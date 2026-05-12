Jarní část AWC Vienna přinesla desítky zlatých medailí pro naše vinaře
Brno, 26. května 2026 – V rakouské metropoli byly koncem dubna zveřejněny výsledky první fáze jedné z největších světových vinařských přehlídek, AWC Vienna 2026. Letošní ročník potvrdil obrovskou prestiž této akce, když se do degustací zapojilo celkem 4 486 vín ze 34 zemí všech kontinentů. V této mimořádné mezinárodní konkurenci zazářila tuzemská vinařství, která si z Vídně odvezla celkem 115 ocenění.
Celkem se jarní části soutěže účastnilo 23 českých a moravských firem, které vyslaly do hodnocení přes 130 vzorků. Tuzemská výprava vybojovala úctyhodných 46 zlatých medailí, 48 stříbrných medailí a 21 pečetí kvality. Na špici se v počtu cenných kovů umístila trojice výrobců, z nichž každý reprezentuje jiný segment trhu, čímž demonstrují komplexní kvalitu české produkce od sektů až po přívlastková tichá vína.
Společnost Bohemia sekt potvrdila své postavení v kategorii šumivých vín, „Na většinu soutěží přihlašujeme naše sekty vyráběné klasickou metodou a jejich úspěchy nás samozřejmě dlouhodobě těší a vnímáme je jako potvrzení systematické práce, které se věnujeme už řadu let. O to větší radost nám ale dělají stále častější ocenění pro sekty vyráběné charmatovou metodou. Právě jejich úspěch ukazuje, že i svěží, moderní a široce dostupná šumivá vína mohou uspět v silné mezinárodní konkurenci. Velmi nás potěšil zejména úspěch Bohemia Sekt ICE na AWC Vienna,“ zhodnotil úspěch na soutěži Josef Švéda, hlavní sklepmistr společnosti Bohemia sekt
Vinselekt Michlovský vykázal mimořádně vyrovnanou kolekci pěti zlatých a čtyř stříbrných medailí a Vinařství Starý vrch se stalo nejúspěšnějším v počtu nejvyšších ocenění se šesti zlatými medailemi.
„Zisk šesti zlatých a tří stříbrných medailí na tak prestižní soutěži, jakou je AWC Vienna, je pro nás potvrzením, že naše vína dlouhodobě snesou srovnání se světovou špičkou. Tento výsledek vnímáme nejen jako ocenění naší práce, ale i jako skvělou reprezentaci českého/moravského vinařství na světové mapě a výraznou podporou pro naše zahraniční aktivity,“ uvedl Karel Osička, výkonný ředitel Vinařství Starý vrch.
Mezi držitele několika prestižních zlatých medailí se zařadily také společnosti CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, Vinařství V&M Zborovský, Vinné sklepy Skalák, Vinařství Vinofol, Rodinné vinařství Košut, Vinařství MiQueen a další.
Zdroj: Národní vinařské centrum, o.p.s., foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31