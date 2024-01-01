Vítězem mezinárodního klání frankovek je víno z Kraví hory
Brno, 15. února 2026 – V srdci Modrých hor, v bořetickém hotelu Kraví hora, byly 13. února z účasti hejtmana Jihomoravského kraje slavnostně vyhlášeny výsledky premiérového ročníku Blaufränkisch International Competition (BIC). Absolutním Šampionem historicky prvního mezinárodního klání věnovaného výhradně odrůdě Frankovka se stalo víno z Rodinného vinařství Kraví hora. Ocenění za nejlepší kolekci vín si odnáší vinařství Víno J. Stávek.
Projekt, který vznikl z iniciativy VOC Modré hory s podporou Národního vinařského centra a Vinařského fondu, přilákal rekordních 306 vzorků ze 13 zemí světa. Naši vinaři potvrzují skvělou kvalitu vín i v mezinárodní konkurenci této již světové uznávané odrůdy. Akce proběhla v den, který nově připadá na Mezinárodní den Frankovky.
Absolutním vítězem a držitelem titulu Šampion se stalo Rodinné vinařství Kraví hora se svou Frankovkou 2024. „Vítězná Frankovka pochází z naší rodinné tratě Čtvrtě, kde pracujeme s pětadvacetiletými vinicemi. Je to víno, které v sobě spojuje vše, co tato lokalita nabízí – je krásně ovocné, s typickým nasládlým závěrem a jemnou pikantností v dochuti. Přestože jde o ročník 2024, už nyní ukazuje svůj obrovský potenciál. Je to součet skvělého počasí, jedinečného terroiru, zrání a našeho rodinného přístupu,“ uvedl k vítězství dvaatřicetiletý majitel vinařství Lukáš Sadílek.
Soutěž Blaufränkisch International Competition byla rozdělena do několika kategorií, které ukázaly neuvěřitelnou pestrost této odrůdy. V kategorii bílých vín z modrých hroznů zvítězila Bílá Frankovka 2024 v kabinetním provedení z vinařství Víno J. Stávek, které současně získalo ocenění za nejlepší kolekci vín v soutěži. Ocenění za růžová vína si odváží Vinný sklep U Štipčáků za Frankovku Rosé 2019.
Zahraniční účastníci si odvážejí z Bořetic tituly v kategoriích klasických tichých a šumivých vín. Šampionem červených vín se stalo maďarské vinařství Jackfall KFT / Jackfall Bormanufaktúra s vínem Kékfrankos Prémium 2020. Maďarský triumf potvrdilo vinařství Kúria Sopron, které představilo nejlepší Frankovku v kategorii šumivých vín. V kategorii cuvée s podílem Frankovky si nejvyšší ocenění odnáší Vinařství u svatého Martina za svou Velkou červenou Slípku 2022.
Frankovky hodnotilo sedm odborných komisí s výraznou mezinárodní účastí včetně britské držitelky titulu Master of Wine, Caroline Gilby, která byla potěšená možností zúčastnit se hodnocení. „Frankovka je odrůda, která je mému srdci velmi blízká. Pevně věřím, že má v dnešním moderním vinařském světě velkou budoucnost díky své svěžesti a eleganci. Tato soutěž představuje klíčovou příležitost, jak budovat příběh Frankovky a ukázat její schopnost odrážet místo svého původu. Překvapilo mě, že Mezinárodní den Frankovky dosud neexistoval – když má svůj den Pinot Noir nebo celý měsíc Furmint, Frankovka si ho rozhodně zaslouží,“ konstatovala Caroline Gilby MW.
Sami organizátoři hodnotí průběh soutěže a účast 306 soutěžních vzorků ze 13 zemí nad očekávání. Vedle tradičních velmocí, jako je Česko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko či Německo, se v Bořeticích představila i vína ze Srbska, Chorvatska, Španělska či Itálie, ale také Austrálie nebo Polska. „Jsem velmi ráda, že se na hodnocení podílela celá řada zahraničních odborníků, jako je právě Caroline Gilby,“ uvedla prezidentka soutěže a národní sommelierka Klára Kollárová a dodala: „Již nyní pracujeme na rozšíření spolupráce s rakouskými a německými vinaři pro příští ročníky.“
Nad historicky prvním ročníkem soutěže převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, nad Mezinárodním dnem Frankovky potom ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Foto: archiv organizátorů
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...