Víno by mělo reagovat na strukturu jídla, ne jen na hlavní surovinu
Brno, 7. dubna 2026 - Párování vína s jídlem se občas zjednodušuje na základní poučky typu „bílé k rybě, červené k hovězímu a zvěřině“. Tento přístup ale v praxi selhává častěji, než by se mohlo zdát. Největší chyba totiž nevzniká až při samotném výběru vína, ale už ve chvíli, kdy se rozhodujeme, co vlastně budeme jíst a jak bude pokrm připravený. Víno totiž nereaguje primárně na surovinu jako takovou, ale na strukturu výsledného jídla – tedy omáčku, tuk, kyselinu, sladkost, intenzitu chutí nebo způsob úpravy.
Surovina je jen začátek, rozhoduje úprava
Stejný druh masa nebo ryby může vést k naprosto odlišným kombinacím. Kuřecí maso je typický příklad – lehké grilované prso s bylinkami si rozumí s jiným stylem vína než kuře na smetaně nebo pečené s křupavou kůží. V prvním případě hraje roli jemnost a svěžest, ve druhém tuk a plnost. Přesto se často mechanicky sahá po „bílém k drůbeži“, což ignoruje podstatu jídla. Pro párování různých úprav pokrmu rozhoduje technologie, styl a struktura vína.
„Podobně funguje i ryba. Jemný candát na másle a tučný úhoř s výraznou omáčkou jsou dvě zcela odlišné situace. Zatímco první potřebuje víno, které ho nepřehluší, spíše doplní svěžestí, kyselinkou, rozveselí, druhý snese – a často i vyžaduje – výraznější strukturu, školení vína ve dřevě nebo alespoň delší pobyt vína na jemných kalech, pro jeho krémovost. Můžeme vyzkoušet dokonce i lehčí a ovocnější typ červeného vína,“ říká Miroslav Majer z vinařství ZNOVÍN ZNOJMO.
Omáčka často rozhoduje víc než hlavní chod
V profesionální gastronomii platí jednoduché pravidlo. Víno se páruje spíš s jeho kompletní úpravou, než s hlavní surovinou. Právě omáčka totiž určuje dominantní chuťový profil pokrmu – může být kyselá, sladká, krémová, kořeněná nebo pikantní.
„Například hovězí maso s pepřovou omáčkou bude vyžadovat jiné víno než stejné maso s jemnou redukcí z červeného vína nebo lehkou bylinkovou šťávou. Pokud se při párování ignoruje právě tato vrstva, vznikají kombinace, které působí nesourodě – víno „bojuje“ s jídlem místo toho, aby ho doplňovalo,“ říká Petr Chaloupecký z Vinařství LAHOFER.
Tuk, kyselina a sladkost jako klíčové parametry
Z hlediska párování je zásadní sledovat několik základních parametrů. Tuk v jídle potřebuje víno s dostatečnou kyselinou, která ho „prořízne“ a vyváží. Proto fungují svěží bílá vína k tučnějším pokrmům nebo třeba šumivá vína k smaženým jídlům. Kyselost jídla naopak vyžaduje víno, které ji zvládne doprovodit – pokud je víno méně kyselé než pokrm, bude působit ploše a nevýrazně. Sladkost je častým kamenem úrazu. Jakmile je jídlo sladší než víno, začne víno chutnat ostře a kysele. Proto například většina dezertů vyžaduje vína, která jsou sladší než samotný pokrm.
Intenzita a „váha“ musí být v rovnováze
„Další častou chybou je podcenění intenzity. Lehký salát s jemnou zálivkou nemůže fungovat vedle plného, alkoholického vína – to ho jednoduše přehluší. Naopak výrazné jídlo potřebuje víno, které obstojí a nezanikne. Tato rovnováha je zásadní zejména v letní kuchyni, kde jsou jídla často lehčí, ale přitom chuťově výrazná díky bylinkám, citrusům nebo fermentovaným složkám. Právě tady se ukazuje, jak důležité je vnímat celek, nejen hlavní ingredienci,“ upozorňuje Miroslav Majer ze ZNOVÍN ZNOJMO.
Proč jednoduchá pravidla nestačí
„Zjednodušené poučky mají svůj význam jako orientační vodítko, ale v praxi vedou k opakování stejných chyb. Ignorují totiž to nejdůležitější – že jídlo není součet surovin, ale výsledek technologie a kombinace chutí. Správné párování proto nezačíná výběrem vína, ale pochopením pokrmu. Jakmile víme, jestli je jídlo spíše lehké nebo těžké, kyselé nebo krémové, jemné nebo intenzivní, výběr vína se výrazně zjednoduší,“ říká Petr Chaloupecký z Vinařství LAHOFER.
Víno jako součást jídla, ne samostatná disciplína
Nejlepší kombinace vznikají ve chvíli, kdy víno nepůsobí jako dominantní prvek, ale jako přirozená součást celku. Nemá ambici zaujmout samo o sobě, ale podpořit chuť jídla a celkový zážitek ze stolu. A právě proto se nejčastější chyba děje už na začátku – když se při plánování jídla přemýšlí o víně příliš schematicky. Jakmile se ale pozornost přesune od suroviny ke struktuře pokrmu, začne párování dávat smysl. Je to nádherná disciplína, harmonie vína a pokrmu nebo někdy i vytvořit protiklad chutí, které se ve finále ale stejně stanou chuťovým zážitkem.
