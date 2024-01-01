Šampionem Grand Prix Vinex 2026 je Veltlín z betonového vejce od Vinařství Volařík
Brno, 3. května 2026 - Šampionem Grand Prix Vinex 2026 je Veltlín z betonového vejce od Vinařství Volařík – V národním vinařském centru ve Valticích se ve dnech 28. a 29. dubna uskutečnilo hodnocení již 33. ročníku prestižní mezinárodní soutěže vín Grand Prix Vinex. V konkurenci téměř 900 vín z deseti zemí světa letos dominovalo mikulovské Vinařství Volařík. To si odnáší nejen titul Šampiona za své unikátní Veltlínské zelené, ale také cenu za nejlepší kolekci, vítězství v kategorii bílých polosladkých vín a národního vítěze. Slavnostní předání cen proběhne 28. května v ikonickém Mendelově skleníku v Brně.
Titul šampiona soutěže a současně vítěze kategorie bílých suchých vín získalo Vinařství Volařík za Veltlínské zelené 2024, pozdní sběr z viniční trati Železná. „Úspěch tohoto vína v tak početné, kvalitní konkurenci přikládám propojení silné odrůdovosti, kořenitosti a pepřovosti s unikátní mineralitou pramenící z ikonické pálavské viniční trati. Pozdní sběr je zde nejen označení přívlastku, ale skutečně jedné z posledních sklizní ročníku 2024, která byla i ve znamení lehkého zastoupení Botrytis cinerea na hroznech,“ uvedl Ondřej Tichý, enolog Vinařství Volařík, a dodal: „Celá vinifikace, od fermentace až po zrání probíhala v betonových vejcích, čemuž přikládáme zachování pikantní odrůdovosti, svěžesti a zároveň je toto víno plné až opulentní. Toto víno je zkrátka zábavné i vážné, svěží a přesto plné, lehké i vrstevnaté. K radosti přidává také skutečnost vítězství samotné odrůdy, kterou vnímáme po Ryzlinku vlašském jako jednu ze stěžejních odrůd Mikulovské vinařské podoblasti.“
Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno celkem 897 vzorků vín z 10 zemí. Největší zastoupení měla Česká republika se 775 vzorky, následovalo Slovensko (56), Rakousko (27), Polsko (25), Německo a Maďarsko (4), Bulharsko (3). Zastoupení měla i Itálie, Španělsko a Francie.
Odborná komise složená z renomovaných degustátorů z Česka, Slovenska, Rakouska, Polska, Velké Británie a Běloruska udělila celkem 58 velkých zlatých medailí pro vína, která získala min. 92 bodů.
Vedle absolutního vítěze porota vybrala také vítěze jednotlivých kategorií, národní vítěze a nejlepší kolekci vín. Podruhé v historii soutěže ocenila i víno vyrobené z odrůdy vhodné pro ekologické pěstování – tzv. PIWI odrůdy, které nabývají na významu jak na domácích, tak zahraničních vinicích. Cenu Svazu vinařů ČR tak získalo VÍNO HRUŠKA za Hibernal Organic collection 2025 pozdní sběr.
„Grand Prix Vinex si dlouhodobě udržuje pověst prestižní a transparentní soutěže. O mimořádné úrovni ročníku svědčí fakt, že hned dvě vína dosáhla hranice 95 bodů – Ryzlink rýnský 2024 z Vinařství Volařík a Bohemia Sekt Prestige brut 2022,“ konstatoval Lubomír Maťák, ředitel Národního vinařského centra a dodal, že byl i letos překročen počet přihlášených vzorků ve srovnání s loňským ročníkem.
Slavnostní předání všech hlavních ocenění proběhne 28. května 2026 v prostorách Mendelova skleníku v Brně. Veřejnost zde bude mít jedinečnou příležitost ochutnat vítězná vína, ale také další vybraná soutěžní vína.
Foto: vinazmoravyvinazcech.cz
