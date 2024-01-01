Chodci, cyklisté i auta: Brno otevírá data z dopravních senzorů
Brno, 8. února 2026 - Kolik chodců, běžců a aut se pohybuje po Brně, sledují již několik let různé druhy dopravních sčítačů a senzorů. Nyní se na jejich počty může podívat kdokoliv. Díky iniciativě Odboru dopravy, Odboru participace Magistrátu města Brna a společnosti Technické sítě Brno vznikl web, který se těmto sčítačům podrobně věnuje.
Nový web zpřístupňuje data z více než 30 automatických dopravních sčítačů. Do budoucna by měl jejich počet růst díky zapojení dalších provozovatelů těchto zařízení. Data ze senzorů by se navíc měla postupně rozšiřovat o data z dopravních kamer na křižovatkách, které jsou vybaveny technologiemi detekce objektů a vozidel. V tuto chvíli získáváme data ze senzorů společností Brněnské komunikace a Technické sítě Brno. „Každý sčítač plní jinou úlohu. Zatímco některé měří intenzitu dopravy s rozlišením na dopravní prostředky, jiné mohou být zaměřeny na statistiky parkování nebo trávení volného času – například chůzi či běh. Díky pokročilým analýzám můžeme odhalit třeba směr pohybu měřeného objektu, ať už jde o auto, kolo, nebo člověka,“ vysvětlil radní pro dopravu Petr Kratochvíl.
Výstupem jsou přehledná data o počtu lidí, cyklistů a aut, kteří daným místem prošli či projeli. Díky nepřetržitému provozu senzorů lze v různých časech sledovat např. obsazenost parkovacích míst či počet chodců a cyklistů. Odbor dopravy data využívá především pro vyhodnocování účinnosti dopravních opatření a analýzy dopravních intenzit, což pomáhá rozvoji a případné koordinaci změn v dopravní infrastruktuře města.
Na webu najdou návštěvníci centrální dashboard, který data z jednotlivých míst se sčítači vizualizuje, umožňuje jejich filtraci, ukazuje přehlednou interaktivní mapu zobrazující rozmístění senzorů ve městě a dále i samotnou datovou sadu s údaji o počtu průchodů a průjezdů za hodinu, směru pohybu a dalšími.
Velký důraz je kladen na ochranu soukromí obyvatelstva. „Sčítače lidem soukromí vůbec nenarušují, protože nepořizují žádné obrazové záznamy a neukládají osobní data. Veškeré detekce a výpočty probíhají přímo v zařízení a do databáze následně odesílají pouze anonymní součty vozidel nebo chodců,“ doplnil Petr Bořecký. Software využívá umělou inteligenci – kamera sice zaznamená scénu, ale vybere z ní pouze klíčové body, které popisují pohyb. Senzor nesleduje konkrétní osoby ani jejich chování, ale rozpozná pouze jejich trajektorii a zda jde o chodce, cyklistu, běžce nebo případně automobil.
