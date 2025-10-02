Novinky brněnských vinoték – říjen 2025
Brno, 1. října 2025 – Říjen je nabitý novinkami na pultech brněnských vinoték. Od svěžího letošního mladého bílého vína, přes těžší bílá ve dřevě až po nazrálá červená, třeba i větších formátů.
Irsai Oliver Babí léto 2025, suché
VÍNO HRUŠKA
Jedno z prvních vín tohoto babího léta, limitka z rané odrůdy Irsai Oliver. Krásná vůně lipového, muškátového až bezového květu. V chuti velmi lehce kořenité s lehčí kyselinkou. První ročník z této odrůdy ve vinařství, v počtu 5 200 kusů vyrobených lahví.
Veltlínské zelené 2024 VOC Znojmo, suché
Vinařství LAHOFER
Bílé suché víno s 13 % alkoholu, 4,1 g/l zbytkového cukru a 6,3 g/l kyselin. Víno zlatavě-zelenkavé barvy, jehož vůni vévodí kořenitost a stopy bílého pepře doplněné o jemný mandlově-minerální nádech. V plné chuti vystupují do popředí především pepřnaté tóny protknuté lehkou kořenitostí a svěžím odstínem letního jablíčka.
Neuburské 2024 pozdní sběr, polosuché
Vinařství LAHOFER
Typické Neuburské z viniční tratě U Hájku charakterizují blýskavá barva lipového květu a svěží vůně růžového grepu s nádechem delikátní minerality. Citrusová a lehce minerální chuť je v dokonalé harmonii s mírným zbytkovým cukrem (12,3 g/l) a šťavnatou kyselinou (6,9 g/l). Alkohol 12,5 %.
Pálava Terroir Pálava 2023 výběr z hroznů, polosuché
Vinařství Vajbar
Velmi oblíbená Pálava z hroznů, které se urodily na svazích Pálavy. Barva je šperkově zlatá. Vůně je velmi bohatá, plná a zralá. Čajová růže se tu snoubí se svěžestí citrusů a nasládlými tóny medu a šeříku. Chuť je opulentní, mnohovrstevná. Zralé letní bobulové ovoce, aromatické koření, kandované citrusy, zralý angrešt, to vše zasazené do minerální struktury a zakončené krystalickou citrusovou kyselinou. Alkohol 14 %, zbytkový cukr 14,8 g/l, kyseliny 6,2 g/l.
Macrina 2024 Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Superiore, suché
Garofoli
Bílé suché víno s 13 % alkoholu z regionu Marche. Víno je vyrobeno z odrůdy Verdicchio z kopcovitých vinic oblasti Castelli di Jesi. Ruční přísná selekce hroznů, nízké výnosy na hektar a mírně pozdní sklizeň dodávají tomuto vínu komplexnost a eleganci. Velmi jemné lisování a okamžité zchlazení, následuje klasická fermentace při řízené teplotě. Víno má slámově žlutou barvu se zelenkavými odlesky. Ve vůni elegance, dominuje ovocný charakter doplněný jemnými květinovými tóny. Na patře je chuť plná, dobře strukturovaná, ovocná a osvěžující. Díky zrání výhradně v nerezových tancích si uchovává svou přirozenou svěžest a odrůdovou čistotu. Vhodné k prvním chodům – smaženým pokrmům, rybě a bílému masu.
Ryzlink rýnský 2023 výběr z hroznů, suché
Vinařství Kněží Hora
Okouzlí svěží vůní citrusů, zelených jablek a jemnou květinovou stopou. V chuti je víno živé s výraznou kyselinkou, minerálním charakterem a dlouhým dozvukem. Skvěle doplní ryby, mořské plody nebo lehké saláty. Bílé suché víno s 0,8 g/l zbytkového cukru, 7,5 kyselin a 14 % alkoholu.
Riesling 2023 VOC Mikulovsko, suché
Sonberk
Barva je sytě zlatavá, ve vůni kombinace ušlechtilého jablka Granny Smith, meruněk a marcipánu. Chuť je výrazně minerální s tóny lipových květů, citrusů a mučenky. Zbytkový cukr 4,8 g/l, kyseliny 7,6 g/l, 14 % alkoholu.
Rulandské bílé 2023 výběr z hroznů, suché
Vinařství Kněží Hora
Bílé suché víno s 14 % alkoholu, 2,2 g/l zbytkového cukru a 6,6 g/l kyselin. Vyniká svou jemnou elegancí a bohatostí. V aroma se snoubí tóny zralých jablek, hrušek a nádech jemné květinové vůně. Chuť je plná, harmonická s příjemnou svěžestí a dlouhým minerálním závěrem. Skvělé jako doprovod k rybám, bílému masu nebo vyzrálým sýrům.
Chardonnay OAK 2023 výběr z hroznů, suché
Vinařství Kněží Hora
Bílé suché víno s 14,5 % alkoholu, 3,4 g/l zbytkového cukru a 6,9 g/l kyselin. Plné a elegantní Chardonnay ze Slovácka, které zrálo v dubovém sudu. Ve vůni ucítíte zralá jablka, vanilku a jemný dotek citrusů. V chuti je výrazné, s příjemnou svěžestí, máslovým tónem a dlouhým zakončením. Skvělé k rybám, drůbeži i sýrům.
Rulandské modré 2023 výběr z hroznů, suché
Vinařství HANZEL
Extraktivní víno barvy tmavých třešní, jejichž aroma se propisuje i do jemně ovocité vůně doplněné o tóny sladké červené papriky, jemnou kouřovou stopu a nádech vanilky. Plnou a sebevědomou chuť charakterizují delikátní tříslovina, otisk vyzrálých třešní a sušeného tabákového listu. Alkohol 12,5 %, zbytkový cukr 0,5 g/l, kyseliny 4,9 g/l.
Piancarda 2022 Rosso Conero DOC
Garofoli
Červené suché víno z regionu Marche, vyrobeno z odrůdy Montepulciano v oblasti Monte Conero. Spojuje typické třešňové aroma s výraznou, avšak příjemně jemnou strukturou. Ruční sběr a přísná selekce hroznů již ve vinohradu. Fermentuje na slupkách po dobu 8–10 dní, poté zraje 15 měsíců v dubových sudech a dalších 6 měsíců v lahvi. Intenzivní rubínově červená barva. Komplexní, bohaté a vytrvalé aroma. Přináší tóny zralého ovoce – švestek, višní a ovocných marmelád, elegantní s příjemnou tříslovinou. Archivace dalších 4–6 let. Vhodné s vyzrálým sýrem a červeným masem. Alkohol 13,5 %.
Iago Jeroboam 2021 Barbaresco DOCG, suché
Mura Mura
Červené suché víno Iago Barbaresco DOCG z vinařství Mura Mura vyrobené z odrůdy Nebbiolo. Hrozny byly sklizeny z 0,6ha vinohradu v okolí obce Barbaresco. Roční produkce 3 100 lahví. Po sklizni a jemném pomletí hroznů nastává fermentace a macerace v 50hl francouzských dubových sudech po dobu 12–15 dní a teplotě 26 °C. Následně je víno přemístěno ke zrání na 12 měsíců do 25hl francouzského dubového sudu a poté do 400l keramických amfor na další rok. Po lahvování a půl roce v lahvi jde do prodeje. Světle rubínová barva s cihlovými okraji. Aroma třešní, fialek, skořice nebo rebarbory. Chuť je ovocná, velmi elegantní, tříslo je sametové a uhlazené. Delší závěr. Hodí se k plněným těstovinám (raviolli) a masovým pokrmům. Vhodné k okamžitému vypití, ale také k archivaci 10-12 let. Alkohol 14,5 %.
Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.
Přehled vinoték – říjen 2025
BOR – Borgo Shop
ELI – U královny Elišky
HRU – Víno Hruška
JUS – JustWine
KRA – Kratochvílovci
MAK – MAKRO Cash & Carry
MBV – Moravská banka vín
NCK – Vinotéka NC Královo Pole
PER – Vinotéka Perkmistr
ROU – Vinotéka Roučí
SVO – Vinotéka Svoboda
U3D – u3deci
U3K – Vinotéka U Tří knížat
UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha
VGA – Vinná Galerie
VUD – Vinárnička u Divadla
VUR – Vinotéka u Romana
Více v: Přehled brněnských vinoték
Vinařské akce v Brně
TA-archiv, Hlinky 82
Řízená srovnávací degustace rakouských Veltlínů
23. října 2025 (18.00)
Vinný sklep Moravské banky vín, Hlinky 106
GASTRO – soutěžní a nákupní přehlídka vín „víno, které chutná Brnu“
7. října 2025 (14.00)
Řízená degustace vín – Vinařství SONBERK
9. října 2025 (18.00)
Degustace & vyhlášení výsledků soutěže GASTRO – víno, které chutná Brnu
16. října 2025 (18.00)
Řízená degustace vín Zebra Wines – Jižní Afrika
23. října 2025 (18.00)
Vindom, degustační enoteca, Smetanova 17
Řízená degustace francouzských vín z oblasti Bordeaux
8. října 2025 (18.30)
Vinná galerie, Lužánecká 16
Degustace: Vinařství Reisten
2. října 2025 (18.00)
BorgoShop, Kopečná 43
Degustace vín z rakouského vinařství Taubenschuss
2. října 2025 (18.00)
Degustace vín z kurdějovského vinarství Václav
16. října 2025 (18.00)
Degustace s Lubošem Osičkou - Cabernet Franc z Val de Loire
23. října 2025 (18.00)
Degustárna, Smetanova 13
Řízená degustace vinařství Kolby – Reisten
14. října 2025 (18.30)
Degustace archivu Lukáše Polišenského
23. října 2025 (18.00)
Degustace červených vín
29. října 2025 (18.00)
Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
Exkluzivní galadegustace Zámeckého vinařství Bzenec a Vinařství Mikrosvín Mikulov
22. října 2025 (18.00)
Více v Kalendáři vinařských akcí
Jan Přikryl, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
