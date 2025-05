Vybydlený dům na Mostecké připravuje Brno k družstevnímu bydlení

Brno, 15. května 2025 - Z vybydleného domu moderní bydlení, ze 14 bytů a 6 nebytových jednotek pětadvacet družstevních bytů. Takový je plán s Mosteckou 16, k jehož naplnění radní učinili další krok, když vybrali firmu KUDA architecture, která zpracuje projektovou dokumentaci celé rekonstrukce.

„O veřejnou zakázku se přihlásilo šest uchazečů. Vybraná firma nabídla nejnižší cenu i nejkratší dobu zpracování. Do konce roku by tak měla být hotová projektová dokumentace pro povolení záměru i provádění stavby, v prvním čtvrtletí roku 2026 vybereme zhotovitele stavby a pak by mohla začít samotná realizace,“ popsala náměstkyně pro bydlení Karin Podivinská.

„Příprava kompletních rekonstrukcí je méně komplikovaný a zdlouhavý proces než příprava nové výstavby na nezastavěných plochách. Chtěli bychom proto touto cestou vybrat vícero bytových domů ke kompletní rekonstrukci v režimu družstevního bydlení, o které je mezi mladými zájem. Brno je v tomto ohledu průkopníkem a musí prošlapávat cesty, které ještě nikdo nevyzkoušel, ale věřím, že jakmile se podaří dotáhnout do konce první projekty, tedy Kamenný vrch jako výstavbu na zelené louce a Mosteckou jako rekonstrukci, u následujících budou procesy rychlejší.“

Na Mostecké 16 je v plánu kompletní rekonstrukce, při které budou opravena dispoziční řešení jednotlivých podlaží, provede se nástavba a obytné prostory vzniknou i v podkroví. Díky tomu se ze současných 14 bytových a 6 nebytových jednotek stane 25 družstevních bytů.

Za projektovou dokumentaci nyní zaplatí 4,6 milionu Kč město z Fondu bytové výstavby, později to bude vypořádáno s nově vzniklým družstvem. Do něho se budou moci přihlásit mladé páry nebo jednotlivci. Půjde o menší byty než aktuálně na Kamenném vrchu, kam mají možnost hlásit se páry nebo rodiny s dětmi – právě teď až do 4. června.

