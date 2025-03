Brno zveřejnilo sjednocené informace o svých stavebních předpisech

Brno, 31. března 2025 - Město Brno zveřejnilo dokument Souhrnné znění požadavků na výstavbu, který přináší přehledné a sjednocené informace o stavebních předpisech platných na jeho území. Propojuje místní regulace s celostátní legislativou a slouží jako praktická pracovní pomůcka pro úředníky, architekty, stavebníky i investory. Cílem je zrychlit povolovací procesy, zjednodušit orientaci v předpisech a přispět k efektivnímu rozvoji města.

„Souhrnné znění požadavků na výstavbu v Brně pomůže nejen odborné veřejnosti, ale i všem, kteří se podílejí na tvorbě města. Přehledná forma umožní rychlou orientaci v pravidlech, která povede ke zjednodušení a zrychlení procesů spojených s výstavbou. Tento krok považujeme za klíčový pro udržitelný rozvoj Brna,“ uvedl radní města Brna pro územní plánování Petr Bořecký.

Souhrnné znění slučuje klíčové požadavky na výstavbu a přehledně vyznačuje, která ustanovení celostátní vyhlášky o požadavcích na výstavbu v Brně platí, která byla upravena odchylně v Brněnských stavebních předpisech (BSP) s ohledem na urbanistické potřeby Brna a která v Brně neplatí vůbec, protože neodpovídají specifikům městského prostředí. Text BSP je černý, text celostátní vyhlášky je uveden modře, přičemž to, co v Brně neplatí, je přeškrtnuto. Formulace obou právních předpisů a jejich vzájemné propojení jsou doplněny vysvětlujícím červeným textem. Dále jsou označena ustanovení, pro která lze udělit výjimku, a ke každému ustanovení jsou připojeny relevantní přílohy, jejich části a související normy.

Dokument vznikal ve spolupráci s Prahou, kde Institut plánování a rozvoje vytvořil obdobný přehled stavebních předpisů. Zdejší verze je přizpůsobena lokálním podmínkám a reflektuje potřeby města Brna.

Souhrnné znění bude využíváno při povolovacích procesech, plánování rozvoje i přípravě projektů. „Dokument zajišťuje větší transparentnost a efektivitu a pomůže minimalizovat nejasnosti při interpretaci předpisů. Právě zveřejněná elektronická verze Souhrnného znění je dočasným mezikrokem před vydáním kompletní tištěné publikace. Ta bude vydána poté, co Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejní odůvodnění k vyhlášce č. 146/2024, o požadavcích na výstavbu, a my ho budeme moci do publikace zapracovat,“ uzavírá ředitel Kanceláře architekta města Brna Jan Tesárek.

Souhrnné znění požadavků na výstavbu v Brně je dostupné online na: kambrno.cz/predpisy.

