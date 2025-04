Jarní Festival otevřených sklepů ovládnou Modré hory a nabídka 499 vín!

Brno, 13. dubna 2025 – V pořadí již 35. Festival otevřených sklepů se uskuteční o víkendu 26. a 27. dubna v pěti vinařských obcích Modrých hor. Festivalu se zúčastní 34 vinařství, která nabídnou ve volné degustaci neuvěřitelných a rekordních 499 místních vín a vinných nápojů. Registrační místo v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích spojí s ostatními obcemi obousměrně kyvadlová doprava. Poslední festivalové balíčky s ubytováním jsou ještě v nabídce.

Pořadatelé hlásí, že vše co patří k dobrému festivalu otevřených sklepů, je již nachystáno! V pěti festivalových obcích bude otevřeno dohromady 34 vinařství s nabídkou 499 vín. Vinařský doprovodný program nabízí 17 vinařství, zvou k prohlídce výrobních částí sklepů i vinohradů a samozřejmě na speciální degustace. Na třinácti místech bude znít muzika: od violončelového tria, přes cimbály, až po big beat.

Co je v nabídce dál, odhaluje ředitelka festivalu Pavla Babicová: „Festival se stal nejen jedinečnou otevřenou vinotékou a degustačním svátkem, ale stále více a více reaguje i na očekávání kvalitních gastronomických zážitků. V Modrých horách bude klasická, místní i světová kuchyně celkem u 25 vinařství! “

Milovníky vín jistě zajímá hlavně jejich přehled, všechna jsou již zveřejněna na webu a navíc, jejich seznam i s analytikou je v aplikaci Festival otevřených sklepů (dostupné v App Store i Google Play).

V mobilu návštěvníci najdou celý doprovodný program, jízdní řády autobusů a samozřejmě e-shop, ve kterém je již dnes možné vína prohlížet, rezervovat a nakupovat.

Pro účastníky je degustace ve vstupném, při ochutnávání je jim vstupenkou samotná sklenička. Vše potřebné dostanou na registračním místě v salonu ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Otevřeno je v pátek od 15:00 do 20:00 a v sobotu od 8:00 do 15:00. V neděli budou vstupenky a informace pro opozdilce od 10:00 do 12:00. Sklepy jsou otevřené v sobotu od 10:00 do 21:00 a v neděli od 10:00 do 15:00. Po oba dva dny je volně k dispozici kyvadlová doprava, spojující obousměrně všech pět obcí. V prodeji jsou poslední vstupenky a festivalové balíčky včetně ubytování.

Akce se uskutečňuje s finanční podporou Vinařského fondu.

Foto: archiv otevreneskepy.cz