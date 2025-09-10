Velkopavlovická podoblast potvrdila dominanci červených vín
Brno, 15. září 2025 – Při posledním hodnocení Národní soutěže vín se porotci již tradičně sešli nad víny z Velkopavlovické vinařské podoblasti. Mezi 865 víny od 106 vinařů obstál nejlépe Cabernet Sauvignon Reserva 2018, výběr z hroznů z B\V vinařství z Milotic. Národní soutěž vín probíhá s garancí Svazu vinařů ČR, za organizačního zajištění Národním vinařským centrem a za finanční podpory Vinařského fondu.
Úspěch vítěze podtrhuje jedinečný potenciál Velkopavlovické podoblasti, známé svými výjimečnými červenými víny. Letošní Šampion a vítěz kategorie červených suchých vín, Cabernet Sauvignon 2018, výběr z hroznů z B\V vinařství, získal i zvláštní cenu v podobě barikového sudu z francouzského dubu od partnera soutěže města Hustopeče. Nejlepší kolekcí byla oceněna vína z Vinařství Škrobák, které zároveň ovládlo kategorii bílých suchých vín se svým Tramínem červeným 2023.
„Umístění našeho Cabernetu Sauvignon Reserva, č.š. 1846 jako Šampiona Velkopavlovické podoblasti na nominační výstavě Salonu vín je pro nás obrovským úspěchem a zároveň potvrzením správnosti naší filozofie při výrobě vína,“ uvedl zakladatel vinařství Zdeněk Bábíček a dodal: „Tento úspěch je výsledkem pečlivé a poctivé práce celého týmu B\V vinařství, především však Jirky Tomana, jehož nasazení a preciznost stály u zrodu tohoto vína. Všem, kteří se na této cestě podíleli, patří náš velký dík.“
Šampion Cabernet Sauvignon Reserva 2018 má barvu tmavého granátu s komplexní vůní černého rybízu doplněnou jemnými tóny tabáku. „V chuti je víno mohutné, harmonické, s lehce svíravými tříslovinami a nesmírně dlouhou dochutí. Hrozny z viniční tratě Nivy prošly šetrným zpracováním – ručním sběrem, tříděním, macerací i zráním 24 měsíců ve vypálených dubových sudech Mercier a Baron. Následně zrálo víno 24 měsíců v lahvi,“ doplnil sklepmistr B\V vinařství Jiří Toman.
Šampion a vítězové kategorií:
Kategorie A – bílá vína suchá
- Vítěz kategorie: Tramín červený 2023, výběr z hroznů – Vinařství Škrobák
Kategorie B – bílá vína polosuchá a polosladká
- Vítěz kategorie: Pálava 2023, moravské zemské víno – Vinařství Na Důlku
Kategorie C – sladká vína (bílá, růžová i červená)
- Vítěz kategorie: Ryzlink rýnský 2023, moravské zemské víno – Vinařství Vít Sedláček
Kategorie D – růžová vína a klarety
- Vítěz kategorie: Cabernet Sauvignon rosé 2024, pozdní sběr – Vinařství Lukáš Hlinecký
Kategorie E – červená vína suchá
- Šampion a vítěz kategorie: Cabernet Sauvignon Reserva 2018, výběr z hroznů – B\V vinařství
Kategorie G – jakostní šumivá vína
- Vítěz kategorie: Nikolas blanc de blancs 2019, pěstitelský sekt – Vinařství Kamil Prokeš
Kategorie H – perlivá vína
- Vítěz kategorie: Irsai Oliver Frizzante 2024, moravské zemské víno – ZD Němčičky
Nejlepší kolekce: Vinařství Škrobák
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 865 vín od 106 vinařů a vinařských firem. Z nich získalo 54 velké zlaté a 229 zlaté medaile. O výsledku rozhodlo 105 degustátorů složených z vinařských odborníků, kteří vína hodnotili 25. - 27. srpna v Centru Excelence ve Valticích. Do celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo 806 vín. Nominovaná vína budou spolu s postupujícími ze Znojemské, Mikulovské a Slovácké vinařské podoblasti, reprezentující vinařskou oblast Morava, a víny nominovanými z vinařské oblasti Čechy soutěžit o postup do finále a titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích. Hlavními partnery soutěže jsou BS vinařské potřeby a automobilka Ford.
Výstava vín pro veřejnost
Možnost ochutnat vína přihlášená do nominačního kola Národní soutěže vín Velkopavlovické vinařské podoblasti bude mít veřejnost v sobotu 4. října 2025 od 12 do 20 hodin ve Wine Clubu a Velkém sálu hotelu Amande v Hustopečích. Návštěvníci si budou moci vychutnat pestrý výběr vín za doprovodu cimbálové muziky.
Velkopavlovická vinařská podoblast je krajina s členitým reliéfem, která severně od Velkých Bílovic stoupá do kopců Hustopečské pahorkatiny a pak v úrodných rovinách pozvolna klesá až k Brnu. Patří k nejslunnějším a nejteplejším místům České republiky, a proto se proslavila mimořádnými červenými víny, zejména Svatovavřineckým a Frankovkou. V severní části se daří také bílým odrůdám – Veltlínskému zelenému, Rulandskému šedému, Tramínu červenému, Pálavě a Muškátu moravskému.
