Dětské hřiště v Lužánkách dostane novou podobu
Brno, 28. června 2026 - Komplexní obnova prostoru pro rodiny s dětmi v Lužánkách přinese nové herní prvky, zeleň i mobiliář, a to do konce letošního roku. Provede ji Veřejná zeleň města Brna, která na ni získá příspěvek více než 3,5 milionu korun. Jeho poskytnutí schválilo Zastupitelstvo města Brna.
Vybavení hrací plochy již částečně neodpovídá současným požadavkům na kvalitu, bezpečnost a atraktivitu veřejného prostoru. „Revitalizace dětského hřiště se zaměří na rozvoj pohybových aktivit, podporu kreativní hry a zpřístupnění vybraných prvků dětem se specifickými potřebami. Přibudou houpačky, akustické prvky, bezbariérový kolotoč či odpočinkové zóny,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro oblast životního prostředí Filip Chvátal a dodal: „Současně se na místě také upraví a vysází zeleň a doplní mobiliář.“
Jednotlivé prvky se rozmístí tak, aby tvořily logické zóny od dynamických pohybových až po ty klidové a edukační. Děti si nově užijí například šplhací síť a lana, prolézací sochy zvířat, zvonkohru, dendrofon nebo houpací sítě.
Dominantou celého prostoru se má stát socha ležícího brněnského draka, která navazuje na původní podobu dřevěných skluzavek – krokodýlů. Sestava využívá terénní val a doplňuje jej o různé herní a estetické prvky – např. nerezové skluzavky, tunel s prolézací sítí, balanční pružinové desky apod.
Proměnu prostoru včetně projektové dokumentace zafinancuje město prostřednictvím 3,5milionového příspěvku Veřejné zeleni města Brna. Vše by mohlo být hotové do konce roku 2026.
Zdroj: TIS MMB, vizualizace: Tomáš Popelínský
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