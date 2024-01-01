Mistrovství ČR v řezu révy vinné zná své vítěze
Velké Bílovice, 16. února 2026 - V areálu Vinné sklepy Skalák se v pátek 13. února za mimořádně příznivého počasí uskutečnil 21. ročník Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriál Jana Hajdy. V prestižním klání, které poprvé zavítalo do Skalky u Ježova, vybojoval titul vítěze mezi muži slovenský vinař Michal Fraňo z Vinosadů. V ženské kategorii zvítězila Markéta Hrazdilová z Chateau Bzenec zatímco mezi Juniory dominoval Matěj Mikulica ze Střední odborné školy Znojmo.
Tradiční vrchol vinařské zimy, který pořádá Svaz vinařů ČR ve spolupráci se společností BS vinařské potřeby, přilákal na sedm desítek soutěžících. Letošní ročník potvrdil prestiž této putovní soutěže, která se po loňském roce ve Velkých Bílovicích přesunula do srdce Slovácka.
„Se soutěží putujeme napříč vinařskými regiony, abychom soutěžícím i hostům představili rozmanitost našich vinic a terroirů. Často bereme konzumaci vína jako samozřejmost, ale za každou lahví stojí náročný proces a tvrdá práce lidí přímo ve vinohradu,“ uvedl Martin Chlad, prezident Svazu vinařů ČR, a dodal: „Považuji za přínosné, že jednou za rok pořádáme akci, která tyto odborníky nejen pobaví, ale především ocení jejich význam. A také to, že je mezi nimi stále silněji zastoupena i mladá generace.“
Soutěžící se museli vypořádat s keři odrůdy Pálava, vysazenými v roce 2019. Jejich úkolem bylo precizně ořezat 25 keřů v časovém limitu za použití výhradně mechanického nářadí. Na ořezání keřů mělo 28 mužů a 14 žen z kategorie Elite patnáct minut a 26 soutěžících z kategorie Junior potom o 5 minut déle.
„Terén v okolí Skalky nabídl férové a profesionální podmínky. K bezproblémovému průběhu soutěže přispělo letos i mimořádně příznivé počasí,“ zhodnotil soutěž Miloš Balga, jednatel společnosti BS vinařské potřeby, a doplnil „Jsme nadšeni z toho, jak se soutěž od svého vzniku v roce 1993 posunula. Z neformálního setkání je dnes seriózní celostátní událost s vynikajícím zvukem mezi odborníky.“
Čtyři odborné komise posuzovaly podle zadaných kritérií kvalitu a architekturu řezu, čas je v tomto případě až druhotným kritériem. Nejlepší muž v kategorii Elite a vítěz kategorie Junior si již tradičně odváží trofej v podobě pozlacených nůžek od BAHCO. Nejlepší řezačka mezi ženami získala originální sadu sklenic ze Skláren Květná. Vítěz v hlavní kategorii navíc získává víkendovou zápůjčku traktoru Lamborghini od firmy Synpro.
Kromě samotného klání byl opět připravený také bohatý odborný program. S přednáškou o zlatém žloutnutí révy vystoupil Tomáš Kiss z MENDELU v Lednici. Návštěvníci si mohli v areálu prohlédnout také novou lahvovací linku společnosti BS vinařské potřeby a další moderní techniku pro vinaře a vinohradníky od dalších partnerů soutěže.
Kategorie Elite muži
1. Michal Fraňo, Pomfy, Vinosady – Slovensko
2. Andrej Kakalík, Pomfy, Vinosady - Slovensko
3. Pavel Čermák, Vinařství Čermák Němčičky
Kategorie – Elite ženy
1. Markéta Hrazdilová – Chateau Bzenec
2. Vladislava Holcmanová, Vinofrukt, Dolní Dunajovice
3. Aneta Raušová, Kamýk
Kategorie Junior
1. Matěj Mikulica, Střední odborná škola Znojmo
2. Michal Jan Knápek, Vinařství Buchtovi, Velké Pavlovice
3. Martin Kratochvíl, Vinařství Kratochvíl, Dambořice
Foto: archiv organizátorů
