Známe vítěze soutěže Vinařství roku 2024

Brno, 28. února 2025 – Je rozhodnuto. Na slavnostním galavečeru Vinařství roku 2024 byla vyhlášena jména nejlepších tuzemských vinařů v kategorii malé, střední a velké vinařství. Mezi malými producenty kralovalo šaldorfské Vinařství rodiny Špalkovy, mezi středními popický Gotberg a mezi velkými žádovické vinařství Štěpán Maňák.

Poslední jmenovaní se také stali absolutními vítězi, přičemž komise ocenila jejich skvělá vína i prostředí, ve kterém ho servírují, a gastronomii. Enologem roku se pro letošek stal hustopečský Roman Fabig známý svými víny odrůdy Sauvignon.

Soutěž Vinařství roku každoročně oceňuje nejlepší tuzemská vína a producenty, kteří je umí servírovat a nabízet zákazníkům v zajímavém prostředí a přidávat k tomu skvělé zážitky. „Celá soutěž má být výkladní skříní toho nejlepšího, co v oboru umíme, a na co jsme opravdu hrdí. Ocenění vinaři skvěle pečují o půdu, vytváří řemeslně výborná vína a dělají pro svoje zákazníky a jejich pozitivní zážitek pestrou škálu aktivit. Jsou to lídři oboru, kteří zároveň motivují další vinaře, aby je následovali. V případě Štěpána Maňáka a dalších letošních oceněných to platí beze zbytku,“ uvedl Martin Chlad, prezident pořádajícího Svazu vinařů České republiky.

Manželé Maňákovi převzali malé vinice po předcích v roce 1992 a postupně z nich vybudovali jedno z nejúspěšnějších vinařství v Česku. Jejich filozofií je spojení tradice, poctivé práce a inovací s cílem zachovat autenticitu a zároveň posouvat ekologické přístupy a kvalitu. Hospodaří na 25 hektarech vinic, mezi kterými si nejvíce považují Žádovský Fěruňk. Specializují se na odrůdy jako Sauvignon, Chardonnay a Pinot Noir, a jsou průkopníky pěstování PIWI odrůd, tedy těch nových, odolných vůči houbovým chorobám.

„Vždycky je těžké něco vytvořit, něco posunout, něco vybudovat, a ještě těžší je udělat z ničeho něco, každý den trpělivě přijít a kousek mozaiky přidat, poskládat celý perfektní obraz. Tady se povedlo vybudovat velkou věc, precizní vína a skvělou gastronomii,“ ocenil Mojmír Baroň, jeden z finálních hodnotitelů. On a jeho kolegové vyzvedli hospodaření rodinného vinařství, jeho um, nedávno vybudovaný nový areál i fakt, že se do chodu firmy daří zapojovat také novou generaci.

Kategorii střední vinařství (tzn. s produkcí mezi 50 001 a 200 000 litry vína) letos opanovalo popické vinařství Gotberg známé architekturou svého areálu a také impozantním výhledem na Pálavu. Porotci u něj vyzvedli ucelenou marketingovou strategii firmy a myšlenku, podle které zde pracují. „Když se podíváte na zdejší vinice, od počátku je jasné, že vědí, co dělají. Nenechávají nic náhodě, věnují vinohradu absolutní pozornost a tato preciznost a péče se pak projevuje v lahvi i sklenici,“ uvedl Vilém Kraus, další z hodnotitelů.

Mezi nejmenšími producenty (do 50 000 litrů vína ročně) kralovalo Vinařství rodiny Špalkovy známé svým bio přístupem, péči o krajinu a angažovaností v regionu. Vinařství bylo založeno v Novém Šaldorfu na Znojemsku krátce po revoluci otcem a dvěma syny. Dnes v něm pracují už tři generace rodinných příslušníků. Kromě pěstování hroznů na víno je baví i stavět vyhlídky, věšet houpačky a vztyčovat menhiry. Jejich mottem je, že „Nejde o to, nasbírat nejvíce medailí, ale mít ve vinohradu nejšťastnější včely.“

„Osobně velmi oceňuji zdejší spolupráci mezi generacemi. Výměna názorů mezi mladými inovativními členy rodiny a těmi staršími umožňuje posun vinařství neustále dopředu. Líbí se mi také, jak je pro tyto vinaře důležitý zákazník, a to, jak mu vysvětlují celé terroir, a jak mají perfektně vypracovaný program ve vinicích, takže se tady každý může procházet hodiny a hodiny,“ zdůraznila Klára Kollárová, národní someliérka a předsedkyně hodnotící komise.

Na slavnostním galavečeru Vinařství roku se uděloval také titul Lomax Enolog roku, jenž připadl hustopečskému vinaři Romanu Fabigovi, který je známý svým precizním přístupem a fokusem na odrůdu Sauvignon, kterou zpracovává v několika podobách.

Ocenění pro významnou vinařskou osobnost za celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství – Cenu prof. Viléma Krause – pak získal Josef Vozdecký, který je celoživotně spjatý s Bohemia Sektem a jeho transformací ze státního podniku na komerční firmu, přičemž spolu s kolegy postupně vytvořil největší vinohradnicko-vinařské uskupení v Česku.

Cenu studentů Zahradnické fakulty MENDELU obdrželo Vinařství Štěpán Maňák, které tím zkompletovalo vítězný hattrick.

Soutěž vyhlašuje a titul Vinařství roku uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu ČR, Jihomoravského kraje a města Brna. Akce je pořádána pod záštitou hejtmana Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové. Soutěž podporuje také Hvězdárna a planetárium Brno, Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity a Centrála cestovního ruchu Jižní Morava.

Zdroj a foto: vinazmoravyvinazcech.cz