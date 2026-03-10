Krajem vína 2026: Sezóna vinařské turistiky začne v dubnu!
Brno, 30. března 2026 – Oblíbený seriál cyklovýletů a pěších putování Krajem vína startuje novou sezónu. První akcí bude Na kole vinohrady Uherskohradišťska, která se uskuteční v sobotu 25. dubna 2026. Tímto symbolickým otevřením vinařských stezek zahájíme další ročník vinařských putování po Moravských vinařských stezkách, které návštěvníkům nabízejí jedinečnou kombinaci sportu, poznání a ochutnávky skvělých moravských vín.
Od dubna do října jsme pro účastníky připravili 12 vinařských výletů napříč všemi vinařskými podoblastmi jižní Moravy. Postupně s námi navštívíte slováckou podoblast – Podluží, Strážnicko, Kyjovsko nebo Uherskohradišťsko. Zavítáte také do velkopavlovické podoblasti, do Modrých hor, v mikulovské podoblasti pak do okolí Pálavských a Dunajovských kopců, ale i na severní a jižní Znojemsko a do okolí rakouského Retzu.
Na všechny účastníky čekají různorodé trasy vhodné pro cyklisty i pěší. Projížďky povedou malebnými vinohrady, sklepními uličkami i historickými vesničkami, kde se účastníci zastaví ve vinařstvích na ochutnávku vín a místních specialit.
„Každý výlet přinese nejen skvělé víno, ale i možnost poznat kraj, který je s vinařstvím neodmyslitelně spjat. Na trase budou zastávky u vinařů, kde ochutnáte vína přímo od místních producentů, a některé zastávky doplní i živá hudba,“ říká Romana Tomášková z organizace Partnerství, o. p. s., která seriál koordinuje.
Vinařské putování bude značené přímo v terénu a účastníci obdrží startovní balíček s mapou tras a startovním pasem. Do něj mohou sbírat razítka a na konci se zapojit do slosování o zajímavé ceny – například o voucher na ubytování v penzionu s certifikací Cyklisté vítáni, cyklodoplňky nebo výběr regionálních vín.
První akce Krajem vína 2026 začne 25. dubna na náměstí v Uherském Hradišti, kde symbolicky otevřeme cyklostezky. Po společné snídani vyrazí účastníci na tradiční trasu Na kole vinohrady Uherskohradišťska.
Hned další akcí v kalendáři je Putování Malovaným krajem, které se uskuteční v sobotu 2. května 2026. Tento výlet zavede účastníky do malebného regionu Podluží, kde je čekají trasy vedoucí vinohrady, kolem historických vinných sklepů i přírodními krásami formovanými řekami Dyje a Morava. Na trasách nebudou chybět zastávky u vinařů, ochutnávky regionálních specialit ani folklorní doprovodný program. Startovním místem bude areál rodinného vinařství BARTONIK, kde účastníci obdrží startovní pas a mapu tras.
Startovní balíčky si můžete zakoupit v předprodeji online na e-shopu nebo přímo na místě v den akce.
Zdroj a foto: Partnerství, o.p.s.
