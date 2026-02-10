Novinky brněnských vinoték – únor 2026

Brno, 1. února 2026 – Únorové novinky sází na dvě suchá a dvě polosuchá vína. Zajímavostí je třešňový červený Dunaj ve výběru z hroznů. Ale i krásně pitelné Rulandské šedé, šťavnatá Pálava či exotikou vonící Rulandské bílé.

Dunaj 2022 výběr z hroznů

Vinařství Bukovský
Morava, Velkopavlovická, Kobylí, Dvořanky
370 Kč (VVB)

Víno tmavočervené až temné rubínové barvy. Ve vůni se prolínají tóny josty, zralé třešně a višně s nádechem čokolády a tabáku. V chuti přezrálé třešně a kompotované višně doplňuje svěží kyselinka a velmi jemná tříslovina. Alkohol 14 %, zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 5,5 g/l

  • Stříbrná medaile – Král vín České republiky 2025 (Praha)
  • Zlatá medaile – Hradecký pohár vína 2025 (Hradec Králové)
  • Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2025 – Velkopavlovická podoblast (Valtice)

Rulandské bílé 2024 pozdní sběr suché

Rulandské bílé 2024 pozdní sběr, suché

Vinařství LAHOFER
Morava, Znojemská, Vrbovec, Waldberg
190 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD)

Půvabné víno zářivé barvy žlutého melounu s přívětivou vůní tropického ovoce, včelích pláství a jemným minerálním nádechem. Harmonickou a šťavnatou chuť s převládající stopou exotických plodů elegantně doplňuje vytříbená a líbezná mineralita. Alkohol 12,5 %, zbytkový cukr 5,9 g/l, kyseliny 6,1 g/l.

Rulandské šedé 2024 pozdní sběr polosuché

Rulandské šedé 2024 pozdní sběr, polosuché

Vinařství Baláž
Morava, Mikulovská, Dolní Dunajovice, Dunajovský kopec
219 Kč (VMH)

Světle sivá až světle cibulová barva. Víno s postupně se otevírající jemnou aromatikou s tóny sušeného jádrového ovoce, kandovaného tropického ovoce a v závěru s dotekem exotického koření. Patro vína je polosuché s vyváženým poměrem zbytkového cukru a křehké citrusové kyseliny. Doporučujeme k BBQ úpravám bílých a růžových mas a ke kvalitním těstovinám. Zbytkový cukr 8 g/, kyseliny 7,1 g/l a alkohol 14 %.

  • Velká zlatá medaile – Král vín České republiky 2025 (Praha)
  • Zlatá medaile – Prague Wine Trophy 2025 (Praha)

Pálava 2024 pozdní sběr polosuché

Pálava 2024 pozdní sběr, polosuché

Vinařství HANZEL
Morava, Znojemská, Vrbovec, Dolina
225 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD)

Víno brilantní zelenkavě-zlatavé barvy, s intenzivní a opojnou vůní vyzrálého manga a čajových růží. Plná, extraktivní chuť se nese ve znamení vyzrálých pomerančů, její šťavnatost doplňují jemné kořenité tóny a příjemně nasládlá medová stopa. Alkohol 12,5 %, zbytkový cukr 14,4 g/l, kyseliny 7,5 g/l.

Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.

Přehled vinoték – únor 2026

BOR – Borgo Shop
MBV – Moravská banka vín
NCK – Vinotéka NC Královo Pole
PER – Vinotéka Perkmistr
UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha
VGA – Vinná Galerie
VMH – Vinotéka Moravský hrozen
VUD – Vinárnička u Divadla
VVB – Vinotéka Vinařství Bukovský

Vinařské akce v Brně – únor

Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 106
12.02.2026 Řízená degustace vín – Šlechtitelská stanice vinařská, Velké Pavlovice
26.02.2026 Řízená degustace vín – Vinařství Lahofer

Degustárna, Smetanova 13
10.02.2026 Řízená degustace Vinařství Kamil Prokeš
28.02.2026 2. narozeniny – s cimbálovou muzikou Primáš z Boleradic

Vinotéka Vinařství Bukovský, Úvoz 4
24.02.2026 Degustaci vín Vinařství Bukovský

Vinná galerie, Lužánecká 16
05.02.2026 Vína z Francie a Itálie se společností BWD-CZ

Soukromý sklep Vin d‘ Alsace, Ořešín
02.02.2026 Degustace moselských Rieslingů a vín z Cotes du Rhone

Jan Přikryl


