Brno oživí veřejný prostor: Přibude socha, vodní prvek i Muchova lavička
Brno, 11. května 2026 - Socha Lucie Bakešové, vodní prvek v ulici Česká, lavička Alfonse Muchy – vznik těchto uměleckých děl zajistí město. Radní dnes na svém jednání souhlasili s jednotlivými projekty a doporučili zastupitelům schválit jejich financování. Město podpoří i následující pětiletý cyklus Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka, kterou pořádá Janáčkova akademie múzických umění. Dotaci také musí schválit Zastupitelstvo města Brna.
„Projekt Sochy pro Brno existuje od roku 2005. Dosud obohatil veřejný prostor o osm realizací a všechny připomínají významné osobnosti spjaté s městem. Lucie Bakešová byla ženou s významnými společensko-politickými aktivitami. Spolupracovala se skladatelem Leošem Janáčkem, věnovala se etnografii, stojí za vznikem spolku „Dům útěchy“ a myšlenkou vzniku specializovaného onkologického ústavu,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „V roce 2028 si připomeneme dvě stoletá výročí – vznik spolku a úmrtí Leoše Janáčka. Socha upomínající na Lucii Bakešovou má být umístěna na Žlutém kopci.“ Na její podobu bude vypsána umělecko-architektonická soutěž s celkovými náklady 4 miliony korun včetně DPH.
V rámci výstavby kolektoru pod ulicí Česká se opraví také uliční prostor. Před takzvanou konvalérií vznikne nové náměstíčko, kde bude umístěno umělecké dílo s vodním prvkem. To bude fungovat také jako pítko a jeho podoba vzejde z dvoufázové umělecko-architektonické soutěže. Předpokládaný rozpočet celého projektu je 9,49 milionu korun včetně DPH.
O odkaz malíře Alfonse Muchy pečuje Nadace Mucha, s níž Brno a další města, ve kterých autor působil, podepsaly memorandum o spolupráci na projektu Muchova stezka. Malíře u nás připomene lavička v blízkosti katedrály sv. Petra a Pavla, kde v mládí působil jako člen pěveckého sboru. Dílo ve tvaru malířského stojanu bude slavnostně odhaleno 3. června a stane se také první zastávkou audioguide trasy Dva sny propojující tvorbu Alfonse Muchy a Leoše Janáčka. Brno podpoří vznik lavičky částkou 125 tisíc korun.
Město bude i v nadcházejícím pětiletém cyklu podporovat Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka. Celková dotace má výši 4,25 milionu korun – tedy 850 tisíc korun ročně. Soutěž je určena mladým interpretům a pořádá ji Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění. Jedná se o dvouoborovou, tříkolovou soutěž v každém oboru. Během cyklu se postupně vystřídají obory: klavír, varhany, violoncello, kontrabas, flétna, klarinet, housle, smyčcové kvarteto, lesní roh a tuba.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
