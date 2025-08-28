Šampionem Slovácka se stal Dornfelder z Prušánek
Brno, 11. srpna 2025 – Druhé hodnocení Národní soutěže vín 2025 a první na Moravě patřilo již tradičně vínům ze Slovácké vinařské podoblasti. Titul za nejlepší víno Slovácké vinařské podoblasti získal Dornfelder 2023, jakostní víno odrůdové z vinařství Vinné sklepy u Jeňoura z Prušánek. Největší a nejvyšší soutěž vín v Česku pořádá Svaz vinařů České republiky společně s Národním vinařským centrem, za finanční podpory Vinařského fondu. Organizaci na Slovácku zajišťuje Sdružení slováckých vinařů.
Vinařství Vinné sklepy u Jeňoura z obce Prušánky - Nechory za své suché červené víno Dornfelder 2023, jakostní víno odrůdové kromě titulu Šampiona získává také prvenství v kategorii červených suchých vín. Nejlepšímu vínu podoblasti navíc přísluší také atraktivní odměna v podobě barikového sudu z francouzského dubu od města Bzenec, které je partnerem pro Slováckou vinařskou podoblast. Hlavními partnery soutěže jsou BS vinařské potřeby a automobilka Ford.
„Ocenění Šampion Slovácké podoblasti nás velice potěšilo a jsme rádi, že naše víno má úspěch nejen mezi konzumenty, ale i mezi odborníky a degustátory. Dornfelder pěstujeme v našich vinicích na trati Podkovné asi dva kilometry od našeho vinařství v Prušánkách, a svoji hebkou chuť získal naší prací a patnácti měsíčním ležení na kalech v dubových sudech,“ uvedl Jan Ivičič, sklepmistr a majitel Vinných sklepů U Jeňoura, a dodal, že v chuti a vůni vítězného vína dominuje delikátní višeň v čokoládě, přezrálé lesní ovoce s kořenitou tříslovinou a skvěle se hodí ke šťavnatému steaku a zvěřinovému ragú.
Šampion a vítězové kategorií:
Kategorie A – bílá vína suchá
Vítěz kategorie: Sylvánské zelené 2024, pozdní sběr – Vinař Jiří Uherek
Kategorie B – bílá vína polosuchá a polosladká
Vítěz kategorie: Ryzlink rýnský 2019, moravské zemské víno – Vinařství Pod Ořechy
Kategorie C – sladká vína (bílá, růžová i červená)
Vítěz kategorie: Ryzlink vlašský, 2023 výběr z bobulí – BMVinařství
Kategorie D – růžová vína a klarety
Vítěz kategorie: Cabernet Sauvignon rosé 2024, pozdní sběr – Vinařství Čech
Kategorie E – červená vína suchá
Šampion a vítěz kategorie: Dornfelder 2023, jakostní víno odrůdové – Vinný sklep u Jeňoura
Kategorie G – jakostní šumivá vína
Vítěz kategorie: Chateau Radyně extra brut 2022, jakostní šumivé víno – Bohemia Sekt
Nejlepší kolekce: Bohemia Sekt
Šestnáct komisí hodnotilo 4. a 5. srpna v Centru Excelence ve Valticích 743 vín od 89 vinařů, vinařství a vinařských firem přihlášených do soutěže ze Slovácké vinařské podoblasti. Z těchto vín získala 71 velké zlaté, 189 zlaté a 4 stříbrné medaile. Do celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo 691 vín. Nominovaná vína budou spolu s postupujícími z Velkopavlovické, Mikulovské a Znojemské vinařské podoblasti, reprezentující vinařskou oblast Morava, a víny nominovanými z vinařské oblasti Čechy soutěžit o postup do finále a titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích.
Výstava vín pro veřejnost
Veřejná ochutnávka všech přihlášených vín z celé podoblasti proběhne letos opět na nádvoří Zámeckého vinařství Bzenec v době konání Bzeneckého krojovaného vinobraní (19. a 20. září 2025). V pátek 19. září bude degustační expozice otevřena od 16.00 hod., zahraje cimbálová muzika a konat se budou exkluzivní prohlídky zámeckých sklepů s degustací. V sobotu 20. září pak bude degustační expozice zpřístupněna od 11.00 do 22.00 hod. Proběhne také přehlídka veteránů, cimbálová muzika, exkluzivní prohlídky zámeckých sklepů s degustací, dětský koutek, vynikající občerstvení.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum
