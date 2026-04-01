Lužánky podporují rozvoj dětí v elektrotechnickém vzdělávání
Brno, 14. dubna 2026 - Kde se sejdou mladí nadšenci pro pájení a robotiku? Přece ve Středisku volného času Lužánky! V Lužánecké soutěži v elektronice děti nejen změří své síly, ale získají i novou inspiraci, přátelství a základy pro budoucí profesní dráhu. Akce se uskuteční v neděli 19. dubna od 9 do 16 hodin na Lidické 50 v Brně.
Účastníci a účastnice ve věku 6–19 let se mohou v Lužánecké soutěži v elektronice zapojit hned do dvou kategorií. V té první je čeká teoretický test a sestavení výrobku přímo na místě. Druhá kategorie s názvem „Ukaž, co umíš“ pak umožňuje přinést a představit odborné porotě svůj vlastní, již hotový projekt.
Děti se můžou těšit na dárky od sponzorů, ceny pro vítěze i hodnotné poukázky. Kromě věcných cen je ale také čekají noví kamarádi a možnost si odnést své vlastnoručně zhotovené výrobky.
Bohatý bude i doprovodný program. Během celého dne budou na místě stánky s robotikou, mikroskopy či možností vyzkoušet si další pájení.
Soutěž v elektronice je tradiční lužáneckou akcí, jejímž cílem je podpořit děti v elektrotechnickém vzdělávání. Kromě odborného rozvoje se zaměřuje i na vytváření komunity mladých zájemců a zájemkyň o tento obor napříč městy i dalšími středisky volného času.
„Chceme u dětí rozvíjet analytické myšlení, kreativitu i trpělivost. Technické obory se dlouhodobě potýkají s nedostatkem odborníků, a proto vnímáme podporu mladých talentů jako klíčovou. Nabyté vědomosti i získané kontakty ze soutěže tak mohou dětem a dospívajícím otevřít zajímavé pracovní i studijní příležitosti již v raném věku,“ doplňuje organizátor soutěže Jakub Mimlich.
Akce se koná za podpory sponzorů Thermo Fisher Scientific, Illko a MCAE.
Zdroj a foto: SVČ Lužánky
|
Exkluzivní partner sekce
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30