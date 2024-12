Adventní sbírky v Lužánkách pomohou dětem z pěstounských rodin

Brno, 6. prosince 2024 - Co si přejí děti z pěstounských rodin pod stromečkem? Dřevěnou vláčkodráhu, dres s Messim, krasobruslařské kalhoty nebo bezdrátová sluchátka. V letošní Adventní sbírce na pracovišti Lesná si můžete až do 12. prosince vybrat jeden i více dárků, koupit, přinést zpět a podpořit tak potřebné přes Koníkovský skládek potřeb pro pěstouny a matky v nouzi.

S Lužánkami se pomáhá i Spolku vodicí pes, z. s. a Škole vodicí pes, konkrétně štěňátku Zirconovi, který se připravuje na svoji budoucí službu. Jak? Přes Dobročinný obchůdek na pracovišti Lidická. Kdy? V týdnu od 9. do 13. prosince i v sobotu 14. prosince na akci Vánoce v Lužánkách.

Staňte se Ježíškem pro pěstounské děti

Adventní sbírka na Lesné vznikla ve spolupráci s dlouholetou pěstounkou Miladou Temscákovou, která už více než 5 let provozuje Koníkovský skládek potřeb pro pěstouny a matky v nouzi. I vy se můžete zapojit a pořídit dárek konkrétnímu dítěti z pěstounských rodin.

Jak na to? Stavte se v lužáneckém pracovišti Lesná ve všední dny od 9 do 18 hodin. Vyberte si ze seznamu dárků, které najdete na kartičkách u vchodu. Dárek si rezervujte na recepci. Zabalený dárek pak se jménem přineste zpět na Milénovu 13, a to nejpozději do čtvrtka 12. prosince.

Pokud byste si nevybrali z dárků na Lesné, můžete pořídit věci, které se vždy hodí: hygienické potřeby pro děti (pleny, vlhčené ubrousky), kojenecká mléka, dětské výživy a trvanlivé potraviny. K rodinám se vaše dárky dostanou v týdnu před Štědrým dnem. Děkujeme, že s námi šíříte radost a vánoční kouzlo!

Ze štěňátka Zircona bude vodicí pes. A to i díky vám!

Užít si vánoční akci a u toho pomáhat. Výtěžek z Dobročinného obchůdku, který bude tradičně součástí nejen Vánoc v Lužánkách, bude tentokrát věnovaný Spolku vodicí pes, z.s. a Škole vodicích psů. Obě organizace už mnoho let společně pomáhají nevidomým lidem. Letos můžete koupí dárků v obchůdku podpořit výcvik tříměsíčního hnědého labradora Zircona.

Štěně Zircon byl vybrán v projektu Tlapka v dlani, díky kterému jsou štěňata v prvním roce života vychovávána v otevřené věznici v Jiřicích. Dvěma odsouzeným mužům se každoročně svěřují psi, kterým mají za úkol vštípit základní povely slušného chování. Poté jsou předáni k výcviku na vodicí psy. Odsouzení takto vychovali už dvanáct budoucích psů pro nevidomé.

Kdy můžete navštívit Dobročinný obchůdek a podpořit tak péči o štěně Zircona? Od pondělí 9. do pátku 13. prosince, vždy odpoledne na Lidické 50 v centru Brna. V sobotu 14. prosince pak bude obchůdek součástí akce Vánoce v Lužánkách na Lidické od 13 do 19 hodin. Přijďte se podívat, nakoupit pěkné dárky a podpořit dobrou věc!

Foto: Ingimage