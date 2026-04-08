Putování Malovaným krajem otevírá sezónu Krajem vína
Brno, 28. dubna 2026 - Jaro na Slovácku má svoji jedinečnou chuť. Voní po rozkvetlých sadech, čerstvé trávě a prvním víně pod širým nebem. Právě v tomto čase odstartuje letošní seriál výletů Krajem vína – a to oblíbenou akcí Putování Malovaným krajem.
V sobotu 2. května se otevřou sklepy, dvory i zahrady a návštěvníci se vydají na pohodový výlet mezi Mikulčicemi, Moravskou Novou Vsí, Hruškami, Velkými Bílovicemi nebo Moravským Žižkovem.
Putování Malovaným krajem není závod, ale den plný zážitků, který si každý skládá podle sebe. Návštěvníci se zastaví na sklenku vína, posedí u cimbálu, ochutnají domácí koláč nebo si jen vychutnají atmosféru mezi vinohrady.
Na trase čeká dvanáct zastávek u vinařů a místních hospodářů. Každá má jinou náladu, ale všechny spojuje jedno: otevřené dveře a poctivé věci. Návštěvníci se mohou těšit na vína z místních odrůd i osobitých vinařských rukopisů, domácí speciality od poctivého chleba s pomazánkou přes koláče až po vydatný guláš, setkání s vinaři, kteří o víně prozradí víc než jakákoli etiketa, i na cimbálovou muziku a živou, autentickou atmosféru Slovácka.
Start je v areálu vinařství BARTONIK v Mikulčicích, kde si účastníci vyzvednou startovní balíček – skleničku na krk, mapu i startovní pas. Poté se každý může vydat vlastní trasou a vlastním tempem. Některé zastávky lákají na grilované speciality, jiné na domácí sladké nebo stovky vzorků vín. A na některých místech se návštěvníci zdrží jednoduše proto, že se jim nebude chtít odjíždět.
Putování Malovaným krajem zahajuje novou sezónu seriálu Krajem vína, který zve na výlety po Moravských vinařských stezkách. Každá akce představuje jiný vinařský region a jeho atmosféru, všechny ale spojuje jedno – propojení vína, krajiny a lidí, kteří za nimi stojí.
Zdroj a foto: Moravské vinařské stezky
