Olympia Brno spustila charitativní akci na podporu dětské onkologie

Brno, 12. února 2025 – Obchodní centrum Olympia Brno zahajuje už třetí ročník charitativní akce s názvem „Každý pomáhá, každý vyhrává“, která propojuje zábavu s dobročinností. Akce probíhá až do 2. března 2025 a jejím cílem je podpořit Nadační fond dětské onkologie Krtek.

Princip akce je jednoduchý a každý návštěvník se může zapojit. Návštěvníci prostřednictvím příspěvku v hodnotě 25 Kč získají los, který v sobě ukrývá jednu z mnoha cen v podobě plyšových medvědů nebo slev do obchodů v Olympii. Největší výhrou je však dobrý pocit z pomoci těm, kteří to skutečně potřebují – 100 % vybrané částky putuje na konto Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Vybrané prostředky budou použity na financování vakcín a podporu rodin s onkologicky nemocnými dětmi.

„Každý z našich návštěvníků může přispět malou částkou a zároveň si odnést milou výhru. Hlavním cílem však je podpořit rodiny, které čelí nejtěžším životním výzvám. Věřím, že se do akce zapojí co nejvíce lidí a společně pomůžeme tam, kde je to nejvíce potřeba. A snad budeme minimálně tak úspěšní jako v loňském roce, kdy výtěžek z akce dosáhl 635 tisíc korun,“ uvedl ředitel OC Olympia Brno Jan Pazour.

Onkologická diagnóza dětí je pro rodiče životním zlomem

Tím, že si rodiče vyslechnou diagnózu onkologického onemocnění u svého dítěte, většinou začíná několikaměsíční maraton. „S dítětem v takovém případě musí někdo zůstat doma, není to angína na několik dní. Léčba trvá měsíce nebo i roky. Rodičům to v první dny nedochází, ale jim i okolí taková diagnóza změní celý život,“ říká Jana Laciná z nadačního fondu Krtek. Právě jeho sociální koordinátorka bývá jednou z prvních, kdo rodiče hned po vyslechnutí diagnózy kontaktuje a nabídne jim podporu.

Jen na Klinice dětské onkologie FN Brno potřebuje léčbu ročně téměř 200 dětí. Onkologické onemocnění u dítěte bývala dříve katastrofická zpráva, většina na následky tohoto onemocnění nebo komplikací spojených s léčbou umírala. Dnes se povede více než 85 procent dětí vracet do života. Vyžaduje to ale okamžité zahájení komplexní péče ve specializovaném centru. Dětští pacienti jsou specifičtí, jejich nádory jsou jiné než u dospělých a většinou potřebují i jinou léčbu.

„Cestou, jak dále zlepšovat léčebné výsledky a zároveň být šetrnější k ještě nezralému dětskému organizmu je i personalizovaná léčba, navržená na míru každému pacientovi. Patří k ní i dendritická vakcína, z vlastních bílých krvinek pacienta. Pokud je podána v kombinaci s dalšími léky, pomáhá oddálit i zabránit návratu nádorového onemocnění. Problémem dětské onkologie je dostupnost některých léků a financování, protože pro farmaceutické firmy, které financují výzkum a vývoj v léčbě, jsou onkologicky nemocné děti ekonomicky nezajímavé, ale plátci péče, tedy zdravotní pojišťovny, jsou stávající legislativou nuceni dodržovat pravidla, která se dobře hodí pro velký průmysl a velké počty pacientů. To ale velmi poškozují malé skupiny pacientů se vzácnými diagnózami, včetně onkologicky nemocných dětí,“ říká profesor Jaroslav Štěrba, přednosta brněnské dětské onkologie, který v roce 1999 Nadační fond dětské onkologie Krtek založil a dnes je předsedou správní rady nadace.

Dítěti se při personalizované léčbě odeberou bílé krvinky a nádorová tkáň a v laboratoři se krvinky vytrénují na to, aby proti konkrétnímu nádoru bojovaly. „Je to náročná experimentální cesta, množství vakcíny se tvoří podle toho, kolik krvinek dítě ještě má, a není stoprocentní záruka, že se to povede,“ vysvětluje Peter Múdry, primář Kliniky dětské onkologie FN Brno, nejsložitější a nejdražší fázi. Vývoj jedné takové vakcíny, za kterým je tým lékařů a odborníků z výzkumného institutu Ceitec a Masarykovy univerzity, stojí 1 milion korun a pojišťovny ji zatím nehradí. Dítě ji přesto dostane. Právě díky Krtkovi, jeho fondu a pomoci dárců. Od roku 2022 tuto možnost potřebovaly využít 4 děti.

Foto: archiv pořadatelů