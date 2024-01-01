Konference předškolního vzdělávání nabídla inspiraci i oporu pro mateřské školy
Brno, 17. října 2025 - První ročník Konference předškolního vzdělávání přinesl odpovědi i oporu v otázkách a nejistotách spojených s revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Ve vyprodaném sále Augustiniánského opatství se 14. října setkali odborníci, odbornice a zástupkyně mateřských škol z celé České republiky, aby se věnovali aktuálním tématům: RVP PV, diagnostice dítěte předškolního věku, odkladům školní docházky a moderním metodám ve vzdělávání.
Akci pořádalo Středisko volného času Lužánky, které dlouhodobě poskytuje odbornou podporu učitelkám a ředitelkám mateřských škol – ať už formou dalšího vzdělávání, pomůcek či metodiky.
Celý den konference se nesl v přátelské a zvídavé atmosféře. Bylo znát, že učitelky a ředitelky mateřských škol chtějí posouvat předškolní vzdělávání stále na vyšší úroveň. Proto neustále hledají srozumitelné, funkční a praktické nástroje pro práci s dětmi i komunikaci s rodiči. Zároveň se zajímají i o jasné odpovědi na nejistoty spojené s revizí RVP PV a odklady školní docházky.
Důležité podněty v oblasti diagnostiky dětí přinesla Mgr. Jiřina Bednářová, revizi RVP PV objasnila PhDr. Hana Splavcová, Ph.D., o moderních metodách ve vzdělávání promluvila doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., o školní připravenosti diskutoval Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. a problematiku odkladů školní docházky představil PaedDr. Michal Černý nejen v rámci odborného příspěvku, ale také v reportáži pro Českou televizi.
Účastnice si v praktických workshopech vyzkoušely aktivity rozvíjející kreativitu a podnikavost, dozvěděly se více o environmentální výchově v mateřských školách i o možnostech polytechnických dílen. Program tak nezůstal u teorie, ale nabídl konkrétní zkušenosti, které mohou učitelky rovnou uplatnit ve své praxi.
„Konference ukázala, že učitelky mateřských škol mají obrovský zájem o kvalitní vzdělávání, inspiraci a porozumění dětem. Bylo krásné vidět, jak se v jednom prostoru potkali lidé, kteří chtějí svou práci dělat srdcem i odborně. Naší ambicí je, aby věděli, že v tématu diagnostiky a rozvoje dítěte se mohou kdykoli obrátit právě na nás,” shrnula podstatu konference organizátorka Dominika Pudilová ze Střediska volného času Lužánky.
Zdroj a foto: SVČ Lužánky
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...