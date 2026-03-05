Brno vykupuje pozemky pro další možnou výstavbu na Kamenném vrchu
Brno, 10. března 2026 - Výstavba 300 bytů na Kamenném vrchu je na spadnutí, město pro ni aktuálně hledá zhotovitele. Do budoucna se na místě plánují i další byty a také mateřská škola. Proto město sceluje svoje pozemkové vlastnictví.
Radní na svém posledním jednání doporučili zastupitelstvu nabytí spoluvlastnických podílů na několika pozemcích.
„Podařilo se nám dospět k domluvě s jedním z majitelů, kterému vyplatíme 12,5 milionu korun. Pokračujeme v jednání o dalších výkupech, tak aby byla lokalita připravena na budoucí rozvoj. Momentálně aktualizujeme studii, která nám řekne, kolik bytů zde může vzniknout a jaké by to případně vyžadovalo investice do dopravního napojení. Na základě požadavku městské části sem umístíme také mateřskou školu,“ popsal radní pro oblast majetku Jiří Oliva.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
