Kdo získá titul Vinařství roku 2025 se rozhodne již ve čtvrtek
Brno, 23. února 2026 - Prestižní oborová soutěž Vinařství roku 2025 vrcholí. O absolutní vítězství v 16. ročníku se utká šestice tuzemských vinařství, která prošla náročným hodnocením. Jméno držitele titulu se veřejnost dozví během slavnostního galavečera, který moderuje Marek Eben a bude jej možné sledovat ve čtvrtek 26. února 2026 v přímém přenosu na internetu.
Letošní ročník soutěže přináší zásadní novinku. Svaz vinařů ČR ve spolupráci s Národním vinařským centrem zrušil dřívější dělení do kategorií podle velikosti podniku (malá, střední a velká vinařství). Udělený bude pouze jediný, absolutní titul Vinařství roku 2025.
Do finále 16. ročníku postoupila THAYA vinařství, Vinařství Fučík, Vinařství Plenér, Vinařství Válka, Vinařství Volařík a Vinné sklepy Kutná Hora. Tato šestice úspěšně prošla hodnocením Poroty Junior i Poroty Senior a jejich kvality potvrdila také slepá degustace obchodníků a sommelierů. Posledním krokem před vyhlášením byla lednová návštěva odborné komise přímo v jednotlivých provozech.
O tom, které ze šestice vinařství se stane absolutním vítězem, bude jasno již 26. února 2026. Slavnostním večerem v pražském studiu CNN Prima News provede přítomné hosty i diváky streamu moderátor Marek Eben.
Kromě hlavní ceny budou během večera vyhlášeny i další prestižní tituly. Patří mezi ně Enolog roku 2025, Cena profesora Viléma Krause za celoživotní přínos a Cena studentů Zahradnické fakulty MENDELU. Velkou pozornost poutá také nové ocenění Cena VINATURA 2025, které se zaměřuje na udržitelnost a ekologické počiny v krajině. O tuto cenu se ucházejí projekty Dunajovských kopců, DoVinic společnosti Bohemia Sekt a pestré vinice vinařství Plenér.
Soutěž Vinařství roku 2025 vyhlašuje Svaz vinařů ČR za podpory Vinařského fondu ČR, pod záštitou ministra zemědělství Martina Šebestyána, hejtmana Jana Grolicha a primátorky města Brna Markéty Vaňkové. Generálním partnerem je mediální skupina Prima Media Club a CNN Prima News.
Veškeré informace o soutěži a odkaz na sledování živého přenosu, který začíná 26. února v 18.00 hodin, naleznete na oficiálních stránkách soutěže.
Zdroj: Národní vinařské centrum, o.p.s.
