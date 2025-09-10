Veřejná degustace v Hustopečích představí nejlepší vína Velkopavlovické vinařské podoblasti
Brno, 30. září 2025 – V sobotu 4. října proběhne v Hustopečích v prostorách hotelu Wine Wellness Hotel Amande veřejná degustace Velkopavlovické vinařské podoblasti. Návštěvníci zde mohou ochutnat všechna vína z nominační výstavy Národní soutěže vín, od svěžích bílých až po výrazná červená v čele se šampionem podoblasti, kterým je Cabernet Sauvignon 2018, výběr z hroznů z B\V vinařství z Milotic.
Nominační výstavy vín Velkopavlovické podoblasti se letos zúčastnilo 865 vzorků od 106 vinařů a vinařství. A tuto kompletní kolekci teď nabídne degustace pro širokou veřejnost v sobotu 4. října v Hustopečích. „Chceme, aby lidé měli možnost ochutnat celou šíři vín, která do soutěže přihlásili naši vinaři. Každý návštěvník si tak může udělat vlastní obrázek o kvalitě produkce v regionu,“ uvedl Petr Gondáš z Národního vinařského centra. Degustace bude probíhat v hotelu Wine Wellness Hotel Amande od 12 do 20 hodin.
Odborná porota, která zasedla 25.-27. srpna v Centru Excelence ve Valticích, vybrala ze všech vzorků ta nejlepší vína, která postoupila do finále Salonu vín ČR. Šampionem Velkopavlovické podoblasti se stal Cabernet Sauvignon Reserva 2018, výběr z hroznů z B\V vinařství z Milotic. Dále porota udělila 54 velkých zlatých a 229 zlatých medailí. „Velkopavlovická podoblast potvrzuje svou pozici jednoho z nejvýznamnějších vinařských regionů Moravy, zejména pokud jde o červená vína s výrazným charakterem, dobrým potenciálem zrání a terroirem, který dává vínům osobitost,“ doplnil Petr Gondáš.
Kromě ochutnávek je připravena také cimbálová muzika, která doplní atmosféru akce. Vstupné na samotnou akci je zdarma. Neomezená konzumace vín, sklenička a katalog stojí 400 Kč, degustace sad pěti vzorků je za 100 Kč, v prodeji budou také samostatné skleničky (70 Kč), katalog (50 Kč) nebo jejich kombinace (100 Kč).
Největší a nejvyšší soutěž vín v Česku pořádá Svaz vinařů České republiky společně s Národním vinařským centrem, za finanční podpory Vinařského fondu.
Souběžně se v Hustopečích 3. a 4. října konají Burčákové slavnosti, které kromě ochutnávek burčáku mají na programu také středověký jarmark, živou cimbálovou a dechovou hudbu, folklorní vystoupení, šapitó pro děti nebo historický průvod.
Velkopavlovická vinařská podoblast je krajina s členitým reliéfem, která severně od Velkých Bílovic stoupá do kopců Hustopečské pahorkatiny a pak v úrodných rovinách pozvolna klesá až k Brnu. Patří k nejslunnějším a nejteplejším místům České republiky, a proto se proslavila mimořádnými červenými víny, zejména Svatovavřineckým a Frankovkou. V severní části se daří také bílým odrůdám – Veltlínskému zelenému, Rulandskému šedému, Tramínu červenému, Pálavě a Muškátu moravskému.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum
