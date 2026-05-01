Novinky brněnských vinoték – květen 2026
Brno, 5. května 2026 – Bubliny, suchá i sladší vína, sklo i plechovka. To vše najdete v novinkách brněnských vinoték pro měsíc květen. Blíží se i řada zajímavých akcí spojených s vínem. Květnový přehled je opravdu bohatý.
|
Charmat první letošní brut 2025 šumivé víno
Vinařství LAHOFER
Svěží šumivé víno vyrobené metodou jednoho kvašení v nerezovém tanku, která zachovává maximum ovocné chuti i aromatiky. Šumivé víno je odrůdy Sauvignon. Má pro tuto odrůdu typické expresivní aroma bílých broskví, josty a grepu, které přechází i do chuti, kde se k nim přidávají tóny angreštu. Barva ledové vody odkazuje na rychlé zpracování hroznů. Svěžest a lehkost vína je podpořena jemným perlením a nižším obsahem alkoholu (10,5 %). Zbytkový cukr 10,0 g/l, kyseliny 6,8 g/l.
Sauvignon z Na vinici 2025 pozdní sběr, suché
Znovín Znojmo
Sauvignon z ročníku 2025 zaujme bohatou aromatikou i chutí. S tóny křupavého angreštu, černého rybízu nebo broskví. Vyvážený projev svěží kyselinky (6,8 g/l) a jemného zbytkového cukru (6,0 g/l) dává vínu příjemnou harmonii a ušlechtilost. Víno pochází vinařské obce Šatov a viniční trati Na vinici. Alkohol 12,0 %.
Sylvánské zelené 2023 pozdní sběr, suché
Vinařství HANZEL
Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu, 3,6 g/l zbytkového cukru a 6,4 g/l kyselin. Víno třpytivé zelenkavě-stříbřité barvy s vůní čerstvých letních jablíček, doplněné o jemný minerální tón. Tato ovocná stopa vévodí také svěží chuti, v kombinaci s hladkou a vláčnou kyselinou jí dodává na šťavnatosti a půvabné harmonii.
|
Rulandské bílé Terroir Krášleno na kvasnicích 2024 kabinetní víno, polosuché
Štěpán Maňák
Bílé polosuché víno s 12,5 % alkoholu, 7,4 g/l zbytkového cukru a 6,6 g/l kyselin. Víno zaujme jemnou vůní květin s medovým nádechem, svěží kyselinkou a harmonickým minerálním závěrem. Skvěle doplní pokrmy z drůbeže, ryb, jemných sýrů či lehkých těstovin.
Irsai Oliver 2025 polosladké
Znovín Znojmo
Víno zaujme intenzivní a pestrou aromatikou, ve které se prolínají tóny citrusů, květů černého bezu i jemného šeříku. Chuť je svěží, šťavnatá a příjemně ovocná, s nádechem čerstvých hroznů, kiwi nebo žlutého melounu. Polosladký charakter je krásně vyvážený kyselinou, takže víno nepůsobí těžce, ale naopak lehce a osvěžujícím dojmem. Skvěle se hodí k lehkým dezertům, ovocným salátům nebo jako víno pro příjemné letní večery. Bílé polosladké víno s 11,5 % alkoholu, 17,9 g/l zbytkového cukru a 6,3 g/l kyselin
Plechovka Znovín moravské zemské víno, polosladké
Znovín Znojmo
Moderní pojetí vína, které reflektuje aktuální trendy i potřebu flexibility. Jemně perlivé bílé cuvée s 11,5 % alkoholu, 20,6 g/l zbytkového cukru a 6,2 g/l kyselin. V aroma se objevují výrazné tóny tropického ovoce – zejména manga a sušeného ananasu – doplněné o jemné nuance pomerančové kůry a koření. Chuť je harmonická, lehce nasládlá, ale díky vyvážené kyselině si zachovává svěžest a lehkost. Skvěle doplní lehká jídla, saláty, grilovanou zeleninu i ovocné dezerty.
Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.
Přehled vinoték – duben 2026
BOR – Borgo Shop
MBV – Moravská banka vín
NCK – Vinotéka NC Královo Pole
PER – Vinotéka Perkmistr
UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha
VGA – Vinná Galerie
VIZ – Vinotéka Žebětín
VUD – Vinárnička u Divadla
VVB – Vinotéka Vinařství Bukovský
Více v: Přehled brněnských vinoték
Vinařské akce v Brně – květen
TOP akce
21.05.2026 Víno z blízka: Znojemsko podle Špalka (Otevřená zahrada)
28.05.2026 Degustační vinařský večer GRAND PRIX VINEX 2026 (Mendelův skleník)
TA-archív, Hlinky 82
14.05.2026 Řízená degustace vín Weingut Maurer, Dolní Rakousko
Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 106
14.05.2026 Řízená degustace vín – Vinařství Špalek, Nový Šaldorf
28.05.2026 Řízená degustace vín – Vinařství Nepraš & Co., Pavlov
Vinná galerie, Lužánecká 16
21.05.2026 Degustace: Vína Jižní Afriky a Argentiny
28.05.2026 Řízená degustace Vinařství Reisten
Borgo Shop, Kopečná 43
14.05.2026 Přátelé Pavlova – představení ročníku
21.05.2026 Pěstitelská Champagne (Blanc de Blancs) s Lubošem Osičkou
Degustárna, Smetanova 13
12.05.2026 Řízená degustace Vinařství Tichý
29.05.2026 Řízená degustace Rodinné vinařství Skoupil
RockWine, Vídeňská 18
12.05.2026 Degustace vinařství J. Stávek
26.05.2026 Degustace Víno Piálek & Jäger, Nový Šaldorf
Další zajímavé akce
07.05.2026 Košt vín VKH Brno (Studentské centrum)
13.05.2026 Degustace vín potmě (Sklepní vinárna pod radnicí Chrlice)
14.05.2026 Winemeritage 2026 (Hvězdárna a planetárium Brno)
20.05.2026 Degustace Sedleckých vín (Café Zahrádky)
Více v Kalendáři vinařských akcí
Jan Přikryl, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31