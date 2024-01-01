Tisíce řidičů nelegálně odbočují u Hlavního nádraží ke Grandu, odhalili Piráti
Brno, 17. června 2026 - Zástupci koalice TU! v čele s Piráty provedli ve středu 10. června celodenní sčítání aut v přednádražním prostoru u hlavního nádraží v Brně. Zaměřili se na to, kolik vozidel místem pouze projíždí, kolik míří do sdílené zóny a kolik řidičů odbočuje vlevo ke Grandu a před Letmo, kde je takový průjezd až na výjimky zakázán.
Výsledky podle Pirátů ukazují, že přednádražní prostor dnes ve velké míře funguje jako zkratka pro tranzitní dopravu. Během sčítání zaznamenali téměř 7 000 projíždějících aut jen mezi 6:00 a 22:00. Po přepočtu na celý den může jít přibližně o 8 000 aut denně. Z toho 1 209 vozidel odbočilo vlevo ke Grandu, tedy směrem, který je pro běžnou dopravu zakázán. Stejně tak má povolené odbočení od viaduktu doleva před OC Letmo a do sdílené zóny pouze dopravní obsluha, přesto tudy projelo 2281 aut. Část vozidel mohla mít povolení, podle Pirátů však půjde jen o zanedbatelné minimum.
Čísla navíc ukazují, že dopravní zátěž v místě dlouhodobě roste. Studie VUT z roku 2016 uváděla přibližně 4 500 aut denně. Současné údaje BKOM hovoří o zhruba 6 000 autech denně. Sčítání koalice TU! ale ukázalo, že reálná intenzita dopravy může být ještě vyšší.
„Před hlavním nádražím se denně pohybují desítky tisíc chodců, cestujících, seniorů, rodičů s dětmi i turistů. Přesto se z tohoto prostoru stala automobilová zkratka přes jedno z nejvytíženějších míst v Brně. Naše sčítání ukázalo, že problém není pocitový, ale měřitelný. Jen mezi šestou ráno a desátou večer jsme napočítali téměř sedm tisíc aut a z toho více než 1 200 odbočení vlevo ke Grandu a téměř 2300 do sdílené zóny. To je jasný důkaz, že současné řešení nefunguje,“ říká Adam Zemek, zastupitel města Brna a lídr koalice TU!
Sčítání probíhalo od 6:00 do 22:00. V průběhu dne se na místě postupně střídalo dvacet zástupců koalice. Podle Pirátů data potvrzují, že přednádražní prostor je přetížený tranzitní automobilovou dopravou, která zhoršuje bezpečnost i komfort chodců.
Koalice TU! proto navrhuje proměnit přednádražní prostor v pěší zónu po vzoru ulic Česká a Joštova. Zásobování, dopravní obsluhu a nezbytné výjimky chce zachovat v jasně vymezeném režimu, běžný tranzit přes prostor ale podle ní nemá mít před nádražím místo.
„Hlavní nádraží je vstupní brána do našeho města. Dnes ale první dojem návštěvníků Brna často tvoří auta, chaos, hluk a minimum kvalitního veřejného prostoru. Chceme, aby přednádraží patřilo hlavně lidem. Potřebujeme bezpečnější pohyb pro chodce, více zeleně, lepší orientaci, kvalitní mobiliář a jasná pravidla pro dopravu. Česká ukazuje, že když dáme přednost lidem před tranzitní dopravou, město tím získá,“ doplňuje Adam Zemek.
Součástí navrhované proměny má být omezení tranzitní automobilové dopravy, preference chodců, doplnění zeleně, zlepšení bezpečnosti a vytvoření důstojného veřejného prostoru před nejdůležitějším dopravním uzlem v Brně.
„Nechceme další kosmetické úpravy. Přednádraží potřebuje skutečnou proměnu. Má to být místo, kde se člověk cítí bezpečně, kde se dá pohodlně přestoupit, projít nebo počkat na spoj. Brno si zaslouží hlavní nádraží, za které se nebude stydět,“ uzavírá Adam Zemek.
Zdroj a foto: Koalice TU!
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