Novinky brněnských vinoték – květen 2025

Kerner 2024 výběr z hroznů, suché Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská, Vrbovec, Šác

205 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Bílé suché víno s 13,5 % alkoholu, 5 g/l zbytkového cukru a 6,6 g/l kyselin. Víno jiskrné zelenkavě stříbřité barvy charakterizuje vůně vyzrálých rynglí a sušených jablíček. Tyto ovocné stopy taktéž dominují svěží a šťavnaté chuti, kterou doplňují jemná kořenitost a lehce minerální a dlouhotrvající závěr. André rosé 2022 Vinařství Bukovský

Morava, Velkopavlovická, Bořetice, Kraví hora

220 Kč (VVB) Víno světle granátové barvy. Výrazná ovocná vůně peckového ovoce s jemnými tóny borůvek a povidel. Na patře se rozvine plná, harmonická chuť s jemnou tříslovinou a svěží kyselinkou. Dominují tóny zralých ostružin, borůvek a čerstvých povidel. Bublinky rosé 2024 moravské zemské víno Vinařství Vajbar

Morava

179 Kč (ROU, VGA, VUR) Národní značka pro perlivá vína právě vstupuje na trh. Růžová verze je oceněna velkou zlatou medailí z JAROVÍN 2025. K nasycení tohoto vína použili přírodní CO2, které vzniklo při kvašení hroznů. Barva je lososová s jahodovými odlesky. Vůně je bohatá a svěží, v tónu malin, jahod a červeného rybízu. Chuť je mazlivá, lehce nasládlá i svěží. Přináší zralé maliny, višně a jahodovou smetanovou zmrzlinu. Dlouhý závěr s čerstvou kyselinou. Doporučujeme k lehkým předkrmům.

LAHOFER Frizzante rosé 2024 moravské zemské víno, polosladké Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská

185 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Jemně perlivé víno nejen pro letní sezonu je vyrobené z odrůdy Svatovavřinecké. Svou barvou připomíná dužinu růžového grepu, vůní jahodovo-malinový sorbet. Chuť je šťavnatá, s tóny zahradních a lesních jahod. Vyšší zbytkový cukr vyvažuje výrazná kyselinka, přídavek CO2 dodává vínu na svěžesti. Alkohol 9,5 %, zbytkový cukr 27,6 g/l, kyseliny 6,9 g/l. Muscat D'Alexandrie Phant 2023 polosladké House of Wine

Jihoafrická republika

225 Kč (MBV) Jemné, polosladké a hebké víno s něžným aroma jasmínu a lučních bylin. S příchutí vyzrálých hroznů a ananasu. Toto víno vyniká dlouhým chuťovým dozníváním a obsahuje pouze přírodní cukr, stejně jako ostatní odrůdy vín značky Phant. Alkohol 12 %. Shiraz Phant 2022 suché House of Wine

Jihoafrická republika

225 Kč (MBV) Toto víno má zářivě rubínovou barvu s rozpínavou chutí zralých švestek a červených bobulovitých plodů; taninová struktura je měkká a jemná. Při doznívání se objevují zralé, kořenité a kouřové tóny. Uzeniny, grilovaná vepřová žebírka, kachna či ostřeji kořeněný steak. Alkohol 14 %.