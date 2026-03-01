Novinky brněnských vinoték – březen 2026
Brno, 3. března 2026 – Pro březen volíme jako tip ledové víno. Jeho harmonie mezi sladkostí a kyselostí jakoby symbolizovala proměny zimy a jara v tomto čase. Mezi dalšími novinkami jsou ale také velké zajímavosti. Například Neuburské z dřevěného sudu stojí za to, stejně tak svěží vlašák, drsný Dornfelder či příjemně sladký Muškát žlutý.
|
Donauriesling 2023 ledové víno
Milan Vašíček
Víno zlatavé barvy, chuť je sladká a harmonická se šťavnatou kyselinkou a výrazným aromatem mirabelek a manga. Doporučeno k sladkým dezertům, kachním paštikám a sýrům s modrou plísní.
Ryzlink vlašský 2022 výběr z hroznů
Vinařství Kněží Hora
Víno sytější barvy, ve vůni zralé hrušky máslovky, med, citrusové plody. V chuti obdobné, ovocné, citrusové s medovými tóny a dochutí po vlašských ořeších. Víno je plné, dlouhé, minerální. Suché víno, zbytkový cukr 1,4 g/l, kyseliny 7 g/l, alkohol 15 %.
Chardonnay 2022 výběr z hroznů
Vinařství WALDBERG
Víno zrálo 15 měsíců v dubovém sudu. Ten mu vtisknul intenzivní barvu starého zlata, vůni i chuti dominují tóny vanilky, sladkého dřeva a sušeného tabákového listu, doplněné o minerální nádech a stopu kandovaného ananasu. Alkohol 14,0 %, zbytkový cukr 0,6 g/l, kyseliny 0,6 g/l.
Neuburger G&G barrique 2023 pozdní sběr
GRMOLEC - rodinné vinařství
Víno zrálo po dobu 12 měsíců v nových francouzských sudech typu barrique. Jedná se o víno sytě zlaté barvy. Vůně je krémová, s dotekem vanilky. V chuti najdeme nezaměnitelný vanilkový pudink a jemné tóny mladého kokosu. Tento Neuburger je velmi plné, krémové a elegantní víno.
|
Chardonnay G&G reserva 2023 pozdní sběr
GRMOLEC - rodinné vinařství
Víno zrálo po dobu 12 měsíců v nových francouzských sudech. Po tuto dobu získalo svou specifickou vůni a chuť, kterou ocení odborníci a vášniví milovníci vína. Ve vůni dominují tóny toastovaného dřeva, vanilky a žlutého melounu. Chuť potvrzuje, co čich napověděl. Vanilka, dřevo, máslo, sušenky a žluté ovoce. Víno je plné, vrstevnaté a perzistentní. Víno s potenciálem vyzrávání v lahvi.
Muškát žlutý 2024 pozdní sběr
Vinařství HANZEL
Polosladké bílé víno s 11,5 % alkoholu, 38,1 g/l zbytkového cukru a 7,4 g/l kyselin. Víno světle zelenkavé barvy se stříbřitou jiskrou. Ve vůni se harmonicky snoubí aroma citrusových květů s jemnou banánovou stopou a lehkou kořenitostí. Extraktivní, vyváženou a svěží chuť charakterizují tóny vyzrálých citrusů, žlutých banánů a decentní kořenitý projev.
Dornfelder 2022 pozdní sběr
Vinařství Bukovský
Víno tmavě granátových odstínů. Výrazná vůně s nádechem višní v čokoládě, lesních plodů, brusinek a josty. Svěží chuti dominují tóny povidel, mrazem přešlých trnek a černého rybízu. Alkohol 14,0 %, zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 5,3 g/l.
Merlot G&G barrique 2023 pozdní sběr
GRMOLEC - rodinné vinařství
Červené víno tmavé granátové barvy. Ve vůni dominují ovocné tóny černého rybízu, višní, doplněné příjemným projevem ušlechtilého dřeva. Chuť je plná, mohutná, s dlouhou perzistencí. Víno zrálo po dobu 12 měsíců v nových francouzských sudech typu barrique.
Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.
Přehled vinoték – březen 2026
BOR – Borgo Shop
MBV – Moravská banka vín
NCK – Vinotéka NC Královo Pole
PER – Vinotéka Perkmistr
UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha
VGA – Vinná Galerie
VIZ – Vinotéka Žebětín
VUD – Vinárnička u Divadla
VVB – Vinotéka Vinařství Bukovský
Více v: Přehled brněnských vinoték
Vinařské akce v Brně – březen
Boldhalle, Zábrdovická 2
27.03.2026 Noc otevřených lahví
Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 106
12.03.2026 Řízená degustace vín – Vinařství Volařík
16.03.2026 Procházka časem s Moravskou bankou vín – host Ing. Pavel Vajčner
26.03.2026 Řízená degustace vín – Vladimír Tetur, Velké Bílovice
TA-archív, Hlinky 82
26.03.2026 Degustace vín vinařství Petr Marcinčák
Vinná galerie, Lužánecká 16
05.03.2026 Degustace - Mikrosvín Mikulov a Zámecké vinařství Bzenec
19.03.2026 Degustace: Vinařství Sonberk
Borgo Shop, Kopečná 43
12.03.2026 Degustace vinařství Sonberk
19.03.2026 Degustace Côte de Beaune
Kafe Mlýnek, Kotlanova 5
06.03.2026 Degustace vín vinařství Aurora
Castellana trattoria, Novobranská 4
10.03.2026 Degustace italských vín
Degustárna, Smetanova 13
10.03.2026 Řízená degustace J. Stávek
27.03.2026 Řízená degustace Vinařství Bílkovi
Korek Winebar, Lidická 12
11.03.2026 Degustace champagne Louis Roederer
RockWine, Vídeňská 18
10.03.2026 Degustace vinařství Beneš
24.03.2026 Degustace B\V vinařství
Více v Kalendáři vinařských akcí
Jan Přikryl, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31