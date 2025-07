Promenáda i ochrana před povodněmi. Brněnská náplavka otevřena!

Brno, 24. července 2025 - Odbourání kamenných zdí, rozšíření koryta řeky, modelace břehů a stavba protipovodňových stěn – to je ve zkratce popis jednoho z nejnáročnějších projektů, který se v posledních letech v centru Brna stavěl. Jedná se o protipovodňová opatření (PPO) na řece Svratce, která vznikla v úseku od Riviéry po most na Uhelné i díky výrazné evropské dotaci. Město nyní získalo povolení předčasného užívání stavby.

„Protipovodňová opatření jsou pro zajištění ochrany obyvatel města nepostradatelná. Názorným příkladem byly loňské zářijové deště, kdy se rozvodnily řeky po celé republice, přičemž i v Brně k tomu chybělo opravdu málo,“ podotkla primátorka města Brna Markéta Vaňková a doplnila: „Díky dokončeným opatřením je nově vyjmuto ze záplavové oblasti zhruba 80 hektarů území. Proměnu, kterou nábřeží prošlo, ocení ale také lidé trávící svůj volný čas u řeky, ať už na procházce, nebo jízdou na kole na nových stezkách. Tomu pomáhají i tři podjezdy pod mosty na Heršpické, Vídeňské a Renneské. Brňané a Brňanky mají nově zpřístupněnu řeku v centru bosou nohou a celkově je rozsah upraveného nábřeží unikátní.“

Samotná stavba vyprojektovaná dle návrhu významného brněnského architekta Ivana Rullera a jeho týmu začala v lednu 2022. Postupem času ale bylo nutné provést několik změn a termín dokončení se i kvůli loňským povodním posunul na konec června letošního roku.

„S realizací protipovodňových opatření jsme začali v blízkosti centra města, a to z důvodu nejvyšší priority – ochrání se zde nejvyšší počet obyvatel. Sdružení zhotovitelů před sebou nemělo jednoduchý úkol. I když to vypadá, že se pouze odbouraly nábřežní zdi a upravily břehy Svratky, tak tomu opravdu není. Součástí projektu za 1,5 miliardy korun, přičemž získaná dotace z evropských fondů pokryla polovinu nákladů, bylo nepřeberné množství přeložek inženýrských sítí, práce na vodohospodářské infrastruktuře a rekonstrukce sto let staré kmenové kanalizační stoky. Že se u tak obrovského projektu objeví určité potíže, samozřejmě nešlo předvídat. Nicméně jsme se vždy snažili věc posouvat dále. Nyní jsme na konci jednoho příběhu a těšíme se na dokončení protipovodňových opatření v centru a na to, jak si budou lidé nového nábřeží nebo mokřadu za Riviérou užívat,“ uvedl náměstek primátorky města Brna pro oblast investic René Černý.

Prostory nové kolonády bude nutné upravit k vybudování zázemí s gastroprovozem dle požadavků budoucího provozovatele. Nyní probíhají jednání s městskou částí Brno-střed o podobách a možnostech nájemního vztahu v objektu. K předání do správy městské části dojde po kolaudaci.

Ministerstvo životního prostředí poskytlo na projekt dotaci z Národního plánu obnovy, konkrétně z Národního programu Životní prostředí, která pokryje polovinu realizačních nákladů. „U projektu jsem jako zástupce tehdejšího vedení města byl od jeho počátku a mám radost, že jeho realizace dospěla ke zdárnému konci. Unikátnost řešení tkví v tom, že řece vracíme její přírodní ráz a díky tomu zvyšujeme protipovodňovou ochranu města. Pro obyvatele zároveň vznikla klidová zóna, kde mohou sportovat, relaxovat nebo pozorovat přírodu v nově vybudovaném mokřadu. Zároveň mohou na kole bezpečně podjet mosty přes řeku. Investice do projektů s prvky modro-zelené infrastruktury se vyplácí a jsou pro nás prioritou, proto jsme prostřednictvím Státního fondu životního prostředí vyjednali evropskou dotaci na projekt v celkové výši 762 milionů korun,“ dodal ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Prostředky z evropských fondů jsou jen jednou z výhod, které plynou České republice z členství v Evropské unii. Jejich využití na protipovodňová opatření v Brně je ukázkou toho, jak lze skloubit účelnost investice s elegantním provedením. Dokládá to význam EU pro náš každodenní život: přestože ji považujeme za něco vzdáleného, ve skutečnosti nás provází na každém kroku a pomáhá nám uvádět v život užitečné projekty, které bychom si jinak těžko mohli dovolit. Evropa není o nás bez nás, Evropa jsme my,“ řekla Monika Ladmanová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice.

Zhotovitelem je sdružení „PPO nábřeží Svratky – Brno“ složené ze společností OHLA ŽS, a. s., HOCHTIEF CZ, a. s., FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s. „Realizace protipovodňových opatření v centrální části města Brna představuje klíčový milník ochrany území před povodňovými riziky a zároveň významný přínos pro dlouhodobý urbanistický rozvoj města. Projekt kombinoval složité inženýrské práce s ohledem na stávající infrastrukturu, náročné přeložky sítí a zároveň integraci nových veřejných prostor do městského prostředí. Jsme přesvědčeni, že propojení funkční ochrany s kvalitní architektonickou a krajinářskou úpravou je cestou k udržitelnému a modernímu rozvoji městských lokalit. Každé město, které otevře svou řeku lidem, posiluje svoji identitu i kvalitu života svých obyvatel,“ vysvětlil generální ředitel lídra sdružení společnosti OHLA ŽS Roman Kocúrek.

Na následujících etapách protipovodňových opatření se momentálně intenzivně pracuje. Dalšími prioritními úseky jsou Trnitá a Zbrojovka. „U prvního jmenovaného úseku se jedná o etapy IX, X a XI, které se týkají jak Svratky, tak Svitavy, což ochrání podstatnou část Komárova. Momentálně máme požádáno o stavební povolení a dokončuje se dokumentace pro provedení stavby. Pokud vše půjde bez potíží, tak by samotná realizace mohla začít v průběhu roku 2026,“ nastínil Jan Tesárek, ředitel Kanceláře architekta města Brna, která má přípravu protipovodňových opatření na starosti. Pro další etapy PPO v lokalitě Zbrojovka byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace. Koncepční řešení této etapy bylo schváleno a návrh byl představen obyvatelům dotčených městských částí. Aktuálně se tedy pracuje na dokumentaci pro povolení záměru.

