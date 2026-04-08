BOHEMIA SEKT vysadí v Milovicích 7,2 hektarů vinic s PIWI odrůdami
Brno, 16. dubna 2026 – BOHEMIA SEKT v těchto dnech realizuje další etapu výsadby nových vinic, která je součástí její dlouhodobé strategie udržitelného vinohradnictví. Pokračuje ve výsadbě odolnějších PIWI odrůd, konkrétně odrůdy Calardis Blanc, a to na ploše 7,2 hektaru v katastru obce Milovice nedaleko Pavlova.
„PIWI odrůdy vnímáme jako důležitou součást budoucnosti vinohradnictví a vinařství. Přinášejí výrazné benefity jak z pohledu šetrnosti k přírodě, tak i z hlediska ekonomické efektivity. Zároveň v nich vidíme velký potenciál pro výrobu kvalitních moravských sektů,“ vysvětluje Petr Ptáček, vinohradnický manažer skupiny BOHEMIA SEKT.
Postupné rozšiřování vinic s PIWI odrůdami je přirozeným krokem, jak reagovat na proměňující se podmínky ve vinohradnictví a zároveň si zachovat kvalitu hroznů, na kterou jsou zákazníci zvyklí. Skupina BOHEMIA SEKT je pěstuje od roku 2009 a v současnosti zaujímají celkem 32 hektarů vinic. Během příštího roku má v plánu jejich plochy rozšířit o dalších zhruba 8 hektarů.
Zdroj a foto: BOHEMIA SEKT
