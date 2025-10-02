Cirkus LeGrando oslaví jubileum, děti i dospělé vzdělává už 20 let
Brno, 13. října 2025 - Netradiční a atraktivní způsob trávení volného času? To je Cirkus LeGrando sídlící v brněnských Kohoutovicích. Letos slaví 20 let své existence a zve všechny příznivce na velkou zahradní slavnost, která se uskuteční v sobotu 18. října na lužáneckém pracovišti Legato.
Koncept cirkusové školy vznikl při Středisku volného času Lužánky a je v Česku nejstarším projektem svého druhu. Cirkus LeGrando vstupuje do třetí dekády své činnosti. Za sebou má dvacet let vydatné dávky cirkusu a tisíce nadšených dětí, náctiletých i dospělých, kteří prošli jejich kroužky a kurzy.
Vznikl v roce 2005 jako projekt Lužánek – střediska volného času a pod jeho vznikem jsou podepsaní tři absolventi oboru Dramatická výchova na JAMU: Jovan M. Jovanovski, Konrad Heczko a Milan Rožtek.
„Cirkus je nejen skvělá zábava, ale také funkční vzdělávací prostředek,” popisuje Jovanovski přesah cirkusového umění do pedagogiky. Posláním Cirkusu LeGrando je tvořit a vzdělávat prostřednictvím cirkusových umění. Jeho programy rozvíjejí motoriku, artistické a prezentační dovednosti, zprostředkovávají účastníkům a účastnicím pozitivní zážitky a růst sebevědomí v duchu cirkusové pedagogiky. Vychovává výzvou k překonání sebe sama, vychovává dobrodružstvím.
„Zpočátku jsme nabízeli hlavně příměstské tábory a kroužky pro děti. V průběhu let se však projekt neuvěřitelně rozrostl. Přidali jsme kurzy pro dospělé, jezdíme s dětmi na letní soustředění zakončené site-specific představením. Organizujeme mezinárodní festival mladého cirkusu Freš Manéž. Do Brna přivážíme představení profesionálních cirkusových souborů spojená s workshopy pro lektory a lektorky i pro širokou veřejnost. Zaměřujeme se také na průběžné vzdělávání mladých artistů a artistek, ze kterých se pak profilují noví zkušení lektoři a lektorky na poli cirkusové pedagogiky. Jsme členem česko-slovenské sítě Cirkonet, evropské sítě Caravan Circus Network a spoluautory manifestu Učíme cirkus bezpečně. Pravidelně se účastníme mezinárodních projektů a partnerství, hostíme také dobrovolníky a dobrovolnice pod hlavičkou Evropského sboru solidarity,” popisuje část činnosti Cirkusu LeGrando Jovanovski.
Cílem oslav dvacátého výročí je zejména setkání se všemi, bez kterých by tento projekt nebyl tím, čím je – se skvělými lektory a lektorkami, kamarádkami a kamarády, rodinami, příznivci, dětmi z kroužků i dospělými z kurzů, rodiči a všemi, které cirkus baví a dává jim smysl.
Hlavní oslava je koncipována jako cirkusové odpoledne pro celou rodinu. Návštěvníci a návštěvnice se mohou těšit na řadu cirkusových soutěží, projekce, cirkusový bar, výstavu, merch v průřezu dvaceti let či představení pod taktovkou lektorů a lektorek všeho věku.
Zdroj a foto: SVČ Lužánky
