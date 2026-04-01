Novinky brněnských vinoték – duben 2026
Brno, 2. dubna 2026 – Dubnové novinky brněnských vinoték se nesou ve znamení lehčích svěžích bílých vín. Celá paleta odrůd přichází ze Znojemska, kde se bílým vínům neobyčejně daří. Ale i v dalších podoblastech najdeme vinné skvosty.
Sauvignon 2024 pozdní sběr
Vinařství Kovacs
Bílé suché víno s 13,0 % alkoholu, 3,9 g/l zbytkového cukru a 6,9 g/l kyselin. Barva vína je žlutá se zlatými odlesky. Ovocná vůně nabízí tóny bílé broskve, rybíz, s kapkou lesního medu a ananasu. Chuť je plná a extraktivní s nádechem červeného grepu. Vše je ukončeno příjemnou mineralitou a dlouhou dochutí. Doporučujeme k bílým masům, rybám a k sýrům.
Veritas 2024 pozdní sběr
Znovín Znojmo
Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu, 7,1 g/l zbytkového cukru a 6,6 g/l kyselin. Bohaté a komplexní víno, které po prvním přivonění okouzlí ovocnými tóny nektarinek a žlutých zralých rynglí. V chuti se příjemná ovocnost prolíná s jemnou medovostí a lehkým pohlazením vanilky.
Veltlínské zelené 2024 VOC Znojmo
Vinné sklepy Lechovice
Bílé suché víno s 12,5 % alkoholu, 6,9 g/l zbytkového cukru a 6,7 g/l kyselin. Víno barvy letního slunce v odlescích oblázků, s vůní čerstvě naloupaných mandlových jader. Chuť přenese k záhonu hrachu s otevřenými lusky s nezaměnitelným aroma, jemuž sekundují tóny mladého bílého chřestu a společně s kyselinkou přispívají k šťavnaté dochuti. K zeleninovým polévkám, k čerstvým sýrům, k omáčkám nebo svěžím salátům.
Ryzlink rýnský 2025 moravské zemské víno
VÍNO BLATEL
Bílé suché víno s 12,0 % alkoholu. Ryzlink je jednou z typických odrůd pěstovaných v Blatnici ve vinicích v podhůří Bílých Karpat. Tento Ryzlink zaujme svou světle žlutou barvou se zelenkavými odlesky. Již barva napovídá o svěžesti tohoto vína. Vůně je ovocnější s výraznějšími tóny kdoule, lipového květu a jemnou meruňkovostí v pozadí. Chuť tohoto vína je propojena s vůní s krásnou harmonii mezi zbytkovým cukrem a příjemnou až limetovou kyselinkou. Hodí se k rybám, telecímu masu – jemnějším úpravám, drůbeži, je dobrým společníkem všech oslav a hlavně pohody po celém pracovním dni.
Chenin Blanc 2023 pozdní sběr
Znovín Znojmo
Bílé polosuché víno s 12,5 % alkoholu, 16,2 g/l zbytkového cukru a 6,9 g/l kyselin. Elegantní bílé víno s příjemnou plností a osvěžujícím charakterem. Ve vůni se objevují jemné tóny jarních květin a zahradního ovoce. Chuť je bohatá a harmonická, s nádechem zralých broskví, nektarinek a rynglí, doplněná lehkou nasládlost. Skvěle se hodí k pokrmům z kuřecího masa, ovocným salátům nebo lehkým dezertům. Díky své struktuře potěší i při slavnostnějších příležitostech.
Ryzlink rýnský 2024 VOC Znojmo
Vinné sklepy Lechovice
Bílé polosuché víno s 12,0 % alkoholu, 13,4 g/l zbytkového cukru a 7,2 g/l kyselin. Zlatavá barva se zelenkavými odlesky, vůně zelených jablek a čerstvě oloupaného červeného pomeranče. V chuti náznak prašné cesty. Chuť bílého rybízu s jemnou stopou sušených bylinek v závěru. Doporučujeme k drůbeži, k tučnějším rybám, k masitým pokrmům.
Ryzlink rýnský 2024 VOC Znojmo
Vinařství LAHOFER
Bílé polosuché víno s 11,5 % alkoholu, 14,7 g/l zbytkového cukru a 6,9 g/l kyselin. Elegantní ryzlink zlatavé barvy, jehož chuti i vůni dominují tóny čerstvých meruněk. Výraznou ovocnou šťavnatost skvěle doplňuje zbytkový cukr v dokonalé harmonii s pikantní kyselinkou a delším minerálním závěrem. Zráním na lahvi budou v tomto ryzlinku sílit petrolejové tóny.
Zweigeltrebe rosé Lehké jako pírko 2025 moravské zemské víno
Znovín Znojmo
Růžové polosladké víno s 10,0 % alkoholu, 41,0 g/l zbytkového cukru a 7,8 g/l kyselin. Moderní, svůdně nasládlé Zweigeltrebe, které je díky přirozeně nižšímu obsahu alkoholu lehké jako pírko. Víno zaujme pestrou ovocnou aromatikou po lesních jahodách, malinách, zralých třešních i hebkou krémovostí a dokonalou harmonií chuti. Skvěle se hodí k velikonočním uzeným specialitám či nádivce. Velmi dobře také doplní sladké velikonoční deserty, stejně tak vánočku či mazanec.
Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.
Přehled vinoték – duben 2026
BOR – Borgo Shop
MBV – Moravská banka vín
NCK – Vinotéka NC Královo Pole
PER – Vinotéka Perkmistr
UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha
VGA – Vinná Galerie
VIZ – Vinotéka Žebětín
VUD – Vinárnička u Divadla
VVB – Vinotéka Vinařství Bukovský
Více v: Přehled brněnských vinoték
Vinařské akce v Brně – duben
Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 106
09.04.2026 Řízená degustace vín MALBEC DAY – Mezinárodní den Malbecu
14.04.2026 GASTRO – víno, které chutná Brnu
16.04.2026 Řízená degustace vín – Víno Petr Marcinčák, Novosedly
23.04.2026 Degustace + vyhlášení výsledků soutěže GASTRO – víno, které chutná Brnu
Vinná galerie, Lužánecká 16
09.04.2026 Degustace: Vína z Izraele
16.04.2026 Neřízená degustace: Malbec Day
17.04.2026 Neřízená degustace: Malbec Day
18.04.2026 Neřízená degustace: Malbec Day
Borgo Shop, Kopečná 43
02.04.2026 Degustace Toskánských vín
09.04.2026 Degustace vinařství Johannis - Kurdějov
16.04.2026 Degustace vín z vinařství GURDAU- Kurdějov
23.04.2026 Degustace vinařství Kočařík
Degustárna, Smetanova 13
14.04.2026 Řízená degustace Vinař Uherek Brno, Degustárna
25.04.2026 Řízená degustace Best Wine Distribution
RockWine, Vídeňská 18
14.04.2026 Degustace vinařství Baláž
28.04.2026 Degustace vinařství Somnium
Vinotéka U Tří knížat, Jánská 12
08.04.2026 Řízená degustace bulharských vín
Augustiniánské opatství, Mendlovo nám. 157/1
11.04.2026 Natural Wine Fest 2026
Více v Kalendáři vinařských akcí
Jan Přikryl
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30