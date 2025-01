Nemocnice Milosrdných bratří má novou dočasnou ředitelku

Brno, 9. ledna 2025 - Rada města Brna vyhlásila na konci listopadu 2024 výběrové řízení na ředitele/ředitelku Nemocnice Milosrdných bratří. Vzhledem k tomu, že končící ředitel podal na konci loňského roku rezignaci, jmenovala rada města dočasně do vedení této zdravotnické organizace stávající náměstkyni pro ekonomiku Soňu Habrovcovou.

„Pavel Piler měl ve funkci zůstat do doby výběru nového ředitele nebo ředitelky. Ke konci loňského roku jsme však obdrželi jeho rezignaci, proto jako dočasnou ředitelku Nemocnice Milosrdných bratří jmenujeme Soňu Habrovcovou. Ta provoz nemocnice zná, je totiž tamní náměstkyní pro ekonomiku. Ráda bych všechny ubezpečila, že se tato situace nijak nedotkne pacientů nebo poskytované péče,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Po skončení výběrového řízení se tématem bude Rada města Brna opět zabývat, a to pravděpodobně na přelomu února a března. „V tuto dobu bychom mohli znát jméno nového ředitele nebo ředitelky. Touto cestou bych chtěla panu Pilerovi poděkovat za jeho práci ve vedení městské nemocnice a přeji mu vše dobré,“ dodala Markéta Vaňková.

Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení byl stanoven do konce ledna 2025. Následně bude jmenována výběrová komise, uskuteční se pohovory, samotný výběr nového ředitele/ředitelky by mohl proběhnout na konci února nebo v březnu.

