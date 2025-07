DOMOPLAN v Brně dokončil rezidenční komplex Pekárenský dvůr s 240 byty

Brno, 7. července 2025 – Jedna z největších rezidenčních staveb v širším centru Brna je dokončena a zkolaudována. Rezidence Pekárenský dvůr s 239 byty a retailovými prostory představuje pro developerskou společnost DOMOPLAN dosud největší vybudovaný rezidenční projekt. Jeho součástí je koncept klubového bydlení, který obyvatelům zajišťuje řadu klientských služeb. Část bytových jednotek je vyčleněna k pronájmu.

Výstavba rezidenčního komplexu na místě dřívějších dělnických pekáren byla zahájena v roce 2021. Pekárenský dvůr nyní tvoří čtyři bytové domy, vnitroblok o rozloze 2 600 metrů čtverečních a také townhousy s předzahrádkami. „Jde o dosud náš největší rezidenční projekt, a to jak počtem bytů, tak i rozsahem nabízených klientských služeb. Zároveň ale také zachováváme charakteristickou podobu daného místa. Oblast Zábrdovic má za sebou bohatou historii, kterou se snažíme vystihnout a postupně krok za krokem obnovovat,“ komentuje dokončení projektu Tomáš Vavřík, zakladatel a generální ředitel DOMOPLANu, který je v této brněnské městské části nejaktivnějším developerem.

Za architektonickou podobu Pekárenského dvora stojí kancelář Dimense architects a také mezinárodní studio IDENTITY DESIGNERS. Z celkem 239 nových bytů je zhruba desetina připravována k nájemnímu bydlení v kompletním vybavení. Momentálně je již takřka 80 % bytů prodaných. V parterech budov směrem do ulice Bratislavská se také v současné chvíli dokončují prostory pro kavárnu a pekárnu, kterou bude provozovat Pekařství Paneolit. Provoz zahájí v první polovině července.

Klubové bydlení

Noví obyvatelé Pekárenského dvora mají zároveň zajištěné služby na úrovni pětihvězdičkového hotelu. Ty se skládají z široké nabídky klientských výhod nebo službou recepce s concierge, která se stará o každodenní potřeby nebo zajištění bezpečnosti.

„Od začátku bylo cílem vybudovat něco, co se bude lišit od standardních rezidenčních domů. Tím faktorem navíc je právě koncept klubového bydlení, který reaguje na dnešní stále rychlejší životní tempo. Inspirovali jsme se našimi vlastními co-livingovými projekty z Londýna. Novým rezidentům proto areál nabídne například kompletní wellness zázemí se saunou, masérnou a jógou, dále také fitcentrum nebo multifunkční prostor se zázemím pro coworking, pracovní schůzky nebo studium,“ popisuje architektka a hlavní designérka projektu Ivana Linder z IDENTITY DESIGNERS.

K řadě možností pro trávení volného času vybízí také vnitroblok. Nachází se zde posezení, dětské hřiště, grilovací zóna, venkovní posilovna nebo také pracovní zóna vybavená USB dobíjením a WiFi připojením. Součástí jednoho z objektů je sdílená střešní terasa. O rozvržení vysazené zeleně a konceptu parkově upraveného vnitrobloku se postaral ateliér Krejčiříkovi.

V neposlední řadě je součástí klientských služeb také společná kolárna s vlastním servisním vybavením. Celkem vzniklo také 222 nových parkovacích míst v krytých garážích, a to včetně dobíjecích stanic pro elektromobily.

Pekárenská a industriální tradice

Fasády bytových domů jsou tvořené cihlovými obklady a celkový průmyslový charakter doplňují hliníková okna, dveře a kvalitní povrchové materiály. Velké okenní portály zároveň plní svou hlavní funkci dostat do interiérů maximum přirozeného světla. Elegantní a nadčasový vzhled poté ve vnitřních prostorách doplňují dřevěné dubové podlahy. Balkony a lodžie, které jsou střídavě zapuštěné do domů, směřují do vnitrobloku.

Architektonická podoba Pekárenského dvora odkazuje na bohatou historii místa, kde od roku 1917 začala pekárenská výroba, které provozovalo družstvo Dělpe (Dělnické pekárny a cukrárny). Provoz pekáren pokračoval se změnami vlastnických poměrů v podobě znárodnění a poté privatizace dalších bezmála sto let. Definitivní konec pekáren nastal v roce 2016, kdy byl ukončen jejich provoz. Společnost Penam, tehdejší vlastník, totiž otevřela novou pobočku v Rosicích.

Obnova Zábrdovic

Pekárenský dvůr se kromě hlavního areálu a čtyř obytných budov skládá také z dalších částí. „Jednu z nich tvoří umělecky pojatá rezidence Block A[rt], kde se v současné době finalizují podoby vnitřních prostor. Vstupní halu a společné chodby zde ve street-artovém duchu této městské části zkrášluje sedm talentovaných umělců. Poslední etapou je projekt B80 s terakotovu fasádou, jehož výstavba naopak teprve začíná. Oba domy směřují do ulice Bratislavská a celý komplex symbolicky završují. Dohromady jde o takřka 70 bytů,“ popisuje Vavřík jednotlivé etapy.

Pro DOMOPLAN jde po rezidencích Hvězdová a Domino již o třetí projekt postavený v Zábrdovicích. Nejedná se však o konečný výčet. V pokročilé fázi výstavby má prvních 35 bytů rezidence Příční, která bude dokončena začátkem příštího roku. O rok později bude hotová také její druhá polovina, jejíž výstavba začala letos v dubnu. Ještě na podzim letošního roku začne developer stavět také rezidenci Botanica s vertikálními zahradami a dalšími 91 byty.

Foto: archiv DOMOPLAN