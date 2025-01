Jubilejní 20. Mistrovství ČR v řezu révy vinné se blíží

Brno, 28. ledna 2025 – Areál společnosti BS vinařské potřeby ve Velkých Bílovicích se 21. února stane dějištěm jubilejního 20. ročníku Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu Jana Hajdy. Prestižní soutěž otestuje zručnost účastníků ve dvou kategoriích, součástí akce je také doprovodný odborný program.

Ani letos nechybí ve vinařském kalendáři soutěž zaměřená na jednu z klíčových dovedností, jež ovlivňuje kvalitu úrody i výsledné víno – Mistrovství v řezu révy vinné známé také jako „soutěž o zlaté nůžky Bahco“. „Řez révy je základem úspěšného vinařství. Jde o kombinaci znalostí, zkušeností a pečlivosti, která se přímo odráží v kvalitě úrody. Mistrovství má za cíl ukázat, jak si v této oblasti soutěžící vedou,“ uvedl Martin Chlad, prezident Svazu vinařů ČR.

Dovednost soutěžících prověří letos keře odrůdy rulandské šedé vysazené v roce 2017 s vedením rýnsko-hesenským. „Soutěžící budou mít za úkol pořezat 25 keřů. Hodnotí se architektura keře, jeho čistota, počet oček a kvalita řezu. Rychlost je pouze doplňkovým kritériem,“ přiblížil Miloš Balga ze společnosti BS vinařské potřeby, které letos slaví již 30 let na trhu.

Jako vždy jsou účastníci rozděleni do dvou věkových kategorií, ELITE pro ženy a muže starší 21 let a JUNIOR pro studenty do 21 let včetně. Registrace soutěžících začne v 7:30 hodin, samotné klání odstartuje v 9:00 hodin.

Mistrovství ČR v řezu révy vinné je nejen oslavou vinařského umění, ale také příležitostí k výměně zkušeností mezi odborníky. Připravený je proto zajímavý doprovodný program. Jeho součástí bude odborná přednáška profesora Pavla Pavlouška na téma „Aktuální trendy v zakládání vinic“, prezentace partnerů soutěže i občerstvení a degustace místních vín.

Účast je pro soutěžící i diváky zdarma.

Soutěž vznikla v roce 1993 jako neformální setkání vinařů. Postupně se z amatérské akce stala seriózní a vyhledávaná celostátní soutěž nejlepších řezáčů révy vinné, která má dobrý zvuk jak mezi vinaři, tak i odborníky z oboru vinohradnictví. Za předchozích 19 ročníků si akce získala velkou oblibu a v posledních letech se jí účastnilo pravidelně kolem osmdesáti soutěžících.

Foto: archiv organizátorů