Výzkumy: Mladší generace stále častěji sahá po lehčích vínech
Brno, 12. března 2025 - Ještě před pár lety platilo, že víno bylo pro mnoho spotřebitelů spojené hlavně s plností, strukturou a také vyšším obsahem alkoholu. Dnes se ale preference části trhu proměňují. Stále výrazněji se ukazuje, že zejména mladší spotřebitelé hledají vína, která působí lehčeji, svěžeji a méně zatěžují organismus. Neznamená to, že by se vína vzdávali úplně. Spíše se mění styl konzumace: méně alkoholu, větší důraz na příležitost, pitelnost a kontrolu nad tím, kolik člověk skutečně vypije.
„Tento posun potvrzují i nové studie z let 2025 a 2026. Z nich vyplývá, že nízkoalkoholická a dealkoholizovaná vína přestávají být jen okrajovou kategorií a začínají se stávat součástí širší změny spotřebitelského chování. Významnou roli v ní hraje zdravější životní styl, tlak na umírněnost i to, že mladší generace už alkohol automaticky nevnímá jako nezbytnou součást každé společenské situace,“ Miroslav Majer z vinařství Znovín Znojmo.
Mladší spotřebitelé jsou otevřenější změně
Jedním z nejzajímavějších zjištění posledních let je, že věk opravdu hraje roli. Odborná studie publikovaná v roce 2025 v časopise zaměřeném na spotřebitelské vnímání vín ukazuje, že mladší a méně frekventní konzumenti vína bývají k nízkoalkoholickým vínům otevřenější než starší a více „angažovaní“ konzumenti. Jinými slovy. čím méně je pro člověka víno spojené s tradičním vinařským rituálem a pevně zakořeněnými očekáváními, tím snáze přijímá i alternativy s nižším obsahem alkoholu.
To je důležitý moment i pro samotný vinařský trh. Mladší generace totiž často nepřistupuje k vínu tak dogmaticky jako generace předchozí. Není pro ni zásadní, zda láhev odpovídá starým zvyklostem, ale zda zapadá do jejího životního rytmu. Přednost dostává praktičnost, lehkost a možnost dát si sklenku i ve chvíli, kdy člověk nechce být unavený, zpomalený nebo omezovat další program. Víno se tak z pohledu části mladších konzumentů přesouvá z kategorie „slavnostní alkohol“ do kategorie „nápoj pro konkrétní situaci“.
Nejde jen o zdraví, ale i o životní styl
„Na první pohled by se mohlo zdát, že za rostoucím zájmem o lehčí vína stojí jen zdravotní argument. Ten je bezpochyby důležitý, ale sám o sobě nestačí. Novější výzkumy ukazují, že do rozhodování spotřebitelů vstupuje i širší kulturní změna. Konzumace alkoholu už pro mnoho lidí není automatickou normou. Stále větší význam má takzvané mindful drinking, tedy vědomější a kontrolovanější pití, při němž si člověk vybírá nejen co pije, ale i proč a v jakém množství,“ říká Petr Chaloupecký z ZWG.WINE.
Velká britská populační studie zveřejněná v roce 2025 navíc ukázala, že mezi lety 2020 a 2024 výrazně vzrostlo využívání nízkoalkoholických a nealkoholických nápojů jako nástroje ke snižování spotřeby alkoholu. U dospělých v Británii, kteří se snažili pít méně, stoupl podíl těch, kteří v „jakémkoli pokusu o omezení“ využívali low a no alcohol nápoje, z 26 na 39 procent. U vážně míněných pokusů o omezení pití vzrostl podíl z 35 na 44 procent. Studie zároveň připomíná, že dřívější průzkumy ukazovaly vyšší oblibu těchto nápojů mezi mladšími lidmi než mezi staršími.
„I když tato data neřeší jen víno, ale širší segment low a no alcohol nápojů, trend je zřetelný. Spotřebitelé se učí nahrazovat část běžné konzumace variantami s nižším obsahem alkoholu. A právě víno, tradičně spojené s delším posezením, gastronomií i společenskými příležitostmi, je jednou z kategorií, kde může být tato změna nejviditelnější,“ říká Martin Venglář, ředitel společnosti Nomce, která řídí několik českých hotelů, například Aparthotel Svatý Vavřinec.
Trh se mění a vinaři to budou muset vzít v úvahu
„Trendy ukazují, že budoucnost trhu nemusí stát jen na silných, koncentrovaných vínech a tradičním obrazu „velké lahve na velkou příležitost“. Část spotřebitelů dnes hledá jiný typ zážitku. Víno, které lze pít u oběda, během pracovního týdne, při společenském setkání i v situaci, kdy člověk nechce zcela abstinovat, ale současně nechce ani přijmout plnou dávku alkoholu,“ říká Miroslav Majer z vinařství Znovín Znojmo a dodává: „Ve Znovínu jsme na tento trend zareagovali a začátkem tohoto roku uvedli na trh řadu Lehké jako pírko s přirozeně nižším obsahem alkoholu, 8,5 - 10,0 %. Navíc si myslíme si, že aktuální poptávka po vínech s nižším obsahem alkoholu se netýká jen mladé generace, ale je zajímavá pro všechny věkové skupiny zákazníků. Pro někoho jako doplnění vín s běžným procentem alkoholu okolo 12,0 obj., pro někoho jako alternativa a odlehčení k jarním a letním teplejším dnům, které nás brzy čekají.“
Nejde o konec klasického vína ani o revoluci ze dne na den. Spíš o postupný posun, který začíná u mladších ročníků a postupně ovlivňuje širší trh. Studie z let 2025 a 2026 ukazují, že preference nízkoalkoholických a dealkoholizovaných variant už není jen marketingový dojem, ale měřitelný trend. Kdo ho podcení, může brzy zjistit, že část zákazníků nehledá méně vína, ale víno, které se lépe hodí k dnešnímu životnímu stylu.
Foto: ideogram.ai
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