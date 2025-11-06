Lampionové průvody Lužánek rozzáří Brno a okolí
Brno, 31. října 2025 - Spousta světýlek, pohádkové stezky i strašidelné dobrodružství, zábavné úkoly a Martin na bílém koni. Středisko volného času Lužánky zve na lampionové průvody s doprovodným programem na několika místech v Brně a okolí. Rodiny s dětmi mohou vyrazit od 5. listopadu do 16. listopadu nejen na průvody, ale i na tvořivé dílny či další podzimní akce.
Lampionové dění od středy 5. listopadu do neděle 9. listopadu
Lužánecké pracoviště Lyska rozzáří ve středu 5. listopadu Nový Lískovec! Těšit se můžete na tradiční lampionový průvod Za Bílým koněm, který završí vystoupení žonglérů a žonglérek s ohněm z Cirkusu LeGrando. Součástí programu budou také tvořivé dílny a pečení svatomartinských rohlíčků. Chcete mít jisté místo na dílně? Přihlaste se.
V pátek 7. listopadu můžete vyrazit do pohádky, ale i za strašidelným dobrodružstvím. Tradiční putování S lampionky za vílou Maceškou vás provede večerními Akátkami. Užijete si jak tvořivou dílnu, tak světýlkovou cestu. Vstupenky v předprodeji.
Další páteční akcí bude Martinské uspávání zahrady na lužáneckém pracovišti Linka. Čeká vás trasa s úkoly pro celou rodinu, tvoření i opékání špekáčků u ohně.
A kdo má pro strach uděláno, může vyrazit na Strašidelné Legio do Lumíku v Kuřimi a zažít podvečer plný tajemné atmosféry, světel a strašidelných kostýmů.
V Labyrintu v Bohunicích budou nejmenší děti v sobotu 8. listopadu uspávat broučky. Vyrobí si vlastní broučky a odnesou si je domů v malém domečku. Zároveň hravou formou nahlédnou do jejich světa a dozvědí se spoustu zajímavostí. Nezapomeňte se na jednotlivé dílny v Labyrintu přihlásit.
V neděli 9. listopadu můžete vyrazit na Lampionový průvod v Bohunicích – letos na téma uspávání skřítků a zvířátek. A kdo by se chtěl vydat do pohádky O Palečkovi, může si projít trasu s úkoly Světýlka v Žabovřeskách ve Wilsonově lese. Vstupenky v předprodeji.
Oslavte příchod svatého Martina
Setkání s Martinem na bílém koni a ještě víc lampionů. Další týden se ponese ve znamení svatomartinských oslav.
V Bílovicích nad Svitavou vás v úterý 11. listopadu čeká Svatomartinská cesta světel. Těšit se můžete na vyrábění, opékání špekáčků a procházku světýlkovou stezkou od Minigolfu Liška až k rybníčku.
Na Svatomartinské slavnosti na Lesné se v neděli 16. listopadu můžete zúčastnit zpívání u ohně a lampionového průvodu. Vstupenky v předprodeji.
Zdroj a foto: SVČ Lužánky
