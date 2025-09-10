Tuzemská vína získala na MUNDUS VINI 2025 cenné medaile
Brno, 24. září 2025 – V letní degustační edici prestižní mezinárodní soutěže Grand International Wine Award MUNDUS VINI 2025 dosáhla moravská a česká vína dalšího významného úspěchu. Z dvaceti přihlášených vzorků získali naši vinaři celkem 19 medailí – z toho 14 zlatých a 5 stříbrných.
Velký úspěch zaznamenala skupina Bohemia Sekt, která zaujala porotu napříč celým svým portfoliem. Zisky zlatých i stříbrných medailí potvrzují vysokou kvalitu nejen v kategorii sektů, ale i v případě tichých vín značek Habánské sklepy, Víno Mikulov či Vinařství Pavlov.
„Získání devíti zlatých a pěti stříbrných medailí na prestižní soutěži Mundus Vini vnímáme jako významné potvrzení kvality českého terroiru a profesionality našich vinařů. Tento úspěch dokládá, že tuzemská vína a sekty mají respekt nejen na domácím trhu, ale i v mezinárodním prostředí,“ uvedl Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia Sekt.
Výjimečný výsledek si připsalo také Vinařství Rochůz z Uherského Hradiště. Do soutěže vyslalo tři vína a všechna získala zlato. Úspěch podtrhuje precizní práci moderní rodinné firmy. Ocenění si odvezly Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2023, Rulandské šedé, pozdní sběr 2023 a šumivé víno Sekt Donauriesling 2023.
„Věřím, že za naším úspěchem stojí poctivý přístup k vínům už od jejich zrodu ve vinici. V části svých vinic jsme letos zahájili tříleté zkušební období BIO produkce. Ve sklepě je pro nás zásadní čistota, špičkové technologie a snaha u každého vína dosáhnout jeho nejlepší kvality a harmonie,“ vysvětlil Radim Hlaváček, zakladatel vinařství Rochůz, a dodal: „Nesmím opomenout ani osobní přístup k vínům – kromě naslouchání zákazníkům musí vína chutnat především nám. Naše vína vznikají pod rukama trojice vinařů, u nichž se snoubí zkušenost a mládí. Do provozu vinařství se navíc zapojuje celá rodina a věřím, že se tato rodinná a přátelská atmosféra promítá i do našich vín.“
Se zlatými medailemi z Německa odjelo i Vinařství Volařík. Uspělo s dvojicí Ryzlinků vlašských ročníku 2023 – jedním výběrem z hroznů z tratě Purmice a druhým s přívlastkem VOC Pálava z tratě Pravá Klentnická.
"Velmi nás těší, že Ryzlinky vlašské z Pálavy pozitivně hodnotí na mezinárodních soutěžích. Doufáme, že je takto možné "prosekat" cestu pro popularitu pálavských vlašáků na mezinárodním vinařském trhu," zhodnotil Miroslav Volařík, majitel Vinařství Volařík.
Účast tuzemských vín na soutěži organizačně zajišťovalo Národní vinařské centrum s finanční podporou Vinařského fondu.
Soutěž MUNDUS VINI, známá také jako Grand International Wine Award, je již 20 let jednou z nejvýznamnějších soutěží vín na světě. Dvacetiletá tradice zajišťuje spolehlivé a objektivní hodnocení, které provádějí odborníci z více než 40 zemí světa. Letos ocenili 1 880 vín. Soutěž nabízí výrobcům a dovozcům možnost prezentovat své produkty dvakrát ročně a získat jedno z prestižních ocenění: Grand Gold, Gold nebo Silver.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum, o.p.s.
