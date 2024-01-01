Brno v datech: Přibylo obyvatel, studentů i aut
Brno, 9. června 2026 - Kolik lidí dnes žije ve druhém největším městě Česka? Jak se zde mění doprava, klima nebo bydlení? A kde Brňané a Brňanky vnímají jeho největší proměnu? Odpovědi nabídne venkovní panelová výstava Brno v číslech 2025. Prohlédnout si ji můžete do konce června na Mendlově náměstí a následně také v září v parku na Moravském náměstí.
Na velkoformátových panelech, grafech, mapách a datových vizualizacích budou k vidění aktuální statistiky, zajímavosti i dlouhodobé trendy spjaté s Brnem. Návštěvnictvo se dozví například to, že počet lidí s trvalým pobytem dále roste a město už několik let překračuje hranici 400 tisíc obyvatel. Zároveň ale pokračuje pokles porodnosti – v roce 2025 se v Brně narodilo nejméně dětí od roku 2000.
Data ukazují také další proměny. „Přibylo vysokoškolských studentů i osobních automobilů a vzrostlo také množství komunálního odpadu. Pozitivní zprávou je naopak pokles dopravních nehod. V roce 2025 jich bylo méně než v předchozím roce. Dvě nehody měly loni smrtelné následky, což je historické minimum,“ uvedl radní pro participaci Petr Bořecký a dodal: „Součástí letošního ročníku budou také témata spojená s klimatem, dopravou, bydlením nebo výsledky Pocitové mapy Brna 2025, do které se zapojilo více než 1 700 lidí.“
Letošní novinkou jsou i QR kódy s audioprůvodcem. Zájemci a zájemkyně si tak přímo v mobilu poslechnou podrobnější komentáře k jednotlivým tématům a zároveň se obsah zpřístupní také návštěvnictvu s oslabeným zrakovým vnímáním. Kdo si chce vyzkoušet, jak dobrý má odhad statistik, může si před zhlédnutím samotné výstavy vyplnit kvíz.
Instalace vychází z datového portálu města Brna, který od roku 2018 zpřístupňuje městská data, průzkumy, grafy, mapy, analýzy a interaktivní aplikace. Zejména sekce Brno v číslech nabízí veřejnosti rychlé a přehledné informace o tom, jak se metropole vyvíjí a mění v čase.
Zdroj a foto: TIS MMB
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