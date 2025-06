Novinky brněnských vinoték – červenec 2025

LAHOFER Charmat extra dry 2024 šumivé víno Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská

195 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Novinka z vinařství – šumivé víno, cuvée z 80 % Veltlínské zelené a Müller Thurgau + 20 % odrůd skupiny Pinot, pojmenované podle své výrobní technologie Charmat. Bohatá chuť s dominujícími ovocnými tóny Milerky a svěží kyselinku Veltlínu. Přidáním pinotových odrůd získalo víno jemný nádech briošky, másla, citrusů a letních jablíček s lehkým minerálním závěrem. Komplexní a přitom nekomplikovaná chuť s puncem perlivé elegance. Ideální na lehké pití a letní příležitosti! Alkohol: 12,0 %. Sauvignon 2024 VOC Znojmo, suché Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská, Dyjákovičky, U sklepů

205 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Bílé suché víno s 13,0 % alkoholu, 5,1 g/l zbytkového cukru a 6,6 g/l kyselin. Víno brilantně čisté barvy bílého zlata se zelenkavými odstíny, lehkou a nevtíravou vůní květů hluchavky a sušeného černého bezu doplněnou o jemnou kořenitost. Šťavnaté ovocité chuti vévodí tóny vyzrálého bílého grepu a delikátní mineralita. Chardonnay Phant 2024 suché House of Wine

Jihoafrická republika

225 Kč (MBV) Jemné citrusové příchutě a bohatá krémová textura vzniká prodlouženou dobou kvašení a perfektně doplňuje tóny čerstvého jablka a medu; dobře vyvážená výsledná struktura. Caesar salát s kuřecím masem nebo krevetami, smažený vepřový řízek, pečené kuře s bramborami, grilovaný pstruh nebo kuřecí rizoto. Alkohol 13,5 %. Pálava 2024 suché Vinařství Damborský

Morava, Velkopavlovická, Velké Bílovice

169 Kč (VVK) Suché víno má jemně zlatavou barvu se žlutými odlesky. Aroma spojuje vůni čajových růží a ovoce, zejména citrusů a hrušky. Chuť je velmi odrůdová a odráží se v ní prvky harmonické s vůní. Výborná je v těchto letních dnech například s těstovinovým salátem s výraznější chutí. De Grendel Rosé 2023 suché House of Wine

Jihoafrická republika

235 Kč (MBV) Svěží nádherné víno barvy melounu s vůní jahod a malin. V chuti dominují meloun a zralé jahody, víno je vyvážené s příjemnou kyselinkou. Je vyrobeno z odrůd Pinotage (50 %) a Cabernet Sauvignon (50 %). Výborně se páruje s ovocnými špízy, chilli krevetkami nebo salátem s uzeným lososem. Alkohol 13 %.

Cabernet Moravia rosé 2024 pozdní sběr Vinařství Vajbar

Morava, Velkopavlovická, Zaječí, Stará hora

179 Kč (ROU, VGA, VUR) Rosé z kabernetových odrůd bývá nejvýraznější v barvě, vůni i chuti. Plné, mazlivé i šťavnaté, ideální pro jarní a letní večery. Nejoblíbenější rosé vinařství! Barva je svěže malinová. Vůně je pikantní a výrazná, s projevem červeného rybízu, ostružinových a malinových listů. Chuť je plná, svěží a oblá. Zprvu přichází jahodový kompot, poté linecká marmeláda a krvavý grep. Doporučujeme k tataru z mladého býčka. LAHOFER Rosé 2024 pozdní sběr, polosladké Vinařství LAHOFER

Morava, Znojemská, Dyje, Babičák

180 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Růžové polosladké víno s 10,5 % alkoholu, 41,2 g/l zbytkového cukru a 7,4 g/l kyselin. Víno z odrůd Svatovavřinecké a Zweigeltrebe zaujme zářivou barvou malinového sorbetu, delikátní vůní malin a červeného rybízu. Precizně sladěnou, svěží a šťavnatou chuť vystihují především jahodové a malinové tóny. V kombinaci s nižším obsahem alkoholu je ideálním osvěžením nejen do teplých dnů. Mercuzio Nebbiolo 2021 Langhe DOC Mura Mura

Itálie, Piemonte, Langhe

659 Kč (BOR) Červené suché víno z regionu Piemonte. Víno je vyrobeno z odrůdy Nebbiolo (100 %). Roční produkce 3 400 lahví. Typicky rubínové Nebbiolo s aroma třešní, fialek, růží a kardamonu. Chuť je ovocná, koncentrovaná se sladkou a bohatou tříslovinou i se svěžestí, která vínu dodá eleganci. Hodí se k různým předkrmům a uzeninám, těstoviny s červenou omáčkou, kachní ravioli. Vhodné k okamžitému vypití, ale také k archivaci 5–7 let. Alkohol 14,5 %. Iago 2021 Barbaresco DOCG Mura Mura

Itálie, Piemonte, Neive

1029 Kč (BOR) Červené suché víno z regionu Piemonte. Víno je vyrobeno z odrůdy Nebbiolo (100 %). Po sklizni a jemném pomletí hroznů víno fermentuje a maceruje v 50hl francouzských dubových sudech po dobu 12 až 15 dní a teplotě 26 °C. Následně je víno přemístěno ke zrání na 12 měsíců do 25hl francouzského dubového sudu a poté do 400l keramických amfor na další rok. Po lahvování a půl roce v lahvi jde do prodeje.

Světle rubínová barva s cihlovými okraji. Aroma třešní, fialek, skořice nebo rebarbory. Chuť je ovocná, velmi elegantní, tříslo je sametové a uhlazené. Delší závěr. Hodí se k plněným těstovinám (raviolli) a masovým pokrmům. Vhodné k okamžitému vypití, ale také k archivaci 10–12 let. Alkohol 14,5 %.