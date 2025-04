Novinky brněnských vinoték – duben 2025

Brno, 2. dubna 2025 – Na jaro nachystaly vinotéky celou řadu novinek, dominují vína suchá, bílá. Uvádíme i několik tipů na zajímavé akce brněnských vinoték.

Bublinky 2024 moravské zemské víno Vinařství Vajbar

Morava

179 Kč (ROU, VGA, VUR) Národní značka pro perlivá vína právě vstupuje na trh. Vinařství Vajbar je prvním, kdo jej nabízí. Barva je světle zlato-žlutá. Vůně je mnohovrstevná a bohatá, v tónu zralých jablek Golden Delicius, zralých hrušek, čerstvých meruněk a pomerančové kůry. Chuť je svěží, dynamická, letní jablíčka a červené pomelo s příjemnou a dominantní citrusovou kyselinou v dlouhém závěru. Doporučujeme ke kanapkám. Fangalo bílé 2022 suché House of Wine

Jihoafrická republika

175 Kč (MBV) Lehké a svěží suché bílé víno s jemnou kyselinkou a s vůní broskví a lučních květin. Vhodně doprovodí pokrmy, jako jsou například grilované ryby, pečené kuřecí maso, caesar salát a vepřový řízek. Alkohol 13 %. Sauvignon Gris 2024 pozdní sběr, suché Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská, Hostěradice, Volné pole

205 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Víno zářivé slámově zlatavé barvy s intenzivní vůní černého rybízu, vyzrálých plodů angreštu a jemným nádechem sušeného bezového květu. Vyvážené, šťavnaté a atraktivní ovocité chuti převládají především angreštové tóny. Alkohol 12 %, zbytkový cukr 6,5 g/l a kyseliny 6,6 g/l. Ryzlink rýnský Premium Collection 2023 VOC Valtice CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice

Morava, Mikulovská, Valtice, Kačisdorfské pole

260 Kč (MBV) Víno s nádhernou vůní, ve které jsou sladěny tóny sušených meruněk a medu, s jemným nádechem kvetoucích lip. Chuť je velmi plná, extraktivní a vyvážená. Zlatá medaile – Národní soutěž vín 2024 – Mikulovská podoblast (Valtice)

Premium Zlatá medaile – Prague Wine Trophy 2024 (Praha) Rulandské šedé 2023 pozdní sběr, suché Vinařství HANZEL

Morava, Znojemská, Vrbovec, Lampelberg

205 Kč (MBV, NCK, PER, UZM, VGA, VUD) Bílé suché víno s 12 % alkoholu, 5 g/l zbytkového cukru a 6,5 g/l kyselin. Víno třpytivé barvy lipového květu s výrazným a atraktivním projevem ve vůni i chuti, kterým dominují tóny vyzrálé hrušky williamsky, jemná mineralita a delikátní kořenitost. Charakter a plnou strukturu vína doprovází nasládlá stopa vanilky, již mu dodalo krátkodobé ležení v dubovém sudu. La Motte Millennium 2022 suché La Motte

Jihoafrická republika, Franschhoek Valley

395 Kč (HOW) Ručně sklizené a vytříděné hrozny jsou odstopkovány a za studena macerovány. Po fermentaci víno kvasí po dobu 20 dnů pro umocnění vůně extraktu. Zrání po dobu 12 měsíců ve francouzských barrique sudech o obsahu 225 litrů – 30 % nových a 70 % podruhé plněných. Komplex šťavnatých plodů třešní a moruší s nádechem anýzu, tabáku a stopy kouře; výrazné ovocné tóny s jemnou taninovou strukturou v mimořádném harmonickém svazku. Červené maso jako například zvěřina, pečené maso, steaky, pokrmy s husím nebo kachním masem nebo vyzrálý sýr vhodně doprovodí víno. Alkohol 13,5 %. Víno je blendem odrůd Merlot (51 %), Cabernet Franc (30 %ú, Malbec (10 %) a Petit Verdot (9 %).

Uvedené ceny jsou doporučené koncové, včetně DPH. Jsou platné v den uveřejnění článku a můžou se tak výrazně lišit od aktuální nabídky.

Akce ve vinotékách

Vinný sklep Moravské banky vín

Hlinky 106

GASTRO – soutěžní a nákupní přehlídka vín „víno, které chutná Brnu“

8. dubna 2025 (14.00)

Řízená degustace vín Malbec Day – Mezinárodní den Malbecu

10. dubna 2025 (18.00)

Degustace + vyhlášení výsledků soutěže GASTRO – víno, které chutná Brnu

15. dubna 2025 (18.00)

Řízená degustace vín – Víno Marcinčák, Mikulov

24. dubna 2025 (18.00)

Vinná galerie

Lužánecká 16

Degustace: Vinařství Petr Bíza z Čejkovic

9. dubna 2025 (18:00)

Neřízená degustace: Malbec Day

16. dubna 2025 (11.00)

Neřízená degustace: Malbec Day

17. dubna 2025 (11.00)

Degustace: Vinařství Reisten

24. dubna 2025 (18:00)

Vinná Lože – Koštýř

Palackého náměstí 9a

Řízená degustace Vinařství Aurora

9. dubna 2025 (18:00)

Degustárna

Smetanova 13

Vinařství Spěvák, degustace vín a párovaných kanapek

2. dubna 2025 (18:00)



Vinařství Nepraš, degustace vedená vinařem

8. dubna 2025 (18:30)

Stará vína 2012 - 2018 (Morava), slepá degustace

17. dubna 2025 (18:00)



Vinařství Mádl malý vinař, degustace vín a párovaných kanapek

25. dubna 2025 (18:00)

Jan Přikryl

Přehled vinoték – duben 2025

HOW – House of Wine

MBV – Moravská banka vín

NCK – Vinotéka NC Královo Pole

PER – Vinotéka Perkmistr

ROU – Vinotéka Roučí

UZM – Vinný sklep U Žíznivého mnicha

VGA – Vinná Galerie

VUD – Vinárnička u Divadla

VUR – Vinotéka u Romana

Více v: Přehled brněnských vinoték