Den Znovín Walkingu zve na jarní procházku mezi vinicemi
Brno, 24. března 2026 - Milovníci vína, pohybu i jarní přírody možná ocení tento zajímavý tip. V sobotu 18. dubna 2026 se v jihomoravském Šatově nedaleko Znojma uskuteční oblíbený Den Znovín Walkingu, který spojuje příjemnou procházku vinicemi s ochutnávkou místních vín. Akce je určena především příznivcům nordic walkingu, vítán je ale každý, kdo si chce užít pohodový den na čerstvém vzduchu, krásné výhledy do krajiny a dobré víno.
„Účastníky čeká nenáročná vycházka po okolí Šatova, během které se zastaví na několika stanovištích s degustací. Na třech ochutnávkových místech budou připraveny celkem dvanáct vzorků vín ze Znojemska. Spojení pohybu, jarní atmosféry vinic a ochutnávky vína dělá z této akce každoročně příjemné setkání přátel vína i aktivního odpočinku,“ říká Karel Matula z vinařství Znovín Znojmo, které akci pořádá.
Registrace přímo na místě
Velkou výhodou akce je její otevřenost. Není nutná žádná předchozí registrace – zájemci mohou jednoduše dorazit v den konání mezi 9.00 a 11.30 do sídla společnosti Znovín v Šatově na adrese Šatov 404. Po zaplacení registračního poplatku 300 korun účastníci obdrží vše potřebné pro start na trase: bločky na ochutnávku všech dvanácti vzorků vín, startovací lahvičku vína o objemu 0,187 litru, mapu trasy a také degustační skleničku s nosičkou. Platit lze hotově i kartou.
Na samotnou trasu se pak každý vydává individuálně podle vlastního tempa. Součástí mapy je i QR kód s orientačními body, které pomohou účastníkům snadno projít všemi zastávkami na trase. Akce je primárně zaměřena na chůzi s nordic walking holemi, jejich použití však není podmínkou účasti. Pokud si je účastníci chtějí vzít s sebou, je potřeba přinést vlastní – na místě nebude možné si hole zapůjčit.
Ochutnávky vína i regionální gastronomie
Den Znovín Walkingu není jen o víně, ale také o dobrém jídle. Už během registrace si návštěvníci mohou zakoupit drobné občerstvení a kávu. Na trase pak budou připraveny další možnosti, jak doplnit energii.
V Moravském sklípku, který funguje jako restaurace, se budou od 11.00 do 20.00 podávat speciality české kuchyně. Další gastronomickou zastávkou bude vinice Peklo, kde budou od 11.00 do 18.00 připravovány pokrmy z grilu. Na všech ochutnávkových stanovištích bude zároveň zajištěno potřebné zázemí včetně toalet.
Trasa mezi vinicemi
„Trasa letošního ročníku povede po několika stanovištích v okolí Šatova. Účastníci vyrazí ze sídla společnosti Znovín, odkud se vydají ke stánku Na vinici, následně do Moravského sklípku a poté na ochutnávkový stánek Peklo. Kromě oficiální trasy mohou zájemci individuálně navštívit také další vinařská místa v regionu, například stánky na vinicích Šobes nebo Staré vinice v Havraníkách. Ty jsou otevřeny o víkendech od 9.00 do 18.00, jejich návštěva však není součástí programu Znovín Walkingu a nelze zde využít degustační bločky z akce,“ říká Irena Straková ze Znovínu.
Snadná doprava ze Znojma
Organizátoři počítají jak s příjezdem autem, tak veřejnou dopravou. Parkování pro osobní auta i autobusy bude zajištěno zdarma v okolí sídla společnosti a na místním fotbalovém hřišti.
Velmi pohodlné je také spojení vlakem ze Znojma. Zastávka v Šatově se nachází hned vedle sídla firmy, kde celá trasa začíná i končí. Vlaková linka S82 vyjíždí ze Znojma v 8.57, 9.56 a 10.57. Zpět ze Šatova pak spoje odjíždějí ve 12.25, 14.25, 16.25 a 17.47. Další možností je autobusová linka číslo 818 ze znojemského autobusového nádraží. Vystoupit je možné na zastávce Šatov, obecní úřad, odkud je to k registraci přibližně jeden kilometr pěšky.
Bonus pro milovníky vína
Účastníci mohou navíc využít i malý bonus. Pokud v sobotu 18. dubna, v neděli 19. dubna nebo v pondělí 20. dubna odevzdají svou degustační skleničku v prodejně lahvových vín v Louckém klášteře ve Znojmě, získají jednorázovou desetiprocentní slevu na celý nákup. Den Znovín Walkingu tak nabízí ideální kombinaci jarního výletu, pohybu mezi vinicemi a ochutnávky vín z jednoho z nejznámějších moravských vinařských regionů. Pro všechny, kdo chtějí strávit dubnovou sobotu aktivně a v příjemné atmosféře, může být právě tato akce vítaným tipem na výlet.
