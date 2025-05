Brno spouští anketu pro tvorbu pocitové mapy, zapojte se i vy

Brno, 21. května 2025 - Město Brno spouští anketu, jejímž výstupem bude pocitová mapa. Jejím cílem je zjistit, jak obyvatelé a obyvatelky města vnímají různá místa v Brně – kde se cítí dobře a kde naopak ne, kde tráví svůj volný čas či co by si zasloužilo změnu. Výsledky pocitové mapy pomohou lépe plánovat správu a rozvoj města.

Anketa navazuje na úspěšné pocitové mapy z let 2016, 2018 a 2022, do kterých se vždy zapojilo velké množství respondentů a respondentek. Letos poprvé však budou data sbírána přes nástroj městských anket na platformě Dáme na vás. Tento nástroj umožňuje přímé zakreslování bodů a celých území (tzv. polygonů) do mapy Brna. Díky tomu mohou účastníci přesně označit konkrétní místa, jež mají rádi nebo která by potřebovala zlepšení.

„Pocitová mapa pro nás bude cenným zdrojem informací, které využíváme při plánování rozvoje města. Každá zkušenost je důležitá a pomáhá nám dělat z Brna lepší místo pro život. Vybízím proto všechny, kterým není Brno lhostejné, aby se do tvorby pocitové mapy zapojili. Není to nijak obtížné ani časově náročné, ale po technické stránce doporučuji všem, kteří se rozhodnou tuto anketu vyplnit, aby tak učinili na počítači nebo alespoň na tabletu, neboť práce s mapou v mobilním telefonu není přehledná ani snadná," uvedl radní města Brna pro participaci Petr Bořecký.

Vyplnění ankety zabere zhruba 10–15 minut a je zcela anonymní. Zúčastnit se může každý – anketa je určená jak pro obyvatele Brna, tak i pro ty, kteří sem dojíždějí za prací, studiem či službami. Ani z hlediska věku není zapojení nijak omezeno a město si bude v tomto směru cenit jak názorů a zkušeností dospělých, tak i dětí a mládeže.

Pocitová mapa Brna bude k vyplnění otevřena od 14. května do 31. října 2025 (do 23.30 hodin) pod tímto odkazem. Výsledky budou zveřejněny do konce tohoto roku, více informací naleznete na ankety.damenavas.cz.

Foto: ideogram.ai, zdroj: TIS MMB