Novinky brněnských vinoték – únor 2026
Brno, 1. února 2026 – Únorové novinky sází na dvě suchá a dvě polosuchá vína. Zajímavostí je třešňový červený Dunaj ve výběru z hroznů. Ale i krásně pitelné Rulandské šedé, šťavnatá Pálava či exotikou vonící Rulandské bílé.
Dunaj 2022 výběr z hroznů
Vinařství Bukovský
Víno tmavočervené až temné rubínové barvy. Ve vůni se prolínají tóny josty, zralé třešně a višně s nádechem čokolády a tabáku. V chuti přezrálé třešně a kompotované višně doplňuje svěží kyselinka a velmi jemná tříslovina. Alkohol 14 %, zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 5,5 g/l
Rulandské bílé 2024 pozdní sběr, suché
Vinařství LAHOFER
Půvabné víno zářivé barvy žlutého melounu s přívětivou vůní tropického ovoce, včelích pláství a jemným minerálním nádechem. Harmonickou a šťavnatou chuť s převládající stopou exotických plodů elegantně doplňuje vytříbená a líbezná mineralita. Alkohol 12,5 %, zbytkový cukr 5,9 g/l, kyseliny 6,1 g/l.
Rulandské šedé 2024 pozdní sběr, polosuché
Vinařství Baláž
Světle sivá až světle cibulová barva. Víno s postupně se otevírající jemnou aromatikou s tóny sušeného jádrového ovoce, kandovaného tropického ovoce a v závěru s dotekem exotického koření. Patro vína je polosuché s vyváženým poměrem zbytkového cukru a křehké citrusové kyseliny. Doporučujeme k BBQ úpravám bílých a růžových mas a ke kvalitním těstovinám. Zbytkový cukr 8 g/, kyseliny 7,1 g/l a alkohol 14 %.
Pálava 2024 pozdní sběr, polosuché
Vinařství HANZEL
Víno brilantní zelenkavě-zlatavé barvy, s intenzivní a opojnou vůní vyzrálého manga a čajových růží. Plná, extraktivní chuť se nese ve znamení vyzrálých pomerančů, její šťavnatost doplňují jemné kořenité tóny a příjemně nasládlá medová stopa. Alkohol 12,5 %, zbytkový cukr 14,4 g/l, kyseliny 7,5 g/l.
Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.
Přehled vinoték – únor 2026
BOR – Borgo Shop
MBV – Moravská banka vín
NCK – Vinotéka NC Královo Pole
PER – Vinotéka Perkmistr
UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha
VGA – Vinná Galerie
VMH – Vinotéka Moravský hrozen
VUD – Vinárnička u Divadla
VVB – Vinotéka Vinařství Bukovský
Vinařské akce v Brně – únor
Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 106
12.02.2026 Řízená degustace vín – Šlechtitelská stanice vinařská, Velké Pavlovice
26.02.2026 Řízená degustace vín – Vinařství Lahofer
Degustárna, Smetanova 13
10.02.2026 Řízená degustace Vinařství Kamil Prokeš
28.02.2026 2. narozeniny – s cimbálovou muzikou Primáš z Boleradic
Vinotéka Vinařství Bukovský, Úvoz 4
24.02.2026 Degustaci vín Vinařství Bukovský
Vinná galerie, Lužánecká 16
05.02.2026 Vína z Francie a Itálie se společností BWD-CZ
Soukromý sklep Vin d‘ Alsace, Ořešín
02.02.2026 Degustace moselských Rieslingů a vín z Cotes du Rhone
Jan Přikryl
