Novinky brněnských vinoték – březen 2026

Brno, 3. března 2026 – Pro březen volíme jako tip ledové víno. Jeho harmonie mezi sladkostí a kyselostí jakoby symbolizovala proměny zimy a jara v tomto čase. Mezi dalšími novinkami jsou ale také velké zajímavosti. Například Neuburské z dřevěného sudu stojí za to, stejně tak svěží vlašák, drsný Dornfelder či příjemně sladký Muškát žlutý.

Vivat vinum 03 600x400

 

 

Donauriesling 2023 ledové víno - Milan VašíčekDonauriesling 2023 ledové víno

Milan Vašíček
Morava, Mikulovská, Valtice, U svaté Anny
490 Kč (BOR)

Víno zlatavé barvy, chuť je sladká a harmonická se šťavnatou kyselinkou a výrazným aromatem mirabelek a manga. Doporučeno k sladkým dezertům, kachním paštikám a sýrům s modrou plísní.

  • Grand zlatá medaile – PIWI 2024 (Šardice)
  • Velká zlatá medaile – Národní soutěž vín 2024 – Mikulovská podoblast (Valtice)
  • Velká zlatá medaile – PIWI International Wine Challenge 2025 (Valtice)
  • Šampion výstavy – PIWI Award 2025 (Doudleby nad Orlicí)
  • Velká zlatá medaile – Král vín České republiky 2025 (Praha)
  • Stříbrná medaile – Salon vín České republiky 2026 (Valtice)

Ryzlink vlašský 2022 výběr z hroznů - Vinařství Kněží Hora

Ryzlink vlašský 2022 výběr z hroznů

Vinařství Kněží Hora
Morava, Mikulovská, Sedlec, Zátiší-Hliník
250 Kč (UZM)

Víno sytější barvy, ve vůni zralé hrušky máslovky, med, citrusové plody. V chuti obdobné, ovocné, citrusové s medovými tóny a dochutí po vlašských ořeších. Víno je plné, dlouhé, minerální. Suché víno, zbytkový cukr 1,4 g/l, kyseliny 7 g/l, alkohol 15 %.

  • Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2024 – Mikulovská podoblast (Valtice)

Chardonnay 2022 výběr z hroznů - Vinařství WALDBERG

Chardonnay 2022 výběr z hroznů

Vinařství WALDBERG
Morava, Znojemská, Vrbovec, Lampelberg
220 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD)

Víno zrálo 15 měsíců v dubovém sudu. Ten mu vtisknul intenzivní barvu starého zlata, vůni i chuti dominují tóny vanilky, sladkého dřeva a sušeného tabákového listu, doplněné o minerální nádech a stopu kandovaného ananasu. Alkohol 14,0 %, zbytkový cukr 0,6 g/l, kyseliny 0,6 g/l.

Neuburger GG barrique 2023 pozdní sběr - GRMOLEC - rodinné vinařství

Neuburger G&G barrique 2023 pozdní sběr

GRMOLEC - rodinné vinařství
Morava, Slovácká, Hovorany, Podvinohradí
425 Kč (VIZ)

Víno zrálo po dobu 12 měsíců v nových francouzských sudech typu barrique. Jedná se o víno sytě zlaté barvy. Vůně je krémová, s dotekem vanilky. V chuti najdeme nezaměnitelný vanilkový pudink a jemné tóny mladého kokosu. Tento Neuburger je velmi plné, krémové a elegantní víno.

Chardonnay GG reserva 2023 pozdní sběr - GRMOLEC - rodinné vinařství

Chardonnay G&G reserva 2023 pozdní sběr

GRMOLEC - rodinné vinařství
Morava, Slovácká, Hovorany, Staré hory
425 Kč (VIZ)

Víno zrálo po dobu 12 měsíců v nových francouzských sudech. Po tuto dobu získalo svou specifickou vůni a chuť, kterou ocení odborníci a vášniví milovníci vína. Ve vůni dominují tóny toastovaného dřeva, vanilky a žlutého melounu. Chuť potvrzuje, co čich napověděl. Vanilka, dřevo, máslo, sušenky a žluté ovoce. Víno je plné, vrstevnaté a perzistentní. Víno s potenciálem vyzrávání v lahvi.

Muškát žlutý 2024 pozdní sběr - Vinařství HANZEL

Muškát žlutý 2024 pozdní sběr

Vinařství HANZEL
Morava, Znojemská, Vrbovec, Šác
205 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD)

Polosladké bílé víno s 11,5 % alkoholu, 38,1 g/l zbytkového cukru a 7,4 g/l kyselin. Víno světle zelenkavé barvy se stříbřitou jiskrou. Ve vůni se harmonicky snoubí aroma citrusových květů s jemnou banánovou stopou a lehkou kořenitostí. Extraktivní, vyváženou a svěží chuť charakterizují tóny vyzrálých citrusů, žlutých banánů a decentní kořenitý projev.

Dornfelder 2022 pozdní sběr - Vinařství Bukovský

Dornfelder 2022 pozdní sběr

Vinařství Bukovský
Morava, Velkopavlovická, Kobylí, Dvořanky
270 Kč (VVB)

Víno tmavě granátových odstínů. Výrazná vůně s nádechem višní v čokoládě, lesních plodů, brusinek a josty. Svěží chuti dominují tóny povidel, mrazem přešlých trnek a černého rybízu. Alkohol 14,0 %, zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 5,3 g/l.

  • Zlatá medaile – Hradecký pohár vína 2025 (Hradec Králové)

Merlot GG barrique 2023 pozdní sběr - GRMOLEC - rodinné vinařství

Merlot G&G barrique 2023 pozdní sběr

GRMOLEC - rodinné vinařství
Morava, Slovácká, Hovorany, Podvinohradí
425 Kč (VIZ)

Červené víno tmavé granátové barvy. Ve vůni dominují ovocné tóny černého rybízu, višní, doplněné příjemným projevem ušlechtilého dřeva. Chuť je plná, mohutná, s dlouhou perzistencí. Víno zrálo po dobu 12 měsíců v nových francouzských sudech typu barrique.

Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.

Přehled vinoték – březen 2026

BOR – Borgo Shop
MBV – Moravská banka vín
NCK – Vinotéka NC Královo Pole
PER – Vinotéka Perkmistr
UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha
VGA – Vinná Galerie
VIZ – Vinotéka Žebětín
VUD – Vinárnička u Divadla
VVB – Vinotéka Vinařství Bukovský

Více v: Přehled brněnských vinoték

 

Vinařské akce v Brně – březen

Boldhalle, Zábrdovická 2
27.03.2026 Noc otevřených lahví

Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 106
12.03.2026 Řízená degustace vín – Vinařství Volařík
16.03.2026 Procházka časem s Moravskou bankou vín – host Ing. Pavel Vajčner
26.03.2026 Řízená degustace vín – Vladimír Tetur, Velké Bílovice

TA-archív, Hlinky 82
26.03.2026 Degustace vín vinařství Petr Marcinčák

Vinná galerie, Lužánecká 16
05.03.2026 Degustace - Mikrosvín Mikulov a Zámecké vinařství Bzenec
19.03.2026 Degustace: Vinařství Sonberk

Borgo Shop, Kopečná 43
12.03.2026 Degustace vinařství Sonberk
19.03.2026 Degustace Côte de Beaune

Kafe Mlýnek, Kotlanova 5
06.03.2026 Degustace vín vinařství Aurora

Castellana trattoria, Novobranská 4
10.03.2026 Degustace italských vín

Degustárna, Smetanova 13
10.03.2026 Řízená degustace J. Stávek
27.03.2026 Řízená degustace Vinařství Bílkovi

Korek Winebar, Lidická 12
11.03.2026 Degustace champagne Louis Roederer

RockWine, Vídeňská 18
10.03.2026 Degustace vinařství Beneš
24.03.2026 Degustace B\V vinařství

Více v Kalendáři vinařských akcí

Jan Přikryl, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Související články:
rulet

Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty

Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...

Celý článek...