ve dvou nebo s návštěvou, dnes část zákazníků hledá praktičtější varianty. Nechtějí otevírat velkou lahev kvůli jedné sklence, často pijí méně alkoholu než předchozí generace a zároveň chtějí větší flexibilitu. Právě proto roste zájem o menší objemy ve formátu plechovek, stejně tak vína s nižším obsahem alkoholu,“ říká Karel Matula ze ZNOVÍN ZNOJMO.
Víno v plechovce přestává být kuriozitou a postupně se posouvá do mainstreamu. Výhodou je především jednoduchost. Plechovka se snadno chladí, dobře převáží a není potřeba vývrtka ani sklenice. Lidé si ji kupují na cestu vlakem, na koncert, do parku, na festival nebo na spontánní posezení s přáteli.
„Velkou roli hraje také urbanizace a změna životního stylu mladších lidí. Generace do třiceti let tráví více času venku, ve městech, na akcích nebo cestováním. Konzumace alkoholu je u nich obecně nižší než u předchozích generací a zároveň méně formální. Víno už není jen nápoj pro slavnostní večeři nebo dlouhé posezení doma. Stává se součástí běžného městského života podobně jako kvalitní káva nebo street food,“ říká Martin Venglář ze společnosti Nomce, která provozuje například eventový prostor Huť František v Sázavě.
Právě mladší zákazníci zároveň často více řeší množství vypitého alkoholu. Menší balení jim umožňuje dát si jednu či dvě sklenky bez pocitu, že musí dopít otevřenou lahev. Pro část spotřebitelů je důležitá i praktičnost z hlediska odpadu a skladování. Plechovky jsou lehké, snadno recyklovatelné a vhodné například i na místa, kde je sklo nepraktické nebo zakázané.
Na trend reagují i vinařství, která byla ještě donedávna spíše tradiční. Uvědomují si, že nová generace zákazníků nakupuje jinak než jejich rodiče. Důležitý je design, praktičnost, cena i možnost spontánní spotřeby. Plechovka navíc umožňuje oslovit i lidi, kteří by si klasickou lahev vína běžně nekoupili. Víno se tak dostává do situací, kde dříve dominovalo hlavně pivo nebo míchané drinky.
„To ale neznamená konec klasických lahví. Spíše dochází k rozšíření možností. Velká lahev zůstává symbolem slavnostnějších příležitostí, rodinných večeří nebo archivních vín. Vedle toho však vzniká nový segment vína pro každodenní a spontánní konzumaci. Podobně jako se mění svět kávy, piva nebo gastronomie, proměňuje se i kultura pití vína,“ říká Karel Matula ze ZNOVÍN ZNOJMO.
Plechovka tak dnes už není znakem levného produktu. Naopak. Stále více vinařů i obchodníků ji bere jako moderní formát odpovídající současnému životnímu stylu. A právě praktičnost, nižší spotřeba alkoholu a důraz na jednoduchost budou pravděpodobně dál posouvat celý trh směrem k menším a flexibilnějším balením.
„Proměňuje se i styl samotných vín, nejen formáty balení. Nejčastěji jde o lehčí, svěží a aromatické styly vhodné pro rychlejší konzumaci. Typicky rosé, frizzante, mladé bílé odrůdy nebo nízkoalkoholická vína. Právě nižší obsah alkoholu je další výrazný trend. Mladší zákazníci častěji hledají vína, která mohou pít během dne, na letních akcích nebo při cestování,“ říká Miroslav Majer ze ZWG.WINE.
Na trend menších a praktičtějších formátů reaguje i ZNOVÍN ZNOJMO, který nedávno uvedl v plechovce o objemu 0,25 litru jemně perlivé bílé cuvée z moravských vinic. Formát cílí právě na situace, kdy si lidé chtějí dát jednu sklenku dobře vychlazeného vína bez otevírání celé lahve. Hodí se na piknik, festival, cestu vlakem, letní koncert i posezení venku.
Dalším příkladem je řada „Lehké jako pírko“. Vína v této řadě 8,5 - 10,0 % procent alkoholu a cílí právě na modernější, uvolněnější konzumaci během dne, při letním posezení nebo neformálních setkáních.
Zdroj a foto: ZNOVÍN ZNOJMO
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