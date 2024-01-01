Moravská a česká vína znovu zazářila v Japonsku
Tokio/Brno, 4. března 2026 - Česká republika zaznamenala mimořádný úspěch na 13. ročníku nejprestižnější asijské vinařské soutěže posuzované výhradně ženami – „SAKURA“ Japan Women’s Wine Awards. V konkurenci 3 715 vzorků ze 37 zemí světa získala tuzemská vína hned čtyři nejvyšší ocenění Diamond Trophy a řadu cen ve speciálních kategoriích. V poměru počtu přihlášených vzorků k nejvyšším uděleným známkám se tak Česko zařadilo k absolutně nejúspěšnějším účastníkům letošního ročníku.
Výborné výsledky českého vinařství v zemi vycházejícího slunce podtrhuje i Veronika Vanišová, zemědělská diplomatka v Japonsku. „Tento úspěch v takto tvrdém mezinárodním a vysoce odborném prostředí dokazuje, že se Česká republika z pohledu japonských sommelierů a enologů definitivně etablovala na mapě nejlepších vinařských regionů světa. Uspět v Japonsku, které je známé svým nekompromisním tlakem na kvalitu a detail, je mimořádný úspěch. Ceníme si hned čtyř nejvyšších trofejí v soutěži, množství ocenění ve speciálních kategoriích a přelomovým momentem je rovněž ocenění pro vinařku roku.“
Zcela výjimečného osobního uznání dosáhla Soňa Podholová z vinařství Vinné sklepy Kutná Hora, která byla vyhlášena nejlepší vinařkou (Best Woman Winemaker). Její Cabernet Blanc 2024 zároveň získal jednu ze čtyř prestižních Diamond Trophy.
Absolutní vrchol mezi oceněnými vzorky tvoří právě držitelé Diamond Trophy. Jde o výběr pouhých 65 nejlépe hodnocených vín z celého světa, která prošla přísným sítem přes dvojité zlato. Hned dvě tyto trofeje míří do milotického BV vinařství za jejich Sekt Charmat VZ 2024 (šarže 2443) a Hibernal 2023 (šarže 2348). Mezi světovou elitu se prosadila také společnost Bohemia Sekt s vínem Bohemia Sekt Prestige demi sec 2022 a vinařství Vinné sklepy Kutná Hora s jejich Cabernet Blanc 2024.
„Získat dvě Diamond Trophy na jednom ročníku takto významné asijské výstavy je pro nás splněným snem. Potvrzuje to, že naše cesta zaměřená na precizní práci s odrůdou a technologickou čistotu rezonuje i u extrémně náročného japonského publika,“ uvedlo k ocenění vedení společnosti BV vinařství.
Kromě hlavních trofejí moravská vína ovládla i speciální kategorie zaměřené na asijskou gastronomii a vynikající poměr kvality a ceny. Titul Grand Prix Great Value Sparkling Wine pro nejlepší sekt s vysokou přidanou hodnotou získalo BV Vinařství za svůj Sekt Charmat VZ 2024. V kategorii Cost Performance Wine (vína s vynikajícím poměrem kvality a ceny) pak dominovala vína od BV Vinařství (Sekt Charmat VZ 2024, Hibernal 2023), Bohemia Sekt (Bohemia Sekt Prestige demi sec 2022) i Vinné sklepy Kutná Hora (Cabernet Blanc 2024).
Z pohledu párování s jídlem porota vyzdvihla jako ideální doprovod k sushi hned dva vzorky od BV Vinařství (Sekt Charmat VZ 2024 a Kerner 2024). Jejich Kerner 2024 zvítězil i v kategorii vhodné k pokrmu Japanese Pot-au-feu. Vinařství Víno J. Stávek pak zabodovalo s Bílou Frankovkou 2025, která byla oceněna jako ideální volba pro čínskou kuchyni. Sladkou tečku za českým úspěchem udělalo BV Vinařství oceněním v kategorii "Dessert" Wine pro svůj Tramín červený 2017.
Letošní hodnocení probíhalo v únoru v Ósace a Tokiu. Porota složená ze 430 odbornic z japonského vinařského průmyslu (sommelierky, vinařky, nákupčí a novinářky) posuzovala širokou škálu stylů. Podle organizátorek je posláním soutěže nacházet vína, která se ideálně hodí k japonské kultuře jídla, zvyšovat spotřebu vína a rozšiřovat příležitosti pro ženy v tomto oboru. Ceny SAKURA jsou dnes uznávány jako zásadní vinařská soutěž s unikátními kritérii hodnocení, která v posledních letech zaznamenává stálý nárůst zájmu producentů ze střední a východní Evropy. Celkově bylo rozděleno 2 260 medailí, přičemž nejvyšší metu Diamond Trophy získala jen necelá 2 % všech přihlášených položek.
Úspěch našich vín tak navazuje na mnohé aktivity nejen z minulého roku, nejen na soutěži Sakura, ale také na prezentaci na světové výstavě Expo v Ósace a na tamní ambasádě v Tokiu. Našim vínům se tak daří budovat stále pevnější vztahy s Japonskem, které je významným mezinárodním trhem pro všechny vinařské země.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum, o.p.s.
