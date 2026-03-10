Moravská a česká vína si z MUNDUS VINI a Berliner Wein Trophy odváží řadu medailí
Brno, 18. března 2026 - Veletrh Prowein v německém Düsseldorfu se v neděli 15. března stal dějištěm předávání cen jedné z nejprestižnějších světových vinařských soutěží, MUNDUS VINI Grand International Wine Award. Jarní degustační kolo potvrdilo skvělou formu tuzemských vinařů, kterou v těsném závěsu podtrhly i výsledky další prestižní německé přehlídky Berliner Wein Trophy. Z obou vrcholných akcí si naši vinaři odvážejí desítky medailí, včetně titulů „Best of Show“ a nejvyšších ocenění Grand Gold.
„Ocenění našich vín a sektů z prestižních mezinárodních soutěží vnímáme jako uznání poctivé práce našich zaměstnanců ve vinicích i sklepích a kvality hroznů z moravských vinic. Především titul nejlepšího národního producenta a nejlepšího šumivého vína z České republiky ze soutěže Mundus Vini potvrzují, že se díky tradici, precizní práci a důrazu na kvalitu mohou tuzemská vína a sekty prosadit mezi světovou špičkou,“ zhodnotil úspěch Martin Fousek, marketingový ředitel společnosti Bohemia Sekt.
Z 24 přihlášených vzorků získala tuzemská vína na MUNDUS VINI neuvěřitelných 19 medailí. Absolutním vrcholem úspěchu je titul „Best of Show Czech Republic Sparkling Wine“ pro sekt z produkce společnosti Bohemia Sekt, konkrétně pro Chateau Radyně extra brut, 2023. Tento prestižní titul se uděluje pouze vínům s absolutně nejvyšším hodnocením ve své kategorii.
Mezinárodní porota složená z předních expertů ochutnala naslepo přibližně 5 500 vín z celého světa. V této obrovské konkurenci si naši vinaři vybojovali 14 zlatých a 5 stříbrných medailí. Kromě titulu pro Chateau Radyně zaznamenala velký úspěch celá skupina Bohemia Sekt napříč portfoliem (Habánské sklepy, Víno Mikulov, Vinařství Pavlov). Zlaté medaile si odváží také vinařství Gotberg za Sylvánské zelené 2025 a Vinařství Rochůz za Tramín červený ADONIS 2024 a Sekt Blanc de Noir 2021.
Grand International Wine Award MUNDUS VINI, založená vydavatelstvím Meininger Verlag, patří mezi nejvýznamnější vinařské soutěže světa. Ocenění z této soutěže jsou pro obchodníky i spotřebitele uznávanou pečetí kvality. Jarní degustace je tradičně spojena s veletrhem ProWein, kde jsou nejlepší vína prezentována mezinárodní veřejnosti.
Berliner Wein Trophy: Čtyři velké zlaté medaile
Vynikající reprezentaci tuzemského vinařství doplnily výsledky zimního kola Berliner Wein Trophy 2026. Do soutěže bylo přihlášeno přes 6 300 vín a vzhledem k přísným pravidlům OIV mohlo být oceněno pouze 30 % nejlepších. O to cennější je fakt, že některou z medailí získala v Berlíně více než polovina ze zúčastněných vín z Moravy a Čech. Celkem si naši vinaři odvážejí 4 velké zlaté, 26 zlatých a 4 stříbrné medaile.
Nejvyšší možné ocenění Grand Gold (Velká zlatá) získala hned čtyři vína: Bohemia Sekt Prestige rosé brut 2022, Merlot Grand Selection 2024 pozdní sběr od GAZAŇ Winery a dvě přírodně sladká výběrová vína – Ryzlink vlašský 2024 výběr z cibéb z CHÂTEAU VALTICE a slámové víno Bobulky 70 2017 od Oldřicha Drápala. O dalších 26 zlatých medailí se podělilo 15 vinařství, přičemž tři zlaté získalo Vinařství Volařík a další cenné kovy putují například do vinařství Pavlovín, Vinofol, Znovín Znojmo či k Vladimíru Teturovi.
Berliner Wein Trophy, konaná pod záštitou OIV a UIOE, je největší světovou vinařskou soutěží pod notářským dohledem. Tato prestižní berlínská přehlídka je pro obchodníky i spotřebitele uznávanou pečetí kvality a symbolem objektivního hodnocení na nejvyšší mezinárodní úrovni. Její ocenění každoročně potvrzují špičkovou formu vín v celosvětovém měřítku.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum
